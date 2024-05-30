Зависть, Скука и Смущение — в проморолике мультфильма «Головоломка 2»

Компания Pixar опубликовала проморолик мультфильма «Головоломка 2» для рекламы на телевидении. В видео авторы показали новые эмоции главной героини – Тревожность, Зависть, Скуку и Смущение.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Продолжение расскажет о подростковом периоде Райли Андерсон, поэтому к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавились и другие эмоции. До этого создатели мультфильма поделились, что черпали вдохновение из триллера «Неогранённые алмазы» с Адамом Сэндлером.

Режиссёром «Головоломки 2» выступил Келси Манн, который приложил руку к «Хорошему динозавру». А сценарий для сиквела написала Мэг ЛеФов — автор истории первой части. Ранее авторы утверждали, что сиквел по большей части посвящён социальной тревожности.

Премьера анимационной картины состоится уже 14 июня.