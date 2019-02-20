Научный подход: что произойдёт, если вы откажетесь от социальных сетей

Те, кто знаком с сериалом «Чёрное зеркало», наверняка помнят картину будущего, где оценки людей в виде лайков и пятерок в соцсетях, получили юридическую поддержку законом. С помощью специальных технологий дополненной реальности пользователи могли в непрерывном режиме наблюдать за профилями друг друга и ставить оценки за любой из совершенных поступков.

Но что, если представить обратную ситуацию – людей, совершенно не следящих за жизнью интернет-сообществ? Как отказ от социальных сетей может повлиять на каждого из нас? Рассказываем мнение учёных.

Фото: istockphoto.com

Психологи уже давно обеспокоены проблемой постоянного скроллинга ленты, и всерьёз утверждают, что это негативно влияет не только на живое общение, но и на мозговую деятельность. И недавнее исследование учёных из Стэнфордского и Нью-Йоркского университетов подтвердило эти догадки.

Переход в оффлайн

Чтобы отследить влияние социальных сетей, исследователи привлекли к эксперименту пользователей Facebook. Они выбрали 2844 человека, а затем половину из них попросили не заходить в свой профиль в течение месяца. При этом им разрешили пользоваться Messenger.

Для гарантии соблюдения условий испытуемым платили деньги, а в качестве проверки учёные отслеживали их передвижение в интернете. Кроме того, каждый день им отправляли сообщения, чтобы узнать о настроении и самочувствии.

Фото: istockphoto.com

Результаты исследования

Результаты удивили исследователей. Кроме того, что отказавшись от Facebook, люди проводили больше времени в оффлайн-режиме с друзьями и семьёй, такой детокс привёл к значительным улучшениям в самочувствии, в частности в самооценке, удовлетворённости жизнью, депрессии и тревоге.

Но самое интересное, что участникам эксперимента понравился такой опыт, и они не замещали Facebook другими соцсетями, а некоторые из них вообще больше не захотели к ним возвращаться.

Фото: istockphoto.com

Избавление от зависимости

Ещё одно исследование (https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2006.7.2018.138), опубликованное Мичиганским государственным университетом, позволило сравнить зависимость от социальных сетей с наркоманией.

В качестве эксперимента учёные попросили 71-го испытуемого рассказать о том, как они используют Facebook: насколько они увлечены платформой, что чувствуют, когда находятся вне доступа, о влиянии, которое она имеет на их работу или учёбу.

А затем, участникам предложили игру Айова, где им нужно было из нескольких колод выбрать правильные карты. Суть заключалась именно в них, каждая из карт либо вознаграждала игроков, либо штрафовала (конечно, игровыми купюрами). Главная задача – выиграть как можно больше денег.

При сопоставлении результатов игры и ответов на вопросы, учёные заметили, что насколько плохо участники выполняли задание, напрямую связано с тем, насколько чрезмерно они использовали социальные сети. Более того, результаты диджитал-зависимых были аналогичны людям, у которых была зависимость от наркотиков.

Фото: istockphoto.com

Что делать?

Конечно, никто не оспаривает те огромные преимущества, которые дают нам социальные сети. В первую очередь, в 21 веке именно с их помощью мы общаемся с родными, которые живут далеко от нас, следим за жизнью друзей, делимся своими радостями и печалями.

Но сложно не согласиться с тем, что всё должно быть в меру. Чрезмерное увлечение бесполезным скроллингом ленты Instagram сказывается на нашем психическом здоровье и взаимоотношениях с окружающими и, главное, с близкими.

Лайфхак: устраивайте себе информационные детоксы хотя бы пару раз в месяц. Выключите телефон и займитесь любимыми делами с семьёй или даже в одиночестве. Мы убеждены, что через несколько таких дней вам, как и участникам эксперимента, больше не захочется тратить всё своё свободное время на лайки и комментарии.