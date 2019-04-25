Фитнес-герои 2019 года: Немов, Барановская, Савин и Джиган

13 апреля в ресторане Backstage прошла первая церемония вручения наград Crocus Fitness Awards, организованная сетью фитнес-клубов премиум уровня Crocus Fitness. В этот вечер награды за достижения в области здорового образа жизни вручались профессионалам и любителям из индустрии спорта и фитнеса.
На ужине, посвященном церемонии, собралось более 300 гостей – известные спортсмены, артисты театра, кино и балета, представители шоу-бизнеса, владельцы и топ-менеджеры крупнейших компаний. Телеведущая Юлия Барановская и бывший российский футболист Евгений Савин поддерживали неповторимую атмосферу вечера.
Награждение самых достойных и успешных проходило по 20 номинациям в 6 категориях: «Спорт», «Фитнес», «Музыка», «Искусство», «Мода» и «Прогресс». Лауреаты премии получили статуэтки и награды из рук известных и талантливых людей России.
Искусство
«Скульптор тела» — ведущий солист Большого театра, лауреат театральной премии «Золотая маска» Игорь Цвирко.
«Фитнес-актёр года» — актёр театра и кино Роман Курцын.
«Фитнес-актриса года» — актриса театра и кино Полина Максимова.
Музыка
“Best Male Body» — популярный певец, актёр театра и кино Сергей Лазарев.
«Королева фитнеса» — поэт, музыкант Диана Арбенина.
Мода
«Фитнес-маньяк года» — дизайнер Маша Цигаль.
«International Fitness Model» — известная fashion- и фитнес-модель Филипп Газманов.
«Модный спортивный бренд» — основатель, дизайнер компании ZASPORT Анастасия Задорина.
Фитнес
«Фитнес-пара года» — популярный певец, ведущий Стас Костюшкин и его жена Юлия.
«Фитнес-семья» — Сабина Авдич с дочерью.
«Лучший тренер» Crocus Fitness в женской и мужской категориях — Мария Яловенко и Павел Гундорин.
«Фитнес-гуру» — популярный хип-хоп исполнитель Джиган.
Спорт
«Лучшее театрализованное гимнастическоешоу» — Алексей Немов и спортивно-гимнастическое шоу «Легенды спорта».
«Лучший спортивный социальный проект» — спортивный портал «Живу Спортом».
«Лучший спортивный телевизионный проект» — ТВ-проект на 1м канале «Русский Ниндзя».
Специальная номинация Best of the best — артист балета Сергей Полунин.
Прогресс
«Лучший сервис по доставке правильного питания» — No Secret by Valeria, который представляла его идейный вдохновитель, певица, народная артистка России Валерия.
«Здоровая нация» — благотворительный фонд «Национальный Антинаркотический Союз».
«Инста ЗОЖ блогер» — Арина Скоромная.