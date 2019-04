Фитнес-герои 2019 года: Немов, Барановская, Савин и Джиган

13 апреля в ресторане Backstage прошла первая церемония вручения наград Crocus Fitness Awards, организованная сетью фитнес-клубов премиум уровня Crocus Fitness. В этот вечер награды за достижения в области здорового образа жизни вручались профессионалам и любителям из индустрии спорта и фитнеса.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

На ужине, посвященном церемонии, собралось более 300 гостей – известные спортсмены, артисты театра, кино и балета, представители шоу-бизнеса, владельцы и топ-менеджеры крупнейших компаний. Телеведущая Юлия Барановская и бывший российский футболист Евгений Савин поддерживали неповторимую атмосферу вечера.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Награждение самых достойных и успешных проходило по 20 номинациям в 6 категориях: «Спорт», «Фитнес», «Музыка», «Искусство», «Мода» и «Прогресс». Лауреаты премии получили статуэтки и награды из рук известных и талантливых людей России.

Искусство

«Скульптор тела» — ведущий солист Большого театра, лауреат театральной премии «Золотая маска» Игорь Цвирко.

«Фитнес-актёр года» — актёр театра и кино Роман Курцын.

«Фитнес-актриса года» — актриса театра и кино Полина Максимова.

Музыка

“Best Male Body» — популярный певец, актёр театра и кино Сергей Лазарев.

«Королева фитнеса» — поэт, музыкант Диана Арбенина.

Мода

«Фитнес-маньяк года» — дизайнер Маша Цигаль.

«International Fitness Model» — известная fashion- и фитнес-модель Филипп Газманов.

«Модный спортивный бренд» — основатель, дизайнер компании ZASPORT Анастасия Задорина.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Фитнес

«Фитнес-пара года» — популярный певец, ведущий Стас Костюшкин и его жена Юлия.

«Фитнес-семья» — Сабина Авдич с дочерью.

«Лучший тренер» Crocus Fitness в женской и мужской категориях — Мария Яловенко и Павел Гундорин.

«Фитнес-гуру» — популярный хип-хоп исполнитель Джиган.

Спорт

«Лучшее театрализованное гимнастическоешоу» — Алексей Немов и спортивно-гимнастическое шоу «Легенды спорта».

«Лучший спортивный социальный проект» — спортивный портал «Живу Спортом».

«Лучший спортивный телевизионный проект» — ТВ-проект на 1м канале «Русский Ниндзя».



Специальная номинация Best of the best — артист балета Сергей Полунин.

Прогресс

«Лучший сервис по доставке правильного питания» — No Secret by Valeria, который представляла его идейный вдохновитель, певица, народная артистка России Валерия.

«Здоровая нация» — благотворительный фонд «Национальный Антинаркотический Союз».

«Инста ЗОЖ блогер» — Арина Скоромная.