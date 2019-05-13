Безопасная сушка для девушек: на финишной прямой к лету

17 дней на то, чтобы подсушить тело и увидеть рельефный пресс.

Говоря о сушке, мы чаще всего подразумеваем рельефных мужчин, на телах которых выступает каждая жилка. Но что если подсушиться нужно девушке? Как сделать это правильно и безопасно, не переборщив с интенсивностью? Что есть, пить и как затем поддерживать этот рельеф? Разбираемся вместе.

Что это?

Сушка тела – спортивный термин, означающий процесс снижения уровня подкожного жира при максимальном сохранении мышечной массы. Такой метод похудения сложно воспринимать отдельно, он работает исключительно совместно с тренировочным процессом.

Сушка предполагает, что у вас уже есть мышечная масса, и нужно просто подчеркнуть рельеф. Избавиться от большого количества лишнего веса таким способом не получится.

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Безопасно ли это для здоровья?

Многие девушки воспринимают такой способ избавиться от лишнего как панацею. Но нужно понимать, что длительная сушка может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Только правильный подход с точки зрения диетологии будет залогом успешной сушки.

Оставим профессиональных спортсменов в стороне и поговорим о тех, кто активно тренировался всю зиму, и теперь хочет похвастать подтянутым телом и красивым прессом на пляже. Остановимся на двух главных блоках сушки.

Тренировки в основе всего

Основа – аэробные тренировки. В день вы должны посвящать физическим нагрузкам хотя бы 45 минут. Важно следить за своим пульсом, поскольку нормальным средним показателем является 120-130 ударов в минуту. Благодаря этому процесс сгорания лишних жировых отложений станет более активным.

Рассчитайте свою личную жиросжигающую пульсовую зону – это 60-70% от максимальной частоты. Максимальная частота пульса определяется по формуле 220 минус возраст.

Если же при нагрузке пульс повышен, тренировка переходит в разряд анаэробной, и вы работаете на выносливость, но не на жиросжигание.

Среди наиболее популярных упражнений можно выделить следующие:

глубокие приседания (30 раз);

выпады (20 раз);

отжимания (10-12 раз);

пресс (скрутки 20 раз подряд);

скакалка (каждый день в течение нескольких минут);

бег (40-45 минут).

Фото: istockphoto.com

Питание: базовые правила

Всем известно правило, которое работает всегда: важно тратить больше калорий, чем получать. При этом общее количество калорий в ежедневном рационе должно снизиться примерно на 20%.

Первый этап подразумевает максимальное снижение продуктов, содержащих углеводы. Для девушек особенно важно, чтобы сушка не стала причиной стресса для организма, поэтому уменьшайте их количество постепенно. Ешьте углеводную пищу с утра, делая выбор в пользу лёгких блюд вечером.

Во-вторых, на протяжении всего процесса похудения мы должны поддерживать высокую скорость обмена веществ. Метаболизм замедлится, если отказаться от еды вообще или свести её потребление до минимума. Наш организм забьёт тревогу, и все поступающие питательные вещества, наоборот, будет откладывать про запас. Количество углеводов ежедневно – 2 грамма на один килограмм массы тела.

При этом мы увеличиваем количество белка, как ни странно, до этой же цифры – 2-3 грамма на один килограмм массы.

Примерное соотношение нутриентов:

Белки – 45-50%

Жиры – 20-25%

Углеводы – 35-40%

Кроме того, есть ещё несколько советов, которые помогут вам быстро и безболезненно добиться желаемого результата.

питайтесь 5-6 раз в день небольшими порциями;

не готовьте и не ешьте углеводные блюда перед сном;

замеряйте объём талии и сократите потребление углеводов до минимума, если она перестала уменьшаться в размере;

не худейте дольше 2 месяцев, сделайте перерыв.

Противопоказания

Не используйте методы довольно резкого похудения, если у вас есть какие-либо противопоказания. Среди них:

ожидание малыша и период грудного вскармливания;

сахарный диабет;

наличие проблем с почками, печенью и пищеварением;

деятельность, связанная с постоянными умственными нагрузками.

Работайте над собой без фанатизма. Питание и спорт не должны причинять ущерб вашему здоровью.