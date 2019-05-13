Безопасная сушка для девушек: на финишной прямой к лету

Говоря о сушке, мы чаще всего подразумеваем рельефных мужчин, на телах которых выступает каждая жилка. Но что если подсушиться нужно девушке? Как сделать это правильно и безопасно, не переборщив с интенсивностью? Что есть, пить и как затем поддерживать этот рельеф? Разбираемся вместе.
Что это?
Сушка тела – спортивный термин, означающий процесс снижения уровня подкожного жира при максимальном сохранении мышечной массы. Такой метод похудения сложно воспринимать отдельно, он работает исключительно совместно с тренировочным процессом.
Сушка предполагает, что у вас уже есть мышечная масса, и нужно просто подчеркнуть рельеф. Избавиться от большого количества лишнего веса таким способом не получится.
Безопасно ли это для здоровья?
Многие девушки воспринимают такой способ избавиться от лишнего как панацею. Но нужно понимать, что длительная сушка может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Только правильный подход с точки зрения диетологии будет залогом успешной сушки.
Оставим профессиональных спортсменов в стороне и поговорим о тех, кто активно тренировался всю зиму, и теперь хочет похвастать подтянутым телом и красивым прессом на пляже. Остановимся на двух главных блоках сушки.
Тренировки в основе всего
Основа – аэробные тренировки. В день вы должны посвящать физическим нагрузкам хотя бы 45 минут. Важно следить за своим пульсом, поскольку нормальным средним показателем является 120-130 ударов в минуту. Благодаря этому процесс сгорания лишних жировых отложений станет более активным.
Если же при нагрузке пульс повышен, тренировка переходит в разряд анаэробной, и вы работаете на выносливость, но не на жиросжигание.
Среди наиболее популярных упражнений можно выделить следующие:
- глубокие приседания (30 раз);
- выпады (20 раз);
- отжимания (10-12 раз);
- пресс (скрутки 20 раз подряд);
- скакалка (каждый день в течение нескольких минут);
- бег (40-45 минут).
Питание: базовые правила
Всем известно правило, которое работает всегда: важно тратить больше калорий, чем получать. При этом общее количество калорий в ежедневном рационе должно снизиться примерно на 20%.
Первый этап подразумевает максимальное снижение продуктов, содержащих углеводы. Для девушек особенно важно, чтобы сушка не стала причиной стресса для организма, поэтому уменьшайте их количество постепенно. Ешьте углеводную пищу с утра, делая выбор в пользу лёгких блюд вечером.
Во-вторых, на протяжении всего процесса похудения мы должны поддерживать высокую скорость обмена веществ. Метаболизм замедлится, если отказаться от еды вообще или свести её потребление до минимума. Наш организм забьёт тревогу, и все поступающие питательные вещества, наоборот, будет откладывать про запас. Количество углеводов ежедневно – 2 грамма на один килограмм массы тела.
При этом мы увеличиваем количество белка, как ни странно, до этой же цифры – 2-3 грамма на один килограмм массы.
Белки – 45-50%
Жиры – 20-25%
Углеводы – 35-40%
Кроме того, есть ещё несколько советов, которые помогут вам быстро и безболезненно добиться желаемого результата.
- питайтесь 5-6 раз в день небольшими порциями;
- не готовьте и не ешьте углеводные блюда перед сном;
- замеряйте объём талии и сократите потребление углеводов до минимума, если она перестала уменьшаться в размере;
- не худейте дольше 2 месяцев, сделайте перерыв.
Противопоказания
Не используйте методы довольно резкого похудения, если у вас есть какие-либо противопоказания. Среди них:
- ожидание малыша и период грудного вскармливания;
- сахарный диабет;
- наличие проблем с почками, печенью и пищеварением;
- деятельность, связанная с постоянными умственными нагрузками.
Работайте над собой без фанатизма. Питание и спорт не должны причинять ущерб вашему здоровью.