Чемпионат мира по запуску бумажных самолётов: что ещё придумаете?

18 мая в австрийском городе Зальцбурге состоялся финал Чемпионата мира по запуску бумажных самолётиков Red Bull Paper Wings 2019. В этом году нашим соотечественникам, прошедшим отборочный тур, предстояло сразиться с сильнейшими пилотами из 60 стран. И они сделали это достойно! Николай Рыбасов и Алексей Пролиско неплохо выступили в квалификациях по дисциплинам «Длительность полёта» и «Аэробатика», а Ярослав Кислов даже занял 6 место в глобальном рейтинге в дисциплине «Дальность полёта».
Остальные результаты можно посмотреть на официальном сайте Red Bull.
Мы собрали несколько правдивых и ложных фактов о Red Bull Paper Wings и составили тест, чтобы проверить ваши знания. Проходи и узнай, получится ли у тебя добраться до финала.