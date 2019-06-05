Чемпионат мира по запуску бумажных самолётов: что ещё придумаете?

Запустить свой самолёт на 50 метров или сложить его так, чтобы он летал почти минуту. Угадай, за какие заслуги можно попасть на этот ЧМ.

18 мая в австрийском городе Зальцбурге состоялся финал Чемпионата мира по запуску бумажных самолётиков Red Bull Paper Wings 2019. В этом году нашим соотечественникам, прошедшим отборочный тур, предстояло сразиться с сильнейшими пилотами из 60 стран.

И они сделали это достойно! Николай Рыбасов и Алексей Пролиско неплохо выступили в квалификациях по дисциплинам «Длительность полёта» и «Аэробатика», а Ярослав Кислов даже занял 6 место в глобальном рейтинге в дисциплине «Дальность полёта».

Остальные результаты можно посмотреть на официальном сайте Red Bull.

Мы собрали несколько правдивых и ложных фактов о Red Bull Paper Wings и составили тест, чтобы проверить ваши знания. Проходи и узнай, получится ли у тебя добраться до финала.