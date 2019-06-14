Рецепты, за которые ваша фигура скажет нам спасибо.

Как приготовить ПП-шашлык и другие полезные блюда на природе

Казалось бы, наступившая пора пикников угрожает перечеркнуть все ваши усилия в тренажёрном зале. Но не тут-то было. Раскроем секрет, что шашлык смело можно назвать полезной едой. Главное – правильно его приготовить. Разбираемся, как это сделать и какие ещё блюда приготовить на природе без вреда для здоровья.

Выбираем нежирное мясо

Для тех, кто заботится о фигуре, идеально подойдёт курица, индейка или телятина. В 100 граммах курицы — 165 калорий, в индейке – 84, в говядине – 90. То есть на шампуре (200-250 грамм) будет примерно от 160 до 400 калорий. А это совсем не много.

Отличная альтернатива – шашлык из рыбы. Для него выбирайте филе тунца, горбуши, осетра, карася или карпа. Присмотритесь к менее жирным и более крупным вариантом, так проще будет наколоть на шампур или уложить на решётку. По энергетической ценности порция шашлыка из тунца выйдет примерно на 250 калорий.

Ни мясо, ни рыбу лучше не передерживать на костре. При долгом приготовлении улетучатся все полезные свойства.

Забудьте про кетчунез

Самостоятельно приготовьте соус на основе йогурта, горчицы или томатов. Добавьте мёд, специи, соевый соус. Тысячи рецептов можно легко найти в интернете. Вот один из них.

С чем есть?

Шашлык можно и нужно есть с овощами. Загляните в огород или в ближайший супермаркет, там наверняка найдётся морковь, помидоры и огурцы. Не увлекайтесь кабачками, баклажанами и сладким перцем – это не самые «лёгкие» овощи.

А можно и вовсе заменить традиционный шашлык на овощной. Так будет не только вкусно, но и полезно. Можно добавить картофель и шампиньоны.

Что ещё приготовить?

Прекрасный вариант для пикника на природе – греческий салат. Его основные ингредиенты:

Фета

Помидоры

Лук

Оливковое масло

Остальное – по вашему усмотрению.

Салат из тунца тоже станет хорошей альтернативой многочисленным закускам на столе. Вам понадобятся:

Тунец в собственном соку

Помидор

Огурец

Листья салата

Кукуруза

Сыр фета

Оливковое масло

Салат «Вальдорф», который очень любят американцы:

Стебель сельдерея

Кисло-сладкие яблоки

Грецкие орехи

Гроздь винограда (по желанию)

Греческий йогурт

Лимонный сок

Сэндвичи

Здесь всё зависит от вашей фантазии. Главное – выбирайте цельнозерновой хлеб или хлебцы. В качестве полезных ингредиентов отлично подойдут курица, сыр, помидоры, огурцы, авокадо, лук, руккола, залёный салат. Вместо вредных соусов можно использовать песто, несладкий йогурт или гуакомолле.

Не стоит отказываться от удовольствия посиделок с друзьями у костра и песен под гитару. Да и от наслаждения вкусным горячим мясом тоже не стоит. Любые блюда могут быть полезными, если мы этого захотим. Ну и помните, что всё хорошо в меру.