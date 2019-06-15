5 лайфхаков для тренировок в жаркое время года

Летом хочется проводить больше времени на свежем воздухе. Проводить драгоценные часы тренировок в тёмных фитнес-залах нет никакого желания. Но что делать, когда на улице стоит жара и даже просто передвигаться по городу становится гораздо сложнее? Мы знаем несколько лайфхаков для вашей продуктивной тренировки в такую погоду.

Фото: istockphoto.com

Выбирайте время и место

Конечно, летом тренироваться гораздо проще в утренние или вечерние часы, когда воздух ещё не прогрелся или уже остывает после солнцепёка. Лучшее время — утром до 9:00 или вечером после 18:00.

Если есть такая возможность, лучше заниматься в тени: в лесу или в парке. Легче жара переносится у воды, поэтому набережная как нельзя лучше подойдёт для пробежки.

Правильно одевайтесь

Важно грамотно подобрать одежду. Нужно учесть ряд моментов. Во-первых, не забывайте про головной убор, который защитит голову от перегрева. Шею и плечи лучше спрятать от солнца, иначе можно получить солнечные ожоги. Нижняя часть тела обычно прикрыта тенью от корпуса, поэтому смело надевайте шорты. Не экономьте на специальной одежде для тренировок — она должна отводить пот от тела и защищать кожу от ожогов, но при этом быть легкой и тонкой.

Фото: istockphoto.com

Пейте

Если это вода, то она не должна быть холодной. Так она только увеличит потоотделение и покинет ваш организм слишком быстро. Замените её на чай или квас.

Ещё один вариант — айс ти. Заварите некрепкий зелёный чай, добавьте лимон, мяту, можно немного мёда и обязательно лёд. Вуаля, вы спасены.

Мочите щиколотки

А лучше стопы полностью. Эти места — кладезь биологически активных точек, поэтому ваш организм будет переносить жару гораздо легче.

Хорошо иметь при себе балончик с термальной водой. Так гораздо проще освежить лицо, тело, да и те же самые щиколотки в случае необходимости.

Фото: istockphoto.com

Охладитесь «шарфом»

Лайфхак от японцев — белый платочек на шее. Но он обязательно должен быть лёгким и мокрым. Вымачиваете его в холодной воде и повязываете на шею. И так несколько раз, пока не станет легче.