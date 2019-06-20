Чисто мужской подход. О том, как я экспериментировал с питанием и нашёл подходящий для себя вариант.

Дневник толстяка. Что делать, если нет времени не только готовить, но и есть?

На связи снова худеющий парень, у которого мало времени, чтобы заниматься собой, но большое желание хоть что-то изменить. Своим примером в рамках проекта «Чемпионат. Lifestyle» я хочу мотивировать таких же «ширококостных» не только смотреть футбол по ТВ, но и иметь возможность играть в него без хватания за сердце. В предыдущей части я открыл для себя мир правильного подхода к питанию. Рассказал, как проанализировал свой ежедневый рацион с помощью крутых приложений и чуть не растерял все достижения из-за халатного отношения к меню в отпуске. Сегодня же расскажу, как я тестировал сервис по доставке еды Grow Food, убеждался, что системное питание — самое важное в процессе похудения, обжигался и «падал, но снова вставал на весы».

Дневник толстяка: испытание all-inclusive. Поехать в Турцию и не набрать вес Как я выживал в турецком отеле, превращал еду в цифры, просыпался в 7 утра без сил встать с кровати и всё равно не набрал в весе.

Разделил, но не властвовал

Нет, речь пойдёт не про раздельное питание в общем понимании. Я лишь хочу ещё раз напомнить одну из немногих общих для всех аксиом, которой стоит следовать худеющим ребятам, – вместо одной большой порции за раз съедайте две поменьше за два приёма. Редкая, но плотная трапеза — реальный источник проблем с лишним весом.

Меня переедание преследовало с малых лет. Уверен, что каждый помнит истории, когда родители говорили: «Пока не съешь, из-за стола не выйдешь». В юности прибавилась ещё проблема времени. За короткий промежуток перемены в школе надо было кушать очень быстро. В военном учреждении, где я учился в старших классах, всё только усугубилось. Да, у нас был и второй завтрак, и полдник, но за очень сжатые сроки приходилось просто заглатывать пищу. Распорядок был суров.

В итоге большой, но стремительный обед и энергозатратный день приводили к падкому на всё самое вредное ужину. Я не пережёвывал пищу, ел на ночь и ничего не мог с собой поделать – привычка. Побороть её было главной задачей.

Во-первых, я вернул завтрак в свой распорядок.

Во-вторых, свёл к минимуму ужин. Я от него не отказался, просто теперь это нарезанные овощи, хлебцы и тунец в собственном соку. Овощи богаты клетчаткой и дают ощущения сытости без вреда для талии. Пищевая ценность стограммовой порции тунца в собственном соку составляет всего 100 ккал. В ней 20 г белка и совсем немного жиров. Отсутствие углеводов делает продукт совершенно безопасным для употребления при похудении. Например, в одной банке содержится суточная норма животного белка, витаминов и минералов.

В-третьих, изучив подходящее для себя меню, я выбрал необходимые продукты и начал запасаться ими впрок. От жареного уже давно отказался, поэтому пароварка стала моим другом. Гречка, рис, грудка курицы или индейка – мой набор не был разнообразным, но вполне подходил. В-четвёртых, я купил 8 маленьких контейнеров в «Ашане» и порционно раскладывал в них пищу. Утро раз, утро два, обед, второй обед и т.д. Это было бы идеальным расписанием приёма пищи.

Если бы не новые трудности

Дисциплина. Я порой забывал (иногда просто ленился) раскладывать еду по контейнерам с вечера. А утром банально не было времени.

Я порой забывал (иногда просто ленился) раскладывать еду по контейнерам с вечера. А утром банально не было времени. Работа и личные дела занимали много времени. О еде думал в последний момент. Иногда мог брать с собой еду и вообще её не есть весь день. В итоге холодильник на работе был переполнен моими контейнерами.

О еде думал в последний момент. Иногда мог брать с собой еду и вообще её не есть весь день. В итоге холодильник на работе был переполнен моими контейнерами. Иногда хотелось перекусить на стороне – обед с коллегами, ужин с друзьями в баре под пиво. Искушения есть всегда. Бороться с ними трудно.

– обед с коллегами, ужин с друзьями в баре под пиво. Искушения есть всегда. Бороться с ними трудно. Однообразие в еде просто надоело!

Питание вновь отошло на второй план. Новую привычку было очень сложно закрепить. Голова просто отказывалась подчиняться требованиям есть по распорядку. Увеличилось количество тренировок в зале. А это значит, что после них всегда хотелось восполнить калории за ночным столом. Нужно было что-то делать. Например, делегировать заботу о своём питании если не маме, то профессионалам.

Кушать можно часто, кушать можно правильно: пусть о вас позаботятся профи

Ввиду регулярных тренировок и активного образа жизни я вновь вернулся к вопросу систематизации питания. Приложением, как и кухонными весами, стал пользоваться реже, так как уже без подсказок мог посчитать свои калории в голове. Однако однообразие блюд начинало напрягать, а для новых кулинарных изысков просто не хватало времени. Сваренная на неделю гречка и курочка утомили, и было решено попробовать один из сервисов по доставке вкусной и полезной пищи.

Выбор пал на Grow Food. Подобным сервисом мне приходилось воспользоваться впервые, поэтому сначала подкупил их слоган о том, что «похудеть к лету никогда не поздно». Да это же прям девиз нашего проекта! А после первого же звонка менеджера я просто расслабился. Обговорили время доставки, и раз в два дня мне в удобной коробке привозят блюда для пятиразового питания. Пять раз по чуть-чуть – это то, к чему я стремился в построении своего рациона.

Моя программа называлась «Будь в форме». Это подходящий вариант для тех, кто сжигает много калорий, но хочет сохранять оптимальный баланс в их потреблении. Своё меню знал наперёд, так как на ближайшие дни оно доступно на сайте. Наборы в коробке подписаны соответствующим днём. При этом блюда удобно пронумерованы.

Первый приём пищи дома рано утром, почти сразу после доставки. Обычно это злаковые каши, сырники или омлеты с диетическим десертом (400-500 ккал).

дома рано утром, почти сразу после доставки. Обычно это злаковые каши, сырники или омлеты с диетическим десертом (400-500 ккал). Второй приём уже на работе – поздний завтрак. В него могут входить творожные запеканки, салат, вок с курицей и в целом чуть менее калорийные блюда, чем в первом завтраке (350-400 ккал).

уже на работе – поздний завтрак. В него могут входить творожные запеканки, салат, вок с курицей и в целом чуть менее калорийные блюда, чем в первом завтраке (350-400 ккал). Затем идёт полноценный обед с гарниром, котлетой на пару или даже лазаньей (400-500 ккал).

с гарниром, котлетой на пару или даже лазаньей (400-500 ккал). Чуть позже полдник с чизкейком или суфле (200-250 ккал).

с чизкейком или суфле (200-250 ккал). И на ужин фрикадельки или варёное мясо с гарниром из круп (350-400 ккал).

Итого в сутки я потребляю около, а чаще меньше, 2000 ккал. Из них в среднем не более 120 белков, 85 жиров и около 200 углеводов. Для парня это оптимальные цифры. Тем более когда подзадача тренера «сохранять жиры на указанном уровне» успешно выполняется.

Систематизация питания и новые полезные привычки

За непродолжительное время у меня наконец появилась привычка не только есть дозированно и небольшими порциями, но и рано вставать. Теперь я без особого труда поднимаюсь в 7:00. Вначале, чтобы успеть встретить курьера. Сейчас, чтобы выработать единое время для подъёма и провести утреннюю тренировку. Для прихода к такому графику потребовалось немало усилий, но правильное питание – это точно верный путь к систематизации в том числе и распорядка. Я пока в начале этого пути.

Новых цифр по весу и талии у меня нет. Но не думаю, что они сильно изменились с момента предыдущего материала. Сейчас самое главное привыкнуть к новому режиму без особых усилий для организма. Лето уже наступило, есть первый прогресс, но до достижения цели ещё далеко. Мой внутренний дедлайн – 31 августа. Моя реальная цель – не только быть в форме, но и испытать себя. Например, в забеге или гонке с препятствиями. Посмотрим, что получится.