Почему Шнур собирает на стадионе больше людей, чем наши футболисты?

Спортивные объекты, построенные к крупным соревнованиям вроде чемпионата мира по футболу или Олимпиады, зачастую остаются в запустении, когда спортивный праздник заканчивается. Так простаивают, например, стадион имени Мане Гарринчи в Бразилиа и другие арены в Бразилии, ЮАР, Греции, Китае. Естественно, содержание таких объектов обходится в круглую сумму.

Россия, чтобы принять чемпионат мира по футболу — 2018, построила и реконструировала 12 стадионов вместимостью от 33 до 81 тыс. зрителей. Большинство из них, несмотря на растущую посещаемость российского футбола, простаивают и являются бременем для бюджета страны. На содержание стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске до 2023 года потратят 16 млрд рублей. К этому времени, по планам правительства, стадионы должны стать многофункциональными центрам и научиться зарабатывать на проведении концертов, сдаче свободных площадей в аренду под фитнес-центры, торговлю и общепит.

Группа «Ленинград» — одна из немногих российских групп, способных собирать стадионы. В 2019 году Сергей Шнуров с командой анонсировали прощальный стадионный тур и отправились спасать наследие мундиаля от запустения. С 4 июня по 12 октября музыканты отыграют концерты на 9 стадионах от Калининграда до Санкт-Петербурга. В сумме «Ленинград» планирует собрать 450 тысяч зрителей — столько приходит в среднем на матчи команды Российской Премьер-лиги за весь сезон. Учитывая, что в Москве на концерт пришли 45,5 тыс. зрителей, а в Калининграде более 21 тыс. человек, намеченная планка им вполне под силу.

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«Зенит» — лидер РПЛ по посещаемости. Но ему этого мало Как заполняются арены ЧМ-2018.

Еду по России, не доеду до конца: график тура

Калининград

Концерт: прошел 4 июня (более 21 тыс. зрителей)

Стадион: «Калининград»

Вместимость: 35 тыс. мест

Команда: «Балтика» (ФНЛ)

Средняя посещаемость: 5912 зрителя

Стадион «Калининград» пустует, хотя на матчи «Балтики» по меркам ФНЛ ходит немало людей, но это в 5-6 раз меньше, чем может вместить стадион. На официальном сайте площадки в ближайших событиях пока значится только отборочный матч Чемпионата Европы по футболу 2020 между Россией и Казахстаном. Год назад сборная России собрала в Калининграде полный стадион. «Ленинград», начав турне с западной точки России, собрал здесь 21 тыс. зрителей.

Москва

Концерт: прошёл 14 июня (45 475 тыс. зрителей)

Стадион: «Открытие Арена»

Вместимость: 45 360 мест

Команда: «Спартак» Москва (РФПЛ)

Средняя посещаемость: 30 941 зритель

«Спартак» — самая посещаемая команда в Москве, поэтому стадион не пустует. Кроме этого, арена зарабатывает на музее, экскурсиях, концертах. В этом году, например, заявлены «Машина времени» и Эд Ширан. Группа «Ленинград» уже второй раз собирает здесь аншлаг, чем очень недовольны фанаты «Спартака». Они считают, что Сергея Шнурова, который является поклонником «Зенита», нельзя пускать на территорию красно-белых, даже если это сулит стадиону хорошую прибыль.

Нижний Новгород

Концерт: прошёл 20 июня (40 250 зрителей)

Стадион: «Нижний Новгород Арена»

Вместимость: 45 тыс. мест

Команда: «Нижний Новгород» (ФНЛ)

Средняя посещаемость: 15 218 зрителей

ЧМ-2018 привлёк болельщиков в Нижнем Новгороде на стадион. На команду из второго по силе российского дивизиона (ФНЛ) в прошлом сезоне году приходило в среднем 15 тыс. зрителей. Объект также планируют использовать для культурно-массовых мероприятий, но сейчас в афише значится только концерт Светланы Лободы.

Казань

Так «Татнефть Арена» преображается на время концертов

Концерт: 25 июня

Стоимость билета: от 800 руб.

Стадион: «Татнефть Арена»

Вместимость: 8900 мест

Команда: ХК «Ак Барс» (КХЛ)

Средняя посещаемость: 7119 зрителей

В Казани «Ленинград» не стал замахиваться на 45-тысячную «Казань Арену», построенную к Универсиаде 2013 года. Группа решила разместиться на хоккейной «Татнефть Арене» — домашней площадке ХК «Ак Барса», которую активно используют для концертов, фестивалей и соревнований по другим видам спорта.

Стадион с крупнейшим медиафасадом в Европе — «Казань Арена»— так и остался пустовать в надежде, что на матчи «Рубина» в новом сезоне болельщики пойдут активнее.

Самара

Концерт: 30 июня

Стоимость билета: от 800 руб.

Стадион: «Космос Арена»

Вместимость: 44 918 мест

Команда: «Крылья Советов»

Средняя посещаемость: 19 182 зрителя

Если «Крылья Советов» заполняют самарский стадион лишь наполовину, то финал Кубка России по футболу 2019 между «Локомотивом» и «Уралом» забил его почти полностью — 38 тысяч зрителей. Сможет ли «Ленинград» обогнать это достижение — станет ясно уже скоро.

Екатеринбург

Концерт: 6 июля

Стоимость билета: от 1000 руб.

Стадион: «Екатеринбург Арена»

Вместимость: 35 696 мест

Команда: «Урал»

Средняя посещаемость: 15 753 зрителя

Стадион «Екатеринбург Арена», построенный ещё в 1957 году, после реконструкции заметно изменился. Стадион перед ЧМ-2018 много критиковали за временные трибуны, выходящие за пределы стадиона. Сразу после мундиаля их собирались разобрать, сократив число мест на стадионе, но конструкция до сих остается на своем месте. По словам местных чиновников, на демонтаж не хватает денег, но к концу 2019 года вопрос должен быть решен.

Волгоград

Концерт: 6 сентября

Стоимость билета: от 800 руб.

Стадион: «Волгоград Арена»

Вместимость: 45 568 мест

Команда: «Ротор»

Средняя посещаемость: 18 725 зрителей

По итогам народного голосования на сайте StadiumDB «Волгоград Арена» признан лучшим стадионом 2018 года в мире. Строительство нового стадиона в городе с большими футбольными традициями подогрело посещаемость на домашних матчах, хотя «Ротор» с 2004 года не играет в высшем дивизионе. Есть лишь одна проблема — стадион периодически подмывают дождевые воды.

Ростов-на-Дону

Концерт: 13 сентября

Стоимость билета: от 800 руб.

Стадион: «Ростов Арена»

Вместимость: 43 472 места

Команда: «Ростов»

Средняя посещаемость: 31 034 зрителя

Концерт Басты на «Ростов-Арене»

Футбольный «Ростов» в последние годы показывает уверенную игру и собирает на трибунах довольно много зрителей, однако все равно испытывает финансовые трудности. В прошлом сезоне даже была вероятность, что из-за стоимости аренды команда будет на старом стадионе, а «Ростов Арена», принимавшая сборные Бразилии, Бельгии, Исландии, будет стоять без дела. Однако «Ростов» не только нашёл деньги на новый стадион, но и успел не поделить его с Бастой. Дата очередного домашнего матча команды совпала с запланированным концертом ростовского репера. Басте после споров пришлось уступить и на неделю передвинуть свой визит в родной город.

Санкт-Петербург

Концерт: 12 октября

Стоимость билета: от 1800 руб.

Стадион: «Газпром Арена»

Вместимость: 67 800 мест

Команда: «Зенит»

Средняя посещаемость: 48 122 зрителя

Стадион в Санкт-Петербурге успел стать мемом. Внушительную стоимость стадиона и недочеты при строительстве не обсуждал только ленивый. Зато теперь болельщики «Зенита» расправили плечи после тесного «Петровского» и уверенно заполняют самый дорогой стадион ЧМ-2018, в Санкт-Петербург регулярно заезжает сборная России, в августе арену ждёт визит RAMMSTEIN. «Ленинград» в родном городе завершит свой прощальный стадионный тур и, возможно, установит новый зрительский рекорд на своих концертах. В 2018 году Сергей Шнуров с музыкантами уже собирали на «Газпром Арене» 65 тыс. зрителей.