«Зенит» — лидер РПЛ по посещаемости. Но ему этого мало

Лигочемпионский матч ЦСКА с «Реалом» установил рекорд посещаемости. Около 80 тысяч зрителей на трибунах – такого в новейшей истории «армейцев» ещё не случалось, да и для российского клубного футбола подобная аудитория – большая редкость. И тут дело не столько в «вывеске» и имени соперника россиян и уж точно не в результате игры. Вряд ли шедшие на стадион всерьёз рассчитывали на победу ЦСКА. Скорее сработал «эффект «Лужников». Стадион, который мэр Москвы Сергей Собянин сразу после открытия назвал лучшим в стране, арена финала чемпионата мира – сама по себе уже достопримечательность, на которую хочется взглянуть многим. Но экскурсии на этот стадион, как на тот же «Сантьяго Бернабеу», где «армейцам» предстоит ответная игра, пока не водят, да и есть всё разница – посидеть на скамейке запасных, слушая гида на пустой арене, или самому стать участником футбольного шоу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О том, что составляющие этого самого шоу – не только игра на поле, но и современные комфортные стадионы, у нас говорили давно. Помог домашний чемпионат мира – в 13 городах такие арены появились. И теперь, когда почти треть постмундиального сезона РПЛ позади, глядя на цифры посещаемости матчей, хочется, перефразировать крылатую фразочку из комедии Гайдая: «Слушай, ничего не сделал, только стадионы построил!».

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Вот, скажем, с точки зрения статистики зрительский интерес к седьмому туру, который играли сразу после перерыва на матчи сборной, был невысок. Болельщиков на трибунах в среднем на каждом матче побывало не более 10 тысяч. Но это как раз тот случай, когда статистика лукавит – ведь почти все матчи проходили на старых стадионах, куда не ступала «нога» домашнего ЧМ.

Из арен Кубка мира меньше всех собрала 45-тысячная «Казань-Арена»: посетить игру «Рубина» с «Енисеем» в выходной день решились всего 8903 человека. На другом полюсе — московская «Открытие Арена», где матч «Спартака» с «Ахматом» смотрели 30136 человек. Что, опять же, не показательно. У «Рубина» проблемы с посещаемостью домашних матчей появились не вчера, и новый стадион, построенный задолго до ЧМ-2018, на них никак не повлиял. «Спартак» же всегда был самым популярным в Москве и Подмосковье клубом, а появление своего стадиона только обозначило тот потолок зрительского интереса к команде, который клубу (при желании, конечно) стоит пробивать.

Фото: «Чемпионат»

А вот в пятом туре РПЛ посещаемость была совсем другая, и она-то как раз говорила в пользу утверждения наших футбольных функционеров о «наследии чемпионата мира». В которое, кстати, не все верили. ЧМ-2018 был в самом разгаре, а в Ростове, Самаре, Нижнем Новгороде и Калининграде уже предрекали, что после его окончания новенькие арены будут пустовать, а их содержание местные бюджеты не потянут. С Нижним и Калининградом всё понятно – команд Премьер-Лиги, способных привлекать на трибуны болельщиков, там пока нет. Хотя, судя по статистике за пару месяцев после старта турнира ФНЛ ходить на «Балтику», например, стало в два раза больше зрителей.

А вот в Ростове-на-Дону явно недооценили любовь местной публики к футболу. Между тем матч «Ростова» с «Рубином» в пятом туре на стадионе посмотрели 40 тысяч зрителей. Примерно столько же, сколько собралось на товарищескую или, как теперь принято говорить, контрольную игру сборной России с чехами. Местные рассказывают, что на новенький стадион ходят посмотреть как на достопримечательность даже те, кто до этого был далёк от футбола.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

То есть то, о чём так долго говорили футбольные чиновники, оказалось реальностью – новые комфортные стадионы неизбежно привлекут на них болельщиков. Но это, увы, эффект кратковременный. Даже успешно играющая команда рано или поздно вернётся к тому самому потолку – планке, выше которой без усилий не прыгнешь.

Кстати, с «эффектом стадиона», о котором много говорили и на который многим хотелось посмотреть лично задолго до игры ЦСКА с «Реалом», столкнулся «Зенит». Уже первые матчи на новой арене превзошли даже самые смелые прогнозы руководства петербургского клуба, которое рассчитывало только где-то через полгода выйти на 40-тысячную заполняемость. В итоге в списке 39 рекордов посещаемости домашних игр (не менее 25 тысяч зрителей) прошлого сезона 15 строчек занимают сине-бело-голубые, в том числе первые девять. Ситуация вряд ли изменится и в этом сезоне, во всяком случае новый рекорд уже есть – 61467 зрителей на игре со «Спартаком». В прошлом году аналогичный матч в Питере собрал 53359 болельщиков.

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Казалось бы, «Зенит» может почивать на лаврах. Конечно, 78 тысяч единовременно ему на своём стадионе объективно не собрать, но минимум 40-45 тысяч на каждой домашней игре клубу гарантированы. Тем не менее «Зениту» не сидится на своём первом по посещаемости месте. Не иначе как хотят извлечь из стадиона, который перешёл клубу в управление, максимальную пользу. Экономическую. Например, в паузе на игры сборной организовали товарищеский матч с «Кайратом». Ностальгическая встреча с Андреем Аршавиным собрала более 40 тысяч болельщиков.

Это, впрочем, ещё объяснимо: Андрей Сергеевич — настоящая легенда Петербурга, причём легенда пока ещё играющая. Но вот то, что запущенный пилотный проект клуба под названием «Смотри-Арена» — когда болельщиков приглашают смотреть на стадионе трансляцию игр «Зенита», собирает по 10-12 тысяч, объяснить сложно. Тем не менее это факт.

Понятно, что с точки зрения коммерции проект «Смотри-Арена» вряд ли рентабелен для клуба. Это скорее маркетинговый ход, попытка приучить к тому, что на новый стадион можно ходить не только в дни матчей. А заодно продемонстрировать достоинства арены и её удобство тем, кто до сих пор предпочитает смотреть футбол дома по телевизору. А болельщик, оставшийся дома, – это, как бы цинично ни прозвучало, деньги мимо кассы клуба. Даже с учётом того, что нынче большинство матчей Премьер-Лиги на общедоступных (читай – бесплатных) каналах не показывают.

Можно, конечно, оставить всё как есть, если есть желание из страны, в которой прошёл самый крутой ЧМ, превратиться опять в «нефутбольную». А можно приучать народ ходить на стадион. Причём не только на официальные, но и на товарищеские игры или просто на презентации звёздных игроков. Грубо говоря, «подсаживать» болельщика на футбол, как на самое интересное из всех существующих шоу.



Кстати, о том, как болельщики добираются до арены и выбираются с неё, тоже нелишне подумать. Посетителям матча ЦСКА с «Реалом» потребовался час, чтобы дойти от «Лужников» до метро. Вообще, проблемы с логистикой у организаторов футбольных матчей в Москве появились ещё до чемпионата. И, как оказалось, не исчезли и после него. В Петербурге же после контрольной игры сборной накануне ЧМ зрители разошлись со стадиона, расположенного, к слову, на острове, минут за 25-30. А сейчас это время и вовсе сократилось до 7 – 10 минут. Не последнюю роль в этом играют помогающие болельщикам сориентироваться в пространстве вокруг арены волонтёры, которых готовили и готовят в «Зените». Не только, как говорится, для собственных нужд, но и для работы на том же чемпионате мира или на Евро-2020, матчи которого примет Петербург.



Как бы это банально ни звучало, но если театр начинается с вешалки, то и футбольный матч стартует вовсе не со свистком арбитра, а намного раньше.