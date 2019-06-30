Что, когда и сколько пить во время тренировки? Отвечает эксперт.

Есть вопрос: нужно ли пить воду во время бега?

Спортивная бутылочка с водой — незаменимый атрибут каждого спортсмена. Во время тренировок чувство жажды усиливается в разы. Однако многим говорили, что пить во время тренировки вредно. Почему это не так и сколько нужно пить во время тренировки — разбираемся вместе!

Почему вообще нужна вода?

Всем известно, что вода — главное вещество в теле человека. Она выводит токсины из организма, несёт кислород в клетки и улучшает состояние организма. При беге же значимость H2O становится ещё выше: организм активно выводит влагу через пот, поэтому необходимо восполнять водный баланс, чтобы поддерживать нормальное состояние тела.

Когда вообще стоит пить?

Если вы только начинаете свои тренировки и бегаете на короткие дистанции (1-5 км), то лучше попить воды после пробежки, чтобы не отвлекаться от процесса. Однако если вы бежите кросс или марафон, то начинать восполнять запас жидкости в организме можно уже после 15 минут бега.

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Как часто нужно пить?

Главное — не допускайте обезвоживания! Приучите себя делать несколько глотков из бутылки раз в 7-10 минут. Останавливаться при этом не нужно, иначе собьётся дыхание и потеряется ритм и темп бега. Советуем купить специальную поясную сумку для спортивных бутылочек.

Какую воду лучше пить?

Газированная вода хуже обычной усваивается организмом и вызывает раздражение внутренних органов. Лучше пить обычную чистую воду. Чтобы напиток лучше освежал, добавьте лимон или мяту. Если вы выбираете воду в магазине, советуем обратить внимание на минеральную воду без газа с большим содержанием магния и калия — эти микроэлементы помогут вашему организму. Многие спортсмены-бегуны предпочитают этот вариант дорогим изотоникам.

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Что будет, если не пить во время пробежки?

Во время тренировки человек теряет воду, как следствие уменьшается текучесть крови. Это сказывается на работе сердца и дыхании. При отсутствии воды в организме кислород хуже доставляется в работающие мышцы. В результате понижается выносливость и появляется утомление. Чтобы избежать дискоморфта, повысить свои результаты и не допустить обезвоживания, лучше всё-таки пополнять запас воды в организме во время тренировки.

Что думает профессионал?

Спортивный тренер Екатерина Стазаева рассказала, стоит ли пить во время тренировки:

Я считаю, что не надо зацикливаться на известном правиле «в день выпивайте по 2 литра воды». Пить стоит, когда вы действительно испытываете чувство жажды. Не надо себя заставлять! Во время интенсивной тренировки организм теряет воду — запасы нужно восполнять. Между подходами или в интервалах во время дистанции обязательно делайте пару глотков. Если пульс участился, подождите немного, а потом спокойно пейте.