На большой экран кинолента «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» выйдет в конце года. Но посмотреть эксклюзивные кадры можно уже сейчас.

«Наши ворота на замке, когда в них стоит Яшин». Премьера трейлера к фильму

Читатели «Чемпионата» могут первыми увидеть кадры из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» уже сегодня. В прокат лента выйдет во второй половине 2019 года, в канун юбилея великого вратаря.

«Русский уже был лучшим в мире». 88 лет со дня рождения Льва Яшина 88 лет назад родился Лев Яшин. Вот что говорили в мире о легенде нашего футбола, обладателе «Золотого мяча» 1963 года.

В центре внимания: Яшин и советский футбол

«Чёрный паук», «Чёрная пантера» и даже «Чёрный осьминог» — такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он был хозяином в своей штрафной, неизменно в чёрном свитере с буквой «Д» на груди.

О чём фильм?

Пик его славы приходится на 50-60-е годы, когда сборная СССР, во многом благодаря его блестящей игре, завоевала самые значимые трофеи в футболе. А потом будет осечка на чемпионате мира в Чили, где Яшина одного обвинят в поражении, от него отвернутся даже болельщики…

Фото: кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019)

И ему придётся уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в своей стране, но и во всём мире — единственным вратарём за всю историю футбола, получившим «Золотой мяч».

Фото: кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019)

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» собрал в себе ключевые вехи в биографии Льва Яшина: неоднозначные периоды, провалы, трудности и блестящие победы, которыми гордится вся страна.

Кто сыграл Льва Яшина?

Роль Льва Яшина исполнил молодой актёр Александр Фокин. Также в картине заняты Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Юлия Хлынина, Ян Цапник, Александр Самойленко, Галина Беляева, Виталий Хаев, Андрей Леонов и другие.

Александр Фокин в роли Льва Яшина Фото: кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019)

Продюсером и сценаристом выступил Олег Капанец, известный по ленте «Гагарин. Первый в космосе». Режиссёрские функции выполнил Василий Чигинский, на счету которого работа над фильмами «Первый после Бога», «Москва, я люблю тебя» и другими.

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