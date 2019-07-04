«Наши ворота на замке, когда в них стоит Яшин». Премьера трейлера к фильму

«Чёрный паук», «Чёрная пантера» и даже «Чёрный осьминог» — такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он был хозяином в своей штрафной, неизменно в чёрном свитере с буквой «Д» на груди.
О чём фильм?
Пик его славы приходится на 50-60-е годы, когда сборная СССР, во многом благодаря его блестящей игре, завоевала самые значимые трофеи в футболе. А потом будет осечка на чемпионате мира в Чили, где Яшина одного обвинят в поражении, от него отвернутся даже болельщики…
Фото: кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019)
И ему придётся уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в своей стране, но и во всём мире — единственным вратарём за всю историю футбола, получившим «Золотой мяч».
Фото: кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019)
Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» собрал в себе ключевые вехи в биографии Льва Яшина: неоднозначные периоды, провалы, трудности и блестящие победы, которыми гордится вся страна.
Кто сыграл Льва Яшина?
Роль Льва Яшина исполнил молодой актёр Александр Фокин. Также в картине заняты Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Юлия Хлынина, Ян Цапник, Александр Самойленко, Галина Беляева, Виталий Хаев, Андрей Леонов и другие.
Александр Фокин в роли Льва Яшина
Фото: кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019)
Продюсером и сценаристом выступил Олег Капанец, известный по ленте «Гагарин. Первый в космосе». Режиссёрские функции выполнил Василий Чигинский, на счету которого работа над фильмами «Первый после Бога», «Москва, я люблю тебя» и другими.