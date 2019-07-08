Утро понедельника: события лета, которые нельзя пропустить

Лучшие соревнования, фестивали и старты, на которые ещё можно попасть.

В летний сезон огромное количество парков и фестивалей предоставляют возможность совмещать спорт и развлечения. Главное — определиться, что же из всего этого многообразия выбрать. Мы всегда готовы помочь и рассказать о самых главных спортивных событиях, на которые ещё можно успеть.

Открытые бассейны Москвы и красотки, которые вас там ждут Отобрали лучшие, сравнили цены и нашли фото девчонок, которые уже ходят туда.

Полумарафон «Лужники»

Когда: 18 августа

Где: стадион «Лужники», Москва

Участие в этом спортивном мероприятии — отличная возможность пробежаться по набережным столицы. И даже дистанция в 21,1 км не испугает. Но стоит поторопиться, регистрация открыта до 25 июля.

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Фото: https://luzhnikihalf.runc.run/

Gran Fondo

Когда: 14 июля

Где: Волоколамск, Московская область

Популярный велозаезд по живописным маршрутам снова радует гостей столицы и области. До закрытия регистрации остались считаные дни. Советуем поторопиться.

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Фото: https://vk.com/granfondoru

Alfa future people

Когда: 16-18 августа

Где: посёлок Большое Козино, Нижегородская область

Главный фестиваль музыки и технологий. Отдых на свежем воздухе объединяет любителей танцевальной музыки и спецэффектов. На площадке выступят многие известные диджеи. Атмосфера фестиваля незабываема, советуем позаботиться о билетах уже сейчас.

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Чемпионат Европы по триатлону — 2019

Когда: 27-28 июля

Где: Казань

В этом году Казань принимает у себя чемпионат мира по триатлону среди любителей. Войти в состав национальной сборной возможности уже нет, а вот приехать и поболеть за своих можно всегда.

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Международный «Лагерь PROТАНЦЫ»

Когда: 14-22 июля

Где: Курорт «Роза хутор», Сочи

На этой площадке соберутся лучшие танцоры и хореографы нашей страны, участники проекта «Танцы на ТНТ». Вас ждут международный масштаб, возможность посоревноваться за главный приз — 500 тыс. рублей и, конечно же, зажигательные танцевальные мастер-классы и музыка.

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VK FEST 2019

Когда: 20-21 июля

Где: Санкт-Петербург

Много музыки, юмора, фан-встречи с блогерами и интерактивные зоны. Юбилейный ВК-фест обещает стать грандиозным шоу. Кроме того, будет много спортивных интерактивов. Не пропустите возможность увидеть своих кумиров вживую на одной площадке. Это, как вы знаете, огромная редкость.

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Kama swim 2019

Когда: 14 июля

Где: Пермь

Это первый в истории официальный безопасный массовый заплыв через Каму. Дистанция, которую предстоит преодолеть, — 2 км.



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Марафон «Европа – Азия»

Когда: 11 августа

Где: Екатеринбург

Это особый марафон. Его маршрут расположен так, чтобы участники смогли пробежать между границей двух частей света: Европой и Азией. Но для любителей и новичков подготовлены короткие дистанции на 3 и 10 км. Регистрация ещё открыта.

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Red Bull Flugtag

Когда: 28 июля

Где: Гребной канал, Москва

Знаменитое мероприятие от Red Bull, где команды создадут собственные модели аэропланов и запустят с шестиметровой рампы Гребного канала в Москве. Среди участников конструкции в виде котопса, дракона и боксёрской перчатки. Предлагаем посмотреть на эти оригинальности. Вход свободный!

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Фото: https://flugtag.redbull.com/

Гонка героев

Когда: 21 июля

Где: Санкт-Петербург

Это экстремальное соревнование понравится всем любителям активного отдыха. Вместе с командой или в одиночестве вы должны пройти полосу препятствий: рвы, колючая проволока.… Но не переживайте, каждый элемент разработан инженерами, никто не пострадает.

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Арктический марафон

Когда: 21 июля

Где: Воркута, Республика Коми

Уникальное спортивное событие для любителей бега. Марафон пройдёт за полярным кругом. Вы сможете насладиться историческими и культурными памятниками города, а также получить незабываемый опыт. Будьте готовы к суровой уральской погоде и запаситесь тёплыми вещами.

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