Новая причуда Роналду. Теперь он спит пять раз в день

Все мы слышали, что спать необходимо по 7-8 часов в сутки. С этой догмой согласны почти все, но не Криштиану Роналду. Мировая звезда футбола, если верить прессе, практикует необычный способ восстановления.

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Причуды Роналду

Многих звезд считают чудаками, если они ведут необычный образ жизни или имеют странные привычки. Роналду не стал исключением. У звезды мирового футбола есть диетолог, который составляет ему идеальное меню, после игр он практикует контрастные ванны для восстановления. Теперь у Роналду новвя причуда — цикличный сон.

Цикличный сон: в чём его суть?

Британский учёный Ник Литтлхэйл недавно рассказал, что уже третий год занимается исследованием режима сна известного футболиста. За это время они добились существенного прогресса: Криштиану больше не спит привычные восемь часов, а укладывается в постель несколько раз в день.

Согласно методике, цикл сна Роналду разбит на 5 фаз по полтора часа. Ночью он может спать 4-6 часов, а всё остальное время, необходимое, чтобы выспаться, использует днём. Второй принцип теории исследователя: сон только на чистом постельном белье. При этом матрас должен быть тонким, достаточно даже 10 сантиметров. Литтлхэйл объясняет это тем, что исторически человек изначально приспособился спать фактически на голом полу, даже во время похода мы с удовольствием спим на голой земле. Толстые матрасы – всего лишь излишний комфорт.

Учёный также считает, что за один цикл (полтора часа) человек способен пройти и через фазы быстрого, и короткого сна. Таким образом, появляется некий баланс. Поэтому, лучше всего ложится в одно и тоже время и правильно разграничивать время на сон. Обычному человеку для восстановления нужны 3-5 циклов, но спортсмену из-за усиленных тренировок, требуется дополнительная подзарядка. Именно поэтому Роналду досыпает днём два или три часа. Такой своеобразный тихий час у футболиста каждый день.

Какие еще улучшить качество сна?

Вот еще несколько советов от Ника Литтлхэйла:

1. В комнате для сна не должно быть жарко. 16 – 18 градусов – самая оптимальная температура.

2. Лучшая поза для сна – поза эмбриона. Левшам рекомендуется спать на правой стороне, а правшам на левой.

3. Вам не нужна очень мягкая и высокая подушка, и достаточно всего одной.

4. Следует засыпать в просторной комнате со светлыми стенами.

5. Откажитесь от телефона и других экранов перед сном. Яркий свет монитора мешает заснуть и негативно сказывается на организме.

6. Обязательно разберитесь с тем, жаворонок вы или сова.

7. Спать вдвоём — не самое лучшее решение. По природе своей человек изначально спал один, лишь со временем прибавились эмоциональные привязанности. Влюбленным парочкам рекомендуется купить кровать больших размеров, чтобы во время сна не стеснялись движения.

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