Что вы делаете не так. Топ-5 ошибок новичков в спортзале

Многие ходят в зал, но не видят результата. Дело в ошибках, которые совершают неопытные спортсмены. Мы спросили тренера премиального клуба World Class Red Side Алексея Захарова, какие ошибки мешают новичкам в спортзале прогрессировать.

Отсутствие отдыха

Часто новички приходят в зал с установкой «чем больше, тем лучше», но это не так. Если не давать мышцам восстановиться, то не удастся добиться результата. Куда больше вероятность, что при таком подходе вы перегрузите мышцы. Так можно получить травму и выбыть из процесса надолго.

Не нужно тренироваться каждый день или тренироваться по 3 часа и делать по 10 подходов. Тренировка должна быть интенсивной и занимать 40-60 минут.

Много отдыхать тоже вредно, синтез протеина в мышцах происходит в течение 72 часов, поэтому лучше тренироваться 3-4 раза в неделю, нагружая все группы мышц.

Не забывайте про сон! При недосыпе организм замедляет выработку гормонов и не успевает восстанавливаться. Это негативно сказывается на результате.

Нездоровое питание

Правильное питание не менее важно, чем сами тренировки. Многие пренебрегают этим пунктом, но без правильного питания тренировки не будут достаточно эффективными. С одной стороны, вы должны получать от еды достаточно калорий и полезных веществ, а с другой — при избытке калорий и неправильном питании идеальной фигуры не добиться даже самыми усердными тренировками.

Изолированные упражнения

Многие сразу начинают с проработки конкретной группы мышц и тренируют, например, только бицепс каждый день. В таком подходе кроется сразу несколько ошибок. Во-первых, так желанные мышцы не будут успевать восстанавливаться и расти. Во-вторых, изолированные упражнения дают меньший эффект как в жиросжигании, так и для набора мышечной массы. Лучше начинать с простых многосуставных упражнений, так вы затратите больше энергии и проработаете сразу несколько групп мышц.

Стагнация

Очень важно прогрессировать от тренировки к тренировке. Каждый раз следует плавно прибавлять в каждом элементе, вам должно быть трудно, чтобы мышцы росли. Есть даже такой термин «прогрессивная перегрузка». Для новичков это особенно важно, так как они работают с маленькими весами и организм позитивно реагирует на нагрузки.

Травмоопасные упражнения

Если выполнять многосуставные упражнения со свободными весами неправильно, можно серьезно травмироваться. Поэтому, когда переходите к становой тяге или приседаниям со штангой, лучше посоветоваться с кем-нибудь опытным и попросить подстраховать или взять тренера, чтобы он поставил технику.