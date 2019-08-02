Вопрос дня. Помогает ли бег похудеть

Многие люди, решив скинуть пару килограммов, начинают бегать каждый день. Это самый первый и самый очевидный вариант, который интуитивно приходит в голову. Однако эксперты всё чаще говорят о том, что эффективность бега для похудения сильно преувеличена. Так нужно ли бегать, чтобы похудеть? Экспертным мнением делится тренер сети фитнес-студий SM Stretching Владимир Лепеса.

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Чтобы оценить эффективность бега для похудения, необходимо понять общую механику избавления от лишнего веса.

Есть универсальное правило: чтобы запустить процесс похудения, нужно тратить большее энергии, чем потреблять.

Есть универсальное правило: чтобы запустить процесс похудения, нужно тратить большее энергии, чем потреблять. Так что без правильного питания бег неэффективен. Находясь в дефиците калорий, организм начинает восполнять недостаток энергии с помощью жировой и мышечной ткани. Причём, в первую очередь, организм будет избавляться от мышц, так как они потребляют много энергии. Чтобы уменьшить процент жира в организме, сохранив при этом мышцы, стоит не только следить за калориями и балансом БЖУ, но и систематически тренироваться.

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Беговые тренировки — лишь один из возможных вариантов. Помните, калории можно сжигать и при помощи других нагрузок. Зачастую это может быть даже эффективнее. Безусловные плюсы бега — тренировка сердечно-сосудистой системы, развитие общей выносливости и максимальная доступность. При этом разнообразная беговая нагрузка (монотонный бег, интервальный бег, бег с переменой высоты и т. д.) отлично проработает основные группы мышц и потратит большое количество калорий.

Безусловные плюсы бега — тренировка сердечно-сосудистой системы, развитие общей выносливости и максимальная доступность.

Тем, кто использует в основном длительную монотонную нагрузку (длительные пробежки в одном темпе), я бы посоветовал параллельно подключать силовые тренировки, так как монотонная нагрузка низкой интенсивности отрицательно влияет на сохранение мышечной массы при общей потере веса.

Также важно отметить, что людям с избыточной массой тела не рекомендуется резко вводить бег в свой тренировочный процесс, желательно начать с пеших прогулок. Чтобы приступить к интенсивным беговым нагрузкам, нужно быть уверенным в отсутствии противопоказаний и наличии правильной техники бега, это поможет избежать травм.

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