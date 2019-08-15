Успеть всё. Главные события конца этого лета

Спортивные соревнования и развлечения, на которые стоит попасть в августе.

Успеть всё — главная цель последних дней лета. Чтобы не пропустить самые важные спортивные мероприятия этого сезона и не забыть о регистрации на осенние соревнования, сверьтесь с нашей подборкой.

5 лучших фестивалей лета, на которые стоит попасть Собрали для вас самые яркие и масштабные фестивали июля и августа.

Полумарафон «Лужники»

Что: второй по количеству участников забег на 21,1 км в России

Где: стадион «Лужники», Москва

Когда: 18 августа

Дистанции: 21,1 км

Присоединиться к старту можно будет в дни дополнительной регистрации – 16 и 17 августа. А можно и просто прийти с семьей и друзьями, вас ждёт беговой праздник с фудкортом, музыкой и развлечениями.

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Мимо Кремля или Эрмитажа. Какой полумарафон лучше? Битва столиц Выяснили, где бежится легче, маршрут интереснее, а участников больше. Узнай, какой город вырвал победу и почему.

Абсолют Московский Марафон

Что: главный марафон столицы

Где: стадион «Лужники», Москва

Когда: 22 сентября

Дистанции: 42,2 км, 10 км

Вдохновились полумарафоном в качестве зрителя? Отправляйтесь сами покорять центральные улицы города. Это уникальная возможность пробежать свою дистанцию по центру столицы и стать частью главного бегового события страны. Участвуйте в самом массовом забеге России, чтобы полюбоваться Москвой, какой её можно увидеть только раз в году. Забег состоится уже сентябре, а вот о регистрации стоит подумать уже сейчас.

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Scuderia Toro Rosso Showrun powered by Neste

Что: показательные заезды гоночных автомобилей.

Где: Адмиралтейский проспект, Санкт-Петербург

Когда: 24 августа

В Санкт-Петербурге впервые в истории состоятся показательные заезды Scuderia Toro Rosso Showrun powered by Neste. Пилот команды Toro Rosso Даниил Квят совершит три 15-минутных показательных заезда по Адмиралтейскому проспекту. В программе также FMX-шоу Алексея Колесникова и дрифт боевого грузовика команды «КАМАЗ-мастер».

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Гонка Героев

Что: главный экстрим-забег с препятствиями

Где: Екатеринбург и Петропавловск-Камчатский

Когда: 24 августа

В августе «Гонка Героев» пройдёт сразу в двух городах регионов. Успейте подготовиться и собрать самую сильную команду.

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IRONSTAR CROCUS FITNESS 1/8 TRIATHLON 2019

Что: международные соревнования по триатлону среди любителей

Где: территория «Крокус Экспо», м. Мякинино, Москва

Дистанции: 500 м плавание + 22 км велогонка + 5 км бег

IRONSTAR и Crocus Fitness представляют самую динамичную гонку сезона в Москве. Зарегистрироваться, чтобы попробовать свои силы, можно уже сегодня.

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Smoke & Fire

Что: фестиваль барбекю

Где: «Севкабель Порт», Санкт-Петербург

Когда: 17 и 18 августа

На 30 огненных станциях – грилях, вертелах, бочках, асадо, смокерах – будут коптить и жарить рыбу, мясо, овощи, готовить похлебки и паэльи. На территории пространства появится целый город с барбекю-оборудованием со всего мира, а шеф-повара будут не только готовить на огне, но и делиться своей экспертизой на различных мастер-классах.

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Фестиваль барбекю Smoke Fire Фото: Smoke Fire

X-WATERS SEVAN 2019

Что: заплыв через крупнейшее озеро Армении

Где: озеро Севан, Армения

Когда: 7-8 сентября

Дистанции: 6 км, 1 миля

Севан главный природный символ Армении и крупнейшее озеро Кавказа. Оно находится на высоте 1900 метров над уровнем моря, и ваш организм будет работать по-другому, поэтому к этому заплыву нужно подойти ответственно. Волны, течения и температура воды около 18-20 градусов – это вам не шуточки. Организаторы и живописные пейзажи ждут самых отважных.

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Crossfit на ВЭБ Арене (MSK Crossfit and Fight Club)

Что: тренировка по кроссфиту

Где: стадион «ВЭБ Арена», Москва

Когда: 17 августа, 12:00

Тренировка подойдет как опытным, так и начинающим спортсменам, которые хотят себя попробовать в Кроссфите. Запись доступна через программу лояльности. Стоимость 100 битконей.

Тренировку проведет Алексей Тужилкин, Headcoach Клуба и обладатель Сертификат Level 1 CrossFit.

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