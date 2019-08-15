Успеть всё. Главные события конца этого лета

Успеть всё — главная цель последних дней лета. Чтобы не пропустить самые важные спортивные мероприятия этого сезона и не забыть о регистрации на осенние соревнования, сверьтесь с нашей подборкой.
Полумарафон «Лужники»
Что: второй по количеству участников забег на 21,1 км в России
Где: стадион «Лужники», Москва
Когда: 18 августа
Дистанции: 21,1 км
Присоединиться к старту можно будет в дни дополнительной регистрации – 16 и 17 августа. А можно и просто прийти с семьей и друзьями, вас ждёт беговой праздник с фудкортом, музыкой и развлечениями.
Абсолют Московский Марафон
Что: главный марафон столицы
Где: стадион «Лужники», Москва
Когда: 22 сентября
Дистанции: 42,2 км, 10 км
Вдохновились полумарафоном в качестве зрителя? Отправляйтесь сами покорять центральные улицы города. Это уникальная возможность пробежать свою дистанцию по центру столицы и стать частью главного бегового события страны. Участвуйте в самом массовом забеге России, чтобы полюбоваться Москвой, какой её можно увидеть только раз в году. Забег состоится уже сентябре, а вот о регистрации стоит подумать уже сейчас.
Scuderia Toro Rosso Showrun powered by Neste
Что: показательные заезды гоночных автомобилей.
Где: Адмиралтейский проспект, Санкт-Петербург
Когда: 24 августа
В Санкт-Петербурге впервые в истории состоятся показательные заезды Scuderia Toro Rosso Showrun powered by Neste. Пилот команды Toro Rosso Даниил Квят совершит три 15-минутных показательных заезда по Адмиралтейскому проспекту. В программе также FMX-шоу Алексея Колесникова и дрифт боевого грузовика команды «КАМАЗ-мастер».
Гонка Героев
Что: главный экстрим-забег с препятствиями
Где: Екатеринбург и Петропавловск-Камчатский
Когда: 24 августа
В августе «Гонка Героев» пройдёт сразу в двух городах регионов. Успейте подготовиться и собрать самую сильную команду.
IRONSTAR CROCUS FITNESS 1/8 TRIATHLON 2019
Что: международные соревнования по триатлону среди любителей
Где: территория «Крокус Экспо», м. Мякинино, Москва
Дистанции: 500 м плавание + 22 км велогонка + 5 км бег
IRONSTAR и Crocus Fitness представляют самую динамичную гонку сезона в Москве. Зарегистрироваться, чтобы попробовать свои силы, можно уже сегодня.
Smoke & Fire
Что: фестиваль барбекю
Где: «Севкабель Порт», Санкт-Петербург
Когда: 17 и 18 августа
На 30 огненных станциях – грилях, вертелах, бочках, асадо, смокерах – будут коптить и жарить рыбу, мясо, овощи, готовить похлебки и паэльи. На территории пространства появится целый город с барбекю-оборудованием со всего мира, а шеф-повара будут не только готовить на огне, но и делиться своей экспертизой на различных мастер-классах.
X-WATERS SEVAN 2019
Что: заплыв через крупнейшее озеро Армении
Где: озеро Севан, Армения
Когда: 7-8 сентября
Дистанции: 6 км, 1 миля
Севан главный природный символ Армении и крупнейшее озеро Кавказа. Оно находится на высоте 1900 метров над уровнем моря, и ваш организм будет работать по-другому, поэтому к этому заплыву нужно подойти ответственно. Волны, течения и температура воды около 18-20 градусов – это вам не шуточки. Организаторы и живописные пейзажи ждут самых отважных.
Crossfit на ВЭБ Арене (MSK Crossfit and Fight Club)
Что: тренировка по кроссфиту
Где: стадион «ВЭБ Арена», Москва
Когда: 17 августа, 12:00
Тренировка подойдет как опытным, так и начинающим спортсменам, которые хотят себя попробовать в Кроссфите. Запись доступна через программу лояльности. Стоимость 100 битконей.
Тренировку проведет Алексей Тужилкин, Headcoach Клуба и обладатель Сертификат Level 1 CrossFit.