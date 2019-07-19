5 лучших фестивалей 2-й половины лета, на которые стоит попасть

Лето – пора фестивалей. В России за последние годы появились десятки успешных фестивалей с хорошими исполнителями и программой. Мы собрали для вас лучшие фестивали второй половины лета.
VK FEST 2019
Когда: 20-21 июля
Где: Санкт-Петербург
Главная соцсеть России проводит двухдневный юбилейный фестиваль и собирает самых популярных артистов в одном месте. Помимо музыкантов вас ждут выступления комиков и популярных блогеров, лектории и множество спортивных интерактивов: от турнира по настольному футболу до автограф-сессии с Андреем Аршавиным. Выйди в офлайн за всем тем, что ищешь в интернете.
Red Bull Flugtag 2019
Когда: 28 июля
Где: Гребной канал, Москва
Десятки креативных команд снова будут запускать свои странные аэропланы в воду под эгидой Red Bull. Каждый запуск оценивается за оригинальность, артистичность и длину полета. Предлагаем вам лично оценить команды по этим критериям, и, возможно, вдохновиться на участие в будущем старте. Вход свободный!
Пикник «Афиши»
Когда: 3 августа
Где: Москва, парк Коломенское
«Афиша» зовёт своих читателей на традиционный пикник. За приятную музыку отвечает солидный лайн-ап, во главе которого The Cure, Баста, Pusha T. На площадке также будет работать большой маркет, различные спортивные и развлекательные интерактивы и большой фудкорт. Что ещё нужно для душевного пикника?
Alfa future people 2019
Когда: 16-18 августа
Где: посёлок Большое Козино, Нижегородская область
Отрываться как в последний раз и провожать лето можно на AFP. Уже в шестой раз под Нижним Новгородом на три дня соберутся лучшие диджеи и любители танцевальной музыки и ярких шоу. Помимо музыки вас ждут спортивные активности, лекторий и перфомансы. Судя по видео и рассказам участников, в прошлые разы было жарко.
Red bull music festival 2019
Когда: 30 августа — 1 сентября
Где: Москва
Red Bull собирает в Москве музыкантов со всего мира и перемешивает их в лайн-апе с талантливыми российскими исполнителями, тем самым развивая культурный диалог между странами в ожидании интересных смешений и экспериментов. Весь фестиваль — не только музыкальная, но и экспериментальная площадка. Одно из выступлений, например, пройдёт в открытом бассейне «Чайка» и будет подводным.