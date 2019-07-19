5 лучших фестивалей 2-й половины лета, на которые стоит попасть

Собрали для вас самые яркие и масштабные фестивали июля и августа.

Лето – пора фестивалей. В России за последние годы появились десятки успешных фестивалей с хорошими исполнителями и программой. Мы собрали для вас лучшие фестивали второй половины лета.

Утро понедельника: события лета, которые нельзя пропустить Лучшие соревнования, фестивали и старты, на которые ещё можно попасть.

VK FEST 2019

Когда: 20-21 июля

Где: Санкт-Петербург

Главная соцсеть России проводит двухдневный юбилейный фестиваль и собирает самых популярных артистов в одном месте. Помимо музыкантов вас ждут выступления комиков и популярных блогеров, лектории и множество спортивных интерактивов: от турнира по настольному футболу до автограф-сессии с Андреем Аршавиным. Выйди в офлайн за всем тем, что ищешь в интернете.

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Red Bull Flugtag 2019

Когда: 28 июля

Где: Гребной канал, Москва

Десятки креативных команд снова будут запускать свои странные аэропланы в воду под эгидой Red Bull. Каждый запуск оценивается за оригинальность, артистичность и длину полета. Предлагаем вам лично оценить команды по этим критериям, и, возможно, вдохновиться на участие в будущем старте. Вход свободный!

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Пикник «Афиши»

Когда: 3 августа

Где: Москва, парк Коломенское

«Афиша» зовёт своих читателей на традиционный пикник. За приятную музыку отвечает солидный лайн-ап, во главе которого The Cure, Баста, Pusha T. На площадке также будет работать большой маркет, различные спортивные и развлекательные интерактивы и большой фудкорт. Что ещё нужно для душевного пикника?

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Alfa future people 2019

Когда: 16-18 августа

Где: посёлок Большое Козино, Нижегородская область

Отрываться как в последний раз и провожать лето можно на AFP. Уже в шестой раз под Нижним Новгородом на три дня соберутся лучшие диджеи и любители танцевальной музыки и ярких шоу. Помимо музыки вас ждут спортивные активности, лекторий и перфомансы. Судя по видео и рассказам участников, в прошлые разы было жарко.

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Red bull music festival 2019

Когда: 30 августа — 1 сентября

Где: Москва

Red Bull собирает в Москве музыкантов со всего мира и перемешивает их в лайн-апе с талантливыми российскими исполнителями, тем самым развивая культурный диалог между странами в ожидании интересных смешений и экспериментов. Весь фестиваль — не только музыкальная, но и экспериментальная площадка. Одно из выступлений, например, пройдёт в открытом бассейне «Чайка» и будет подводным.

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