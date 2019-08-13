Бег во благо. Как начать бегать, похудеть на 35 кг и стать «железным человеком»

6 лет назад Иван Серебряков имел лишний вес и не занимался спортом. Однажды он вышел на пробежку и изменил свою жизнь. Сейчас Иван весит на 35 килограмм меньше, занимается бегом и триатлоном, а за его спиной десятки сложнейших соревнований и тысячи километров: бегом, вплавь и на велосипеде. Спортсмен участвует в благотворительном проекте «Атлет во благо» фонда "Синдром любви", помогая людям с синдромом Дауна. Мы поговорили с Иваном о том, как он изменил свою жизнь и почему решил помогать другим.
— Что подтолкнуло вас начать заниматься спортом?
— Точно уже и не вспомню. Просто к тридцати годам понял, что хочу быть примером своему сыну. 1 апреля 2013 года я вышел на улицу и просто побежал. Было весёлое настроение и легкость в душе. Это очень вдохновляло. Я начал интересоваться беговой культурой, соревнованиями. Уже через полтора месяца пробежал свой первый полумарафон за 1 час 40 минут. Меня поразил масштаб мероприятия и его атмосфера. Сразу после него нацелился на марафон.
Уже через полтора месяца пробежал свой первый полумарафон за 1 час 40 минут.
— Сколько вы весили, когда начинали тренироваться?
— Тогда я весил 103-104 кг. Бегал не долго и не очень быстро по 5-6 раз в неделю. В обычных старых кроссовках. За первый месяц набегал 276 км. Изменил рацион питания. Вес стал снижаться. Стал бегать дольше и больше. На свой первый марафон спустя 5 с половиной месяцев тренировок я вышел с весом 84 кг.
— Что, кроме бега, помогло так быстро похудеть?
— Похудение не было моей основной целью. Я хотел быстро бегать, а с большим весом это трудно и даже опасно. Я занялся питанием, отказался от сладостей, хотя очень их люблю. Оставил только мёд и иногда халву. Стал есть больше фруктов и овощей. Все последние шесть лет экспериментирую с питанием. Уже больше года не употребляю мясо, почти столько же не ем яйца и молочные продукты. Чувствую, что организму всего хватает даже при нагрузках. Оставил в рационе рыбу и морепродукты. Периодически пью мультивитамины.
— Сколько весите сейчас?
— Сейчас мой вес в районе 70 кг, в зависимости от стадии подготовки. В 2015 году на Берлинском марафоне поставил личный рекорд — 2:55:10. На старт я выходил в весе 68 кг. Получается за 2,5 года я похудел на 35 килограммов.
За 2,5 года я похудел на 35 килограммов. Физические нагрузки — это только 30-40% результата, остальное — питание.
— Насколько эффективен бег для похудения?
— Бег очень эффективный и доступный способ похудения. Но максимальных результатов и эффекта можно добиться только при совместном применении физических нагрузок и правильного питания. Физические нагрузки это всего лишь 30-40% результата, всё остальное это результат рациона и режима питания.
— Как полюбить бег?
— Бег или любишь, или нет. Нужно сделать его частью своей жизни, маленькой традицией. Я во время бега отдыхаю от рабочей суеты, думаю о чём-то. Лучшие идеи приходят именно во время бега. Чтобы не становилось скучно и рутинно, нужно иногда участвовать в соревнованиях, где есть подходящая праздничная атмосфера. Еще можно выбрать беговую цель. Я начинал именно с целей: полумарафон, марафон.
— Что посоветуете людям с лишним весом, которые хотят начать бегать?
— Всем, кто хочет начать бегать, советую не ждать понедельника или другого подходящего дня, а взять и выйти на пробежку. Пусть она будет короткой, пусть вы будете переходить на шаг. Каждый раз вы будете бегать лучше, чем в прошлый раз, и чувствовать всё больше счастья и радости от бега. Бег — это почти как полёт, в то время, когда одна нога оторвалась от земли, а другая еще не приземлилась. Бег — это свобода. Попробуйте, вам понравится!
— Какой из ваших стартов был самым трудным и запоминающимся?
В 2016 году я сделал свою первую полную «железную» дистанцию (3,86 км плавание, 180 км на велосипеде и 42,2 км бег) на триатлоне IRONSTAR в Сочи. В 2017 году я бежал 13-часовой сверхмарафон в Москве, пробежал 124 км и занял 3 место. В том же году участвовал в ультратриатлоне Siberman, на который можно попасть только по приглашению организаторов. Я плыл 10 км, потом ехал на велосипеде 421 км и в конце бежал 84 км. Каждый год участвуют не более 20 человек. Я стал вторым среди россиян и четвёртым в общем зачете.
В 2018 году принял участие сверхмарафоне Elton ultra trail. Дистанция — 100 миль вокруг озера Эльтон. Оно находится в одном из самых жарких мест России. Днём температура может достигать 47 градусов. Я финишировал восьмым из почти сотни участников.
Буквально на днях я совершил одиночный 26-километровый заплыв на открытой воде. Доплыл из города Дубна до города Кимры по реке Волга. Провёл в воде почти 9 часов. Это был заплыв в поддержку благотворительного фонда «Синдром любви».
Бег — это свобода. Попробуйте, вам понравится!
— Почему решили помогать людям и как делаете это?
— У меня давно была идея такого заплыва. Я решил привлечь этим внимание людей к проблемам особенных детей и собрать средства на реализацию важной программы — «Йога для детей с синдромом Дауна». Поэтому открыл сбор средств. Когда тренируешься и знаешь, что от твоих усилий могут зависеть чьи-то здоровье или жизнь, — это очень сильно помогает и дополнительно мотивирует! Начинаешь более осознанно смотреть на то, что и для чего ты делаешь, и самое главное понимать, что все старания не вхолостую!