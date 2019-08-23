Как накачать грудь. 3 упражнения, которые прокачают мышцы груди

Грудные мышцы — важная часть мужского торса. Чтобы они были мощными и рельефными, нужно поработать в зале. Мы попросили тренера премиального клуба World Class Red Side Алексея Захарова рассказать, как правильно и эффективно проработать мышцы груди.

Как правильно тренироваться в фитнес-зале. Инструкция для новичков Фитнес-тренер о том, что нужно и не нужно делать в спортзале, чтобы получить результат.

Упражнения для мышц груди

Жим сидя в тренажёре

Самое базовое упражнение для груди — жим. Здесь возможны вариации, но новичкам лучше делать в тренажёре. Упражнение нагружает большую грудную мышцу, а также трицепс и переднюю дельтовидную мышцу.

На любом жимовом упражнении лопатки должны быть постоянно сведены в любой точке движения. Важно контролировать нагрузку на грудную мышцу, а не жать плечами или трицепсами. Следите, чтобы угол между плечом и корпусом был 80 градусов, то есть чуть меньше прямого угла. Выполняйте 10-12 повторений.

Приведение плеча

Упражнение обычно выполняется в блоке, на gif демонстрируется в новом тренажёре. В этом упражнении важно следить за амплитудой движения, не бросать руки при отведении назад. Выполняйте 12-15 повторений.

Жим в наклоне с гантелями

Жим в наклоне нужен, чтобы проработать верх груди. Жим гантелей значительно отличается от штанги тем, что нужно контролировать каждую руку. Это дополнительно тренирует координацию и мышцы-стабилизаторы. При выполнении нужно следить за тем, чтобы руки двигались ровно и синхронно, выполняйте движение по полной амплитуде и ведите их по одной линии. Выполняйте 10-12 повторений.