Как плавать на открытой воде. Советы для новичков

Плавать в бассейне или в водоеме — большая разница. Многие совершенно не могут уверенно плыть на открытой воде. Мы попросили пловца Александра Базанова из команды X-waters дать советы, как плавать на открытой воде. Они пригодятся как тем, кто готовится к первым соревнованиям, так и тем, кто просто едет на море.

Техника плавания кролем. Как научиться самостоятельно? 4 совета, которые помогут вам отработать правильную технику плавания кролем самостоятельно.

Как и многое в нашей жизни, всё дело в привычке. Плавать на открытой воде не сложно, но есть свои нюансы. Если быть к ним готовым, то открытая вода не доставит никаких существенных проблем и сюрпризов.

Страх воды

У многих новичков есть иррациональные страхи. Они могут быть разными: пугает открытое пространство, глубина, тёмный цвет воды или даже фантастические твари, которые захотят съесть вас. У этой проблемы есть несколько решений. Вы можете взять страховочный буй, а лучше напарника с собой. Так вы сможете перебороть страх. Ну или можно заглянуть страху в глаза и просто «перебояться», то есть проплыть и увидеть, что ничего страшного нет.

Ориентирование

В бассейне мы плаваем по дорожке, а вот на открытой воде нас ничего не сдерживает и новички часто начинают плыть зиг-загами. Решение тут одно — найдите себе ориентир и плывите на него. Ориентир должен быть приметным. Если вам нужно скорректировать маршрут или вы достигли ориентира, выберите новый. Чтобы не терять ориентир из виду, научитесь разделять вдох и ориентирование. Не старайтесь разглядеть его на вдохе, лучше потом поднять голову прямо и скорректировать движение.

Волны

Волны могут серьезно мешать плыть, но к ним можно подстроиться. В первую очередь, научитесь дышать на обе стороны, чтобы вы могли делать вдох и не бояться глотнуть воды из-за волны. Второй важный совет — смягчать руку на проносе, так при ударе волны в руку вас не развернет и вы не повредите руку.

Течение

В любом открытом водоеме есть течение, пусть и самое слабое. Первый и главный совет здесь — смириться и не пытаться бороться с ним. Вас неизбежно немного снесет пока вы будете плыть, но если пытаться плыть против течения, вы только зря потратите уйму сил. Самый эффективный способ, если вы плывете от берега до берега, всегда ориентироваться перпендикулярно берегу.

Температура воды

Если вода ниже 18 градусов, лучше плыть в гидрокостюме. Чтобы подобрать гидрокостюм можете взять в аренду и подобрать подходящий. Не покупайте гидрокостюм не для плавания, он будет неудобен, потому что рассчитан для других целей. Если вода ниже 14 градусов, обязательно зайдите заранее и постарайтесь адаптироваться, обтирайте лицо водой, чтобы его не кололо и не сводило. Если в костюме холодно, наденьте неопреновый шлем, также утеплиться помогут специальные носки и перчатки. Следите за своим самочувствием, если переохладитесь, остановитесь и переведите дух, возможно, лучше прервать на этом заплыв, если симптомы не пройдут.

Как понять, что вы переохладились в воде

Есть несколько симптомов переохлаждения в воде: чувство холода, неконтролируемое глотание воды, тошнота, аритмия, потемнение в глазах, ломаная траектория и замедленные движения. Если вы чувствуете эти симптомы или видите, что пловец рядом переохладился, примите меры.