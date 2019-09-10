Не пропусти. Календарь главных спортивных событий в сентябре

Осень сменила лето, но спортивная жизнь не затихает. Уже в ближайшие выходные стартуют спортивные мероприятия, пропустить которые будет большой ошибкой. А чтобы вы не теряли времени в поисках подходящего, мы подготовили традиционную подборку самых интересных и масштабных событий.

Reebok. Стань человеком

Когда? 28-29 сентября

Где? Москва, ландшафтный парк «Митино»

Дистанции: не менее 7 км / не менее 10 км

Если вы хотите испытать возможности своего тела и опробовать массовый забег с препятствиями, успейте присоединиться к масштабной гонке «Reebok. Стань человеком». Там вы сможете провести выходные среди единомышленников и воспитать в себе командный дух. Чтобы принять участие, необходимо выполнить всего два простых требования. Соберите команду из 6 человек или присоединитесь к уже существующей и выберите дистанцию, которая будет вам по силам: «Стандарт» (7+ км) или «Элит» (10+ км).



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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Абсолют Московский Марафон

Когда? 22 сентября

Где? Москва, Олимпийский комплекс «Лужники»

Дистанции: 10 км / 42,2 км

Беговое событие, которое с нетерпением ждут жители и гости столицы, состоится 22 сентября. Меньше чем через две недели вы сможете пробежать по самым живописным местам Москвы и опробовать свои силы на дистанциях 10 км и 42,2 км. Чтобы бег был действительно увлекательным, огороженные маршруты проложили через атмосферный центр города: по набережной Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.

Кроме того, 21 сентября состоится детский забег от Московского Марафона. Он пройдёт на территории Международного выставочного центра «Крокус Экспо». Принять участие в нём смогут любители бега в возрасте до 9 лет (400 м) и с 10 до 13 лет (800 м).



Для участия необходимы платная регистрация во время работы Спортивной выставки 20 или 21 сентября и наличие медицинской справки.

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Quarry Ultra Track 2019

Когда? 14 сентября

Где? г. Суворов, Тульская область

Дистанции: 15 км / 35 км / 55 км / 85 км

Любите реально суровые трейловые забеги? Тогда не пропустите Quarry Ultra Track, который пройдёт уже в ближайшую субботу. Такие дистанции подойдут тем, кто хочет бросить вызов самому себе и побороться со стихией. Организаторы специально разработали маршруты, чтобы не только проверить вас на прочность, но и показать невероятно красивые и атмосферные виды Суворовских карьеров.



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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Formula 1 ВТБ Гран-при России 2019

Когда? 26-29 сентября

Где? Сочи, «Сочи Автодром»

Грядущий этап чемпионата мира Формулы-1 обещает стать самым грандиозным автоспортивным мероприятием России в этом году. Уже в шестой раз на трассе сочинского автодрома сразятся лучшие гонщики мира на технически совершенных болидах. Кроме того, посетителей ждёт масштабная развлекательная программа и музыкальные концерты на территории Олимпийского парка.



Необходимо приобрести билет.

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Хвостатая миля

Когда? 14 сентября

Где? Москва, ландшафтный парк «Митино»

Дистанции: 500 м / 1,6 км / 5 км

Уже в ближайшие выходные в столице состоится благотворительный забег «Хвостатая миля». Если вы предпочитаете проводить свой уик-энд активно и любите животных — присоединяйтесь и помогите бездомным хвостатым вместе с фондом «Котодетки». В забеге смогут участвовать не только взрослые, но и дети от 5 до 10 лет. Для них подобрана специальная дистанция в 500 м. И ещё один приятный бонус: можно бежать вместе с любимым питомцем.



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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II Балтийский Марафон

Когда? 29 сентября

Где? Санкт-Петербург, парк 300-летия Санкт-Петербурга

Дистанции: от 1 до 63 км

II Международный Балтийский ВЕТЕРбургский марафон пройдёт на берегу Финского залива. «В Петербурге есть море и множество мест, где можно устроить свидание с ним,» — уверяют организаторы. Так что если вы любите бег и вас привлекают морские пейзажи — присоединяйтесь и выбирайте подходящую вам дистанцию от 1 до 63 км, а также темп. Участники марафона смогут не только пробежать свои километры, но и преодолеть их скандинавской ходьбой.



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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Тест: сможешь ли ты преодолеть марафон? Проверь себя и узнай, готов ли ты осилить дистанцию в 42,2 км.

Московская миля 2019

Когда? 14-15 сентября

Где? Аэропорт Быково, Московская область

Скоро в Подмосковье состоится второй этап гонки суперкаров, а также крупный фестиваль скорости «Московская миля». 70 мощнейших автомобилей, среди которых Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, McLaren мощностью от 400 до 2000 л.с, сойдутся перед вами в парных заездах на дистанции в 1/2 мили (804 м) и с отсечением времени на дистанции 1/4 мили (402 м).



Необходимо приобрести билет.

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