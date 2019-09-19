Так не бывает: необычные обстоятельства отмены и остановки матчей

Каждый день по всему миру проходят сотни тысяч футбольных матчей на самых разных уровнях. Однако в некоторых ситуациях игру приходится отменять, либо останавливать. История знает множество таких случаев. В основном это происходит из-за природных катаклизмов, столкновений болельщиков или угрозы безопасности игроков. Но порой причины отмены или остановки матчей являются настолько причудливыми, что вызывают особый резонанс в спортивном мире. Мы подобрали 5 самых необычных случаев, когда организаторам матча пришлось столкнуться с неординарными проблемами.

Чтобы ноги дышали

В 1948 году сборная Индии шокировала весь европейский футбольный мир. На Олимпиаде в Лондоне футболисты решили играть в бутсах только во время дождя или на вязком поле. Во всех остальных случаях они не хотели изменять своим футбольным традициям и играли босиком. Если погодные условия устраивали индийцев, перед матчем они обматывали ступни чем-то вроде портянок, при этом пальцы ног торчали наружу. К примеру, в игре против Франции только вратарь и защитники команды надели бутсы. А так как Индия применила в том матче безумную по меркам современного футбола схему 2-3-5, где 2 – количество защитников, босыми по полю бегали целых 8 из 11 футболистов.

Индийские футболисты играют босиком Фото: State Library of New South Wales

Вскоре ФИФА запретила игрокам выходить без бутс. Таким образом, Индия стала первой и последней командой, сыгравшей без обуви на крупном международном турнире.

Считается, что именно нежелание играть в бутсах привело к отказу сборной от участия в финальной части Чемпионата мира 1950 года в Бразилии. Однако многие называют и другую причину: у страны попросту не хватало денег, чтобы послать свою национальную команду в Бразилию.

Темнота на поле

В 1961 году английский «Джиллингем» должен был отправиться в гости к «Барроу». Так как у хозяев встречи стадион не был оборудован прожекторами, матч назначили на дневное время, чтобы успеть сыграть до темноты. Казалось бы, проблема решена, и футболистам из Джиллингема оставалось только встать пораньше, чтобы уже днём прибыть на север страны, на стадион «Барроу». Но на деле всё оказалось намного сложнее.

Первым делом футболисты «Джиллингема» опоздали на поезд. Ждать следующего они не могли, так как потеряли бы слишком много времени и получили бы техническое поражение. Поэтому руководству клуба пришлось идти на экстренные меры — брать в аренду самолёт, что по тем временам было непозволительной роскошью для футбольного клуба из небольшого английского городка. Команда долетела до Блэкпула, от которого оставалось ещё 70 км пути. В итоге футболисты добрались до стадиона на машине в сопровождении полицейского эскорта. В стане «Барроу» до последнего ждали гостей и раз за разом откладывали, но не отменяли игру. Как оказалось, не зря: команды собрались, болельщики заполнили трибуны, и стартовый свисток всё-таки прозвучал.

Игроки «Джиллингема» на поле Фото: из архива ФК «Джиллингем»

Однако этому матчу, судя по всему, просто не суждено было состояться. На 76 минуте, при счёте 7:0 в пользу «Барроу», судья принял решение завершить игру. И как думаете, почему? Из-за наступления темноты. Футбольная лига приняла решение не назначать доигровку матча и оставить тот результат, при котором команды покинули поле, а футболисты «Джиллингема» вернулись домой без приключений и без набранных очков.

Слишком холодно, давайте завтра

Матч между «Линкольн Сити» и «Ковентри» в рамках третьего раунда Кубка Англии — 1962/63 был запланирован на 5 января, однако из-за ударивших морозов матч пришлось перенести на несколько дней. А потом ещё на несколько дней. И ещё. Природа никак не желала, чтобы эта игра состоялась. Всего было предпринято 15 попыток назначить дату, пока, наконец, спустя 3 месяца и 1 день, 6 марта встреча всё же ни была проведена. Похоже, что футболисты «Ковентри» были сильно раздосадованы бесконечными переносами и решили выместить свою злобу на игроках «Линкольн Сити». Матч завершился разгромом – 5:1 в пользу «Ковентри».

«Линкольн Сити» на матче, 1957 Фото: Evening Standard/Getty Images

Колдун в воротах

Если бы скауты европейских топ-клубов узнали, что голкипер сборной Руанды Мохамуд Мосси умеет не только отбивать мячи, но и отгонять злых духов, трансферная стоимость Мохамуда наверняка превысила бы бюджет его африканской родины.

В 2003 году, во время матча отборочного этапа Кубка африканских наций Руанда – Уганда, Мосси разжёг костёр прямо в воротах своей команды, чтобы прогнать нечисть, которая могла помешать успеху его сборной. Непонятно, как вратарю удалось пронести воспламеняющиеся смеси на поле, но из-за этого перформанса матч был остановлен на полчаса, пока футболистам обеих команд и пожарным не удалось потушить огонь, который едва не перекинулся на трибуны.

Колдовство Мосси помогло: голкипер не пропустил ни одного мяча, а Руанда победила со счётом 1:0. Уганда пыталась обжаловать результат матча и присудить сопернику техническое поражение за пожар на поле, но получила отказ.

Самый преданный вратарь в истории

Обстоятельства отмены матча чемпионата Англии 1937 года между «Челси» и «Чарльтоном» вовсе не были странными, и поначалу эта история кажется абсолютно заурядной. Команды проводили игру на Рождество в очень сильный туман. В один момент арбитр встречи принял решение завершить матч из-за плохой видимости, и все футболисты покинули поле. Все, кроме вратаря «Чарльтона», легендарного Сэма Бартрэма.

Вратарь Сэм Бартрэм у ворот Фото: Ockinden/Central Press/Getty Images

Позже в своей автобиографии он вспоминал:

«Вскоре после начала матча туман начал сгущаться над воротами «Челси». Густой туман равномерно наступал по направлению к моим воротам. Первым из виду пропал голкипер «Челси» Вик Вудли. Арбитр приостановил игру на время и по прошествии нескольких минут, когда туман начал рассеиваться, арбитр дал сигнал к продолжению матча. Игровое и территориальное преимущество было за нами, и я наблюдал как наши атаковали чужие ворота. Так как наши были в атаке у чужих ворот, я стал различать всё меньше своих товарищей.

Я ходил взад и вперед по линии ворот и сиял от счастья, что наши парни гоняют «Челси» на их половине поля. Прошло какое-то время, и я начал двигаться к линии штрафной, вглядываясь в муть. Оборона «синих» явно выбивалась из сил, думал я. Наконец, я увидел какую-то фигуру: «Что вы здесь делаете? Матч отменили четверть часа назад. Поле совершенно пустое», — это был полицейский. Когда я дошел до раздевалки, мои одноклубники уже приняли душ и бились в конвульсиях от смеха».