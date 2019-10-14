Преодолеваем экватор: чем заняться в середине осени?

Лекции, выставки, забеги и даже дрифт крутых автомобилей — завершите октябрь ярко и с пользой для всей семьи.

Наступила середина осеннего сезона. Чем дальше — тем ближе к морозной зиме. Но для поклонников активного отдыха похолодание и гололёд не станет преградой. Если вы относите себя к отважным любителям спорта в любую погоду, то просто выбирайте подходящее для себя мероприятие и принимайте участие. Поспешите: на некоторые эксклюзивные события скоро закроется регистрация.

Nike x Girls Talk

Когда? c 12 октября, каждую субботу

Где? Дом Культур, Москва

В прошлые выходные Nike и проект «Girls Talk» открыли серию осенних и зимних мероприятий для девушек. Каждую субботу, после традиционной утренней пробежки, проходят бранчи с глубокими разговорами на актуальные темы в стильном пространстве со специально подготовленным меню. На каждое мероприятие приглашаются гости-спикеры, которые рассказывают свои истории и помогают находить ответы на важные для женщин вопросы.

Пробежка с командой NRC на 5 км начинается в 11:07, а бранчи проводятся с 12:00 до 18:00.

Вход свободный по предварительной регистрации.

За расписанием предстоящих мероприятий следите на официальном сайте nike.com.

Red Bull Stratos

Когда? 14 октября — 14 января

Где? Планетарий №1, Санкт-Петербург

Фото: bulldrive.redbull.com

Сегодня в Санкт-Петербурге открывается эксклюзивная выставка от Red Bull Stratos. Она посвящена 7-летию прыжка Феликса Баумгартнера из стратосферы, с высоты 38 969,4 м. Тогда, 12 октября 2012 года, австрийский парашютист первым в мире преодолел звуковой барьер в свободном падении.



Посетив Планетарий №1, вы сможете увидеть оригинальную капсулу и скафандр, сопровождавшие Феликса во время его путешествия на границу земной атмосферы. А чтобы подробнее узнать о том, как Баумгартнер в прямом смысле слова спустился с небес на землю, вы сможете посмотреть фильм о подготовке и реализации прыжка.



Для посещения выставки необходимо приобрести билет в Планетарии.

Подробнее о выставке

Подробнее о проекте

Шестой этап гран-при Российской дрифтовой серии

Когда? 19-20 октября

Где? Sochi Autodrom, Сочи

Уже в эти выходные на сочинском автодроме пройдёт шестой этап гран-при Российской дрифтовой серии. На знаменитой трассе Формулы-1 соберутся лучшие пилоты и мощнейшие и яркие спортивные автомобили, чтобы посоревноваться в рамках главных соревнований страны по дрифту. Любите наблюдать за экстремальными видами спорта и хотите увидеть впечатляющие заезды прямо перед трибунами? Тогда это мероприятие точно для вас. К слову, на состязания можно прийти всей семьёй.



Необходимо приобрести билет. Детям до 7 лет в сопровождении родителей — вход бесплатный.

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Павловский забег

Когда? 20 октября

Где? Павловский парк, Павловск, Санкт-Петербург

Дистанции: 3 км / 10 км / 21 км / 1 км / 400 м

Традиционный забег на полумарафонскую дистанцию пройдёт в окрестностях Северной столицы. Организаторы соревнований приглашают всех желающих пробежать выбранный километраж по дорожкам одного из самых красивых парков Европы, где в 1888 был создан первый в России беговой клуб.

Забег проводится не только для взрослых бегунов. Дети также смогут побороться за первое место на дистанциях в 1 км или 400 м.



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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X-Waters Malta 2019

Когда? 20 октября

Где? Мальта, пляж Hola Bay на территории отеля Ramla Bay Resort

Дистанции: 1000 / 2300 / 6000 м / 200 м / 50 м

Срочно хотите сбежать от осенней хандры в городе? Поторопитесь зарегестрироваться на масштабный и захватывающий заплыв в водах Средиземного моря, окутывающих Мальту. Выбранная территория настолько чистая и комфортная для плавания, что уже не раз входила в список лучших европейских спотов для дайвинга.



Осталось совсем немного слотов для взрослых участников. Им предстоит плыть по маршруту, пролегающему между тремя островами архипелага: Гозо, Комино и Мальтой. Также пройдут и соревнования для детей: юные любители плавания смогут преодолеть 50 или 200 м на выбор. Всё это — в кристально прозрачной и тёплой воде. Насчёт последнего мы не шутим — ожидаемая температура моря у берегов Мальты — 20-23 C.



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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NO LIMITS TRAIL

Когда? 27 октября

Где? Усадьба Гальских, Череповец

Дистанции: 5 км / 15 км / 25 км

Какая осень может обойтись без атмосферной трейловой дистанции? На этот раз первый подобный забег проведут в городе Череповец. Старт будет дан в историческом месте— в усадьбе Галицких. Участники, выбравшие для себя 15 и 25 км, смогут пробежать по знаменитому Октябрьскому мосту и взять высоту «Гритинская горка». Помимо этого, всех бегунов ждут настоящие прелести забега по пересечённой местности: лес, болота, песок, броды, подъёмы и спуски.

Вместе с остальными атлетами в старте примет участие ультрамарафонец, организатор соревнований по трейлраннингу серии Golden Ring Ultra Trail Михаил Долгий. Накануне забега он проведёт небольшую лекцию о нюансах трейла в спортивном комплексе «Юбилейный».

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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