Как провести последний осенний месяц? Главные события ноября

Рассказываем, где можно опробовать силы в трейлраннинге, отдохнуть с семьёй и первыми увидеть фильм о сноубординге.

В последний осенний месяц на забеги выходят только самые преданные фанаты активного отдыха. Остальные же в прохладный сезон предпочитают проводить свободное время менее… холодно. В нашей традиционной подборке — мероприятия, которые понравятся и любителям активностей, и тем, кто хочет провести выходные в спокойном темпе. Трейловые старты, международный чемпионат, лекции и фестивали — выбирайте событие по вкусу и вперёд за впечатлениями!

Премьера сноуборд-фильма Wabi-Sabi

Когда? 8 ноября

Где? Ленинский проспект, д. 105, Москва

Wabi-Sabi — это короткометражный экшн-спорт фильм о сноубординге. Работа Евгения Иванова отображает его личный творческий путь, огромную роль в котором играет внетрассовое катание на больших горах. Рассказывая о бесконечном путешествии спортсменов в поиске новых маршрутов, «Wabi-Sabi» завораживает природой Чарынского каньона, Камчатки, озера Каинды, гор Алматинского региона, сердца Сибири и австрийских Альп.



Фильм будет интересен не только представителям сноуборд-культуры, но и людям, которым нравится наблюдать за экстремальными видами спорта. Не упустите премьерный показ!



Необходимо приобрести билет.

IRONSTAR & WORLD CLASS INDOOR TRIATHLON

Когда? 9 ноября

Где? World Class «Каширский», Москва

В грядущем триатлон-старте будут соревноваться начинающие спортсмены и опытные атлеты, которые поддерживают форму в межсезонье. Indoor-триатлон — это состязания в закрытом помещении, где участники не ограничены дистанцией, а только лимитом времени. Их задача — индивидуально или в составе команды преодолеть как можно большее расстояние в бассейне, на велотренажёре и беговой дорожке.



Если вы любите триатлон и следите за стартами в этом вида спорта, приходите поддержать спортсменов! Вас ждут дружелюбная атмосфера, комфорт и яркие эмоции.



Вход для гостей свободный. Не забывайте спортивную форму и сменную обувь для зала и бассейна.

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IRONSTAR 226 в Сочи. Главное, что вы должны знать об этом триатлон-старте И да, 226 километров — это 3 вплавь, 180 на велосипеде и финал в виде марафона.

Лекция «Сахар и мозг. Ваша сахарная независимость»

Когда? 9 ноября

Где? МХАТ им. Горького, Москва

В лектории актрисы театра и кино Юлии Высоцкой можно послушать экспертов в совершенно разных профессиональных областях. В эти выходные лекцию прочитает брейн-блогер, детокс-коуч и специалист по нейробике Наталья Салихова. Она расскажет, каким образом сахар влияет на мозг, почему злоупотребление сладкими продуктами ухудшает качество жизни, как бороться с тягой к сладостям и поддерживать здоровье. А в практической части лекции вы сможете определить свой тип сахарной зависимости.



Необходимо приобрести билет.

Тёплый забег 2019

Когда? 10 ноября

Где? Территория технопарка Morion Digital, Пермь

Дистанции: 10 км / 5 км / 2,5 км / 600 м

Несмотря на холод, жители и гости Перми уже в третий раз подряд примут участие в ноябрьском «Тёплом забеге». Мероприятие проводится совместно с благотворительным фондом «Дедморозим». Каждый бегун, согревшись на дистанции, сможет подарить тепло тяжелобольным детям. Все вырученные средства будут направлены на помощь подопечным фонда.



Помимо взрослого забега, организаторы проведут детские старты на 600 м. Независимо от результата, на финише каждый участник получит памятную медаль и тёплые варежки или шарф.



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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Гран-при по фигурному катанию. Кубок Ростелеком

Когда? 14-17 ноября

Где? Дворец спорта «Мегаспорт», Москва

Скоро в столице состоится пятый этап международной серии гран-при по фигурному катанию «Rostelecom Cup 2019». На московском льду соберутся лучшие фигуристы мира, в том числе прима российского катания Евгения Медведева и исполнительница тройного акселя Елизавета Туктамышева. Кроме женского зачёта, традиционно пройдут соревнования среди мужчин, спортивных и танцевальных пар, а также показательные выступления. Поддержим наших спортсменов в нелёгкой борьбе!



Необходимо приобрести билет.

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TrailSamara Marathon

Когда? 16 ноября

Где? Оздоровительный центр «Космос», пос. Прибрежный, Самара

Дистанции: 42 км / 21 км / 10 км

Фото: russiarunning.com

В Самаре пройдёт настоящий фестиваль бега. Каждый спортсмен сможет выбрать в качестве формата участия обычный трейлраннинг, каникросс (забег с собакой), скандинавскую ходьбу или рогрейн (командное ориентирование). И всё же одна общая черта есть у каждого из перечисленных стартов — маршрут по живописному лесному массиву. Поэтому, если вы любитель захватывающих трейлов и готовы к сложной дистанции, «TrailSamara» придётся вам по душе.



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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Игрокон 2019

Когда? 16-17 ноября

Где? КВЦ «Сокольники», Москва

Игрокон — это крупнейший в России фестиваль настольных игр и домашних развлечений. Он отлично подойдёт тем, кто устал от активного отдыха, но хочет провести время не менее интересно. Посетителей мероприятия ждёт более тысячи классических, авторских, ролевых и сложных игр, а также турниры, мастер-классы и конкурсы. На Игрокон смело можно прийти всей семьёй, ведь там есть детская зона для малышей, игры для школьников, фотозоны с персонажами мультфильмов, аквагрим и творческие мастерские.



Необходимо приобрести билет.

Зимний Трейл Доброград 2019

Когда? 30 ноября

Где? Парк-отель «Доброград», Доброград, Владимирская область

Дистанции: 30 км / 10 км / 3 км / 600 м

Доброград не зря называют зимним трейлом, ведь в конце ноября нас уже ожидают морозы и снег. Но организаторы уверены, что это не повод откладывать беговую форму в шкаф и сидеть без дела до тёплого сезона. Участников ждут личный, корпоративный и командный зачёты, взрослый и детский старты, насыщенная развлекательная программа, фуд-корты — и всё это в экологически чистом месте. Главное — не забудьте утеплиться!



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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