IRONSTAR 226 в Сочи. Главное, что вы должны знать об этом триатлон-старте

Эту субботу, 12 октября, можно считать официальным днём завершения триатлон-сезона в России. Прошедший год получился весьма насыщенным, ведь за это время состоялось множество масштабных стартов в разных городах страны: в Сочи, Казани, Москве и Московской области. Среди них были как гонки на открытом воздухе, так и состязания в формате Indoor. Также появилась новая, до этой осени неизведанная локация в Калининграде.



Вчера прошёл самый ожидаемый, заключительный старт в южном городе — IRONSTAR 226 SOCHI 2019 — и состоялось торжественное закрытие сезона. В рамках соревнования участники смогли испытать свои силы не только на настоящей «железной» дистанции в 226 км, но и на олимпийской. Рассказываем, как это было.

Что включают в себя 226 км?

Дистанцию в 226 км также называют полной или классической. Отваживаются на неё только по-настоящему «железные» атлеты, ведь трасса включает в себя 3.86 км плавания, 180 км велогонки и 42.195 км бега. Помимо 226-километрового состязания, атлеты в Сочи смогли испытать себя на менее жёсткой дистанции — олимпийской. В неё входят 1.5 км вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом. Такой километраж обычно считают стандартным — он включён в программу Олимпийских игр.

Фото: iron-star.com

Стартовая полоса сочинской трассы расположилась на территории гостиничного комплекса Имеретинский. Спортсмены имели возможность не только испытать себя на прочность, но и пробежаться по живописной набережной, проехать по перекрытому шоссе в сторону Красной поляны, а также увидеть стадион Фишт и трассу Формулы-1.

Новая категория — «Элит»

В нынешнем году на всех гонках Ironstar появилась категория «Элит». Она позволяет триатлетам стартовать в первой волне, то есть раньше остальных, и бороться за лучшее время на дистанции. Пожалуй, именно благодаря нововведению и выделению сильнейших участников в специальную группу улучшилось среднее время прохождения всех этапов — результаты действительно поражают.

Фото: iron-star.com

Лимиты времени и победители

Главное на длительной дистанции триатлона — не сдаваться и работать до победного. Однако лимиты времени на все этапы гонки всё-таки были обозначены. Каждый атлет должен был уложиться в общие 16 часов, в которые входили 2 часа 15 минут на заплыв, 7 часов 45 минут на велогонку и 6 часов на бег. Такого количества времени участникам оказалось предостаточно.



Все спортсмены были разбиты по категориям, зависящим от их пола и возраста, а также выбранной дистанции. По итогам соревнований были выявлены победители и призёры в каждом сегменте. Главными лидерами масштабной триатлон-гонки среди мужчин стали Евгений Рулевский (08:50:06), Сергей Зеленов (08:52:43) и Андрей Лятский (08:58:51). Среди женщин первыми пересекли финишную черту Мария Гостева (09:29:36), Татьяна Филиппович (10:39:47) и Елена Тарасова (11:15:02).

Найти свой результат и ознакомиться с показателями других триатлетов можно на сайте Russia Running.

Планы на предстоящий сезон

Окончание стартов на ближайшее время — не повод откладывать планы на следующий год. Сезон-2020 уже успел заинтриговать любителей триатлона новой локацией в Самаре. В городе, который совсем недавно принимал гостей чемпионата мира по футболу, пройдут соревнования на «полужелезной» дистанции. Она включает в себя 1.93 км плавания, 90 км велогонки и 21.1 км бега. Стартовать участники будут с песчаного пляжа Волги. К слову, зарегестрироваться и внести индивидуальней взнос можно уже сейчас.

Фото: iron-star.com

Кроме того, в течение года будут организованы Indoor-старты, чтобы вы точно не успели потерять форму перед главными гонками. А пока — смотрите фото и видео с состоявшегося вчера финиша IRONSTAR 226 SOCHI 2019 в официальном аккаунте Ironstar в «Инстаграме».