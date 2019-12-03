Борьба сильнейших. Знаменитые противостояния звёзд спорта

Они дышали друг другу в спины в борьбе за победу и признание.

5 декабря состоится долгожданная премьера биографической драмы «Война токов», которая ждала своего часа долгое время, пока за дело не взялись продюсеры Тимур Бекмамбетов и Мартин Скорсезе. В картине пойдёт речь о противостоянии великих изобретателей – Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза, к которым присоединился и Никола Тесла. Великие умы борются за то, чья система электроснабжения впервые даст свет всей стране.

Спортивные состязания – это тоже всегда про дух соперничества. Для того чтобы заполучить победу, конкуренты готовы буквально вгрызаться друг в друга и вырывать её зубами. В преддверии кинопремьеры мы решили вспомнить о самых ярких в истории спорта противостояниях, которые вышли за рамки простых соревнований.

Лионель Месси и Криштиану Роналду

Пожалуй, самое известное противостояние в современном футболе. Соперничество аргентинца и португальца длится уже многие годы и легло в основу сюжета документального фильма и даже книги.

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Напряжённые взаимоотношения начались с 2008 года, когда Роналду впервые стал обладателем «Золотого мяча», существенно опередив Месси по очкам. С этого момента по 2018 год именно они делили между собой награду, достающуюся лучшему футболисту мира. В 2013, снова обогнав Лионеля, Криштиану расплакался на награждении – с таким трудом далась ему эта победа. В прошлом году титул лучшего игрока забрал хорват Лука Модрич, что на какое-то время сбавило пыл соперников.

Совсем недавно борьба двух легенд футбола вышла на новый уровень. Месси решил последовать примеру Роналду и создал свой бренд одежды. Поклонники португальца сразу обвинили его в подражании и заметили, что новая коллекция Лионеля выглядит и стоит гораздо скромнее, чем многие вещи CR7. В этом и весь Месси. Пока Криштиану всячески привлекает внимание публики, тихий и семейный аргентинец предпочитает проводить время в кругу семьи и не распыляться на лишние ссоры.

Противостояние Роналду и Месси. Теперь не только на поле, но и в магазинах Месси обзавёлся собственным брендом. В отличие от Криша, в ассортименте нет трусов с его именем на резинке.

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Стоит отметить, что друг о друге соперники отзываются довольно позитивно и их агрессивный настрой не выходит за рамки поля. Так, на церемонии вручения наград УЕФА летом Роналду заявил:

Скучаю по Испании. У нас было отличное противостояние с Лионелем. Мы подталкиваем друг друга, и это хорошо для того, чтобы быть частью истории футбола.



Закончим ли мы играть в одно время? Он на два года моложе меня. Но я выгляжу неплохо для своего возраста. И планирую быть здесь на следующий год, через два года, через три… И людям, которым я не нравлюсь, ещё придётся меня увидеть.



Мы делим сцену с Лео в течение 15 лет. Это нелегко, но, конечно, у нас хорошие отношения. Мы ещё не обедали вместе, но всё хорошо.

Фото: Philipp Schmidli/Getty Images

Мохаммед Али и Джо Фрэйзер

Ещё одно известное соперничество в истории не только бокса, но и всего большого спорта.

Мохаммед Али был непобедимым бойцом, пока в одном из поединков не столкнулся с Джо Фрейзером и его фирменным хуком – завернуть корпус и затем вложить всю мощь в боковой удар левой. Этот знаменитый бой состоялся 8 марта 1971 года.

Фото: Keystone/Getty Images

Фрейзер официально получил титул чемпиона мира ещё 16 февраля 1967-го, когда досрочно выиграл у Джимми Эллиаса. Тогда он дважды отправил техничного Эллиаса в нокдаун, заставив его отказаться от продолжения поединка после четвёртого раунда. Однако удовлетворения эта победа Джо не принесла. Все знали, что Джимми Эллиас был, по сути, «бумажным» чемпионом, который стал таковым после лишения боксёрской лицензии Мухаммеда Али из-за того, что тот отказался служить в американской армии.

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Джо Фрейзер захотел уверенной победы над настоящим чемпионом и даже добился его возвращения в бокс у самого президента Ричарда Никсона. Али это особой радости не доставило. Он кидал в адрес соперника много обидных высказываний, пока одно из них не задело Фрейзера за живое. Тогда раззадорившийся Мохаммед Али назвал своего оппонента дядей Томом.

Дядя Том – обидное и позорное прозвище афроамериканцев, уклонявшихся от борьбы за свои права.

Конечно, эти слова были несправедливы и настолько сильно задели Джо, что он не мог простить Али до самой смерти. Он отомстил ему в 15-м раунде их первой встречи, отправив Мухаммеда на пол коронным ударом. А затем пытался ещё раз, но уже после того, как отдал свой титул чемпиона Джорджу Формену. Второй бой завершился победой Али.



Последний поединок великих соперников состоялся 1 октября 1975 года. Этот день запомнился им навсегда. Ожесточённая борьба закончилась тем, что правый глаз Фрейзера заплыл настолько, что тренер просто не выпустил его на 15-й раунд. Но и его соперник был абсолютно без сил.

После боя Мухаммед Али извинился перед сыном Фрейзера за всё то, что наговорил его отцу за это время. Однако публично эти слова он сказал только почти 30 лет спустя. Фрейзер всё ещё продолжал издеваться над Али и настигшей его болезнью Паркинсона до самой своей смерти от рака в 2011-м. Мухаммед Али умер через пять лет после соперника, победив его и в этом бою.

Серена Уильямс и Мария Шарапова

Казалось бы, говорить о равносильном противостоянии двух теннисисток как минимум глупо. Серена Уильямс побеждает россиянку уже 15 лет. Однако уверенность Шараповой и пара поражений в самом начале их битвы принесли Уильямс много неприятных ощущений и большой удар по самооценке.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Первая их встреча состоялась ещё весной 2004-го. Тогда шестикратная чемпионка «Шлемов» после длительной паузы разгромила 16-летнюю Шарапову. Через полгода Мария вернула своё и одержала знаменитую победу. А потом снова. После этого момента улыбки стали натянутыми, а обыгрывая Марию ещё неоднократно, Серена перестала провожать её с корта аплодисментами. После ряда обидных поражений Шарапова даже наняла консультанта, который, по слухам, должен был проанализировать все её матчи с Сереной и выявить главные ошибки. Но и это не сработало.



Вскоре ссоры теннисисток стали носить публичный характер. Предметом одной из таких был теннисист Григор Димитров, которого Шарапова якобы увела у Уильямс. Та за словом в карман не полезла и назвала его парнем с «чёрным сердцем».

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

В одном из интервью бывшая пресс-аташе Федерации тенниса России Софья Тартакова поделилась:

Агент Шараповой сказал, что Серена ненавидит Машу. Просто ненавидит. Когда она выходит против неё играть, для неё это совсем другие матчи. Она готова её уничтожить просто потому, что на другой половине корта Шарапова. Настолько это принципиально для нее.

Сейчас пыл девушек не угас. Остаётся только наблюдать за тем, чем закончится это противостояние.

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов

История конфликта известных бойцов ММА началась ещё за полгода до их громкого поединка. Прошлый год для соперников оказался по-настоящему жарким – страсти разгорелись нешуточные.

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Выяснить, с чего вдруг положительное отношение к сопернику сменилось колкими высказываниями со стороны Хабиба уже сложно, но факт остаётся фактом. Весной 2018-го боец решил первым совершить словесную атаку. Он не учёл, что за Конора может заступиться его друг и спарринг-партнёр Артём Лобов. Назвав Хабиба «ссыкуном», Лобов вывел его из себя, что привело к перепалке при первой же личной встрече.

Макгрегор не мог оставить эту ситуацию незамеченной и на следующий день напал на автобус, в котором ехал Нурмагомедов. Он разбил окно, осколками которого ранило других бойцов. Ирландца осудили на пять дней общественных работ, но этот поступок сильно отразился на его репутации.



Бой не был отменён, но конфликт не стихал даже не взвешивании. Макгрегор чуть не устроил драку, ударив Нурмагомедова по руке и попытавшись пнуть его ногой.

Победителем в напряжённом поединке, за которым не следил только ленивый, оказался Хабиб, Конор же вскоре заявил, что заинтересован в реванше.

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Арнольд Шварценеггер и Луи Фериньо

Лу Фериньо впервые встретил своего кумира, Арнольда Шварценеггера, когда выступал вместе с ним на одной сцене «Мистер Олимпия» 1975 года. И хотя тогда начинающий атлет уступил королю бодибилдинга и занял второе место, его мечта потягаться с неподражаемым сбылась.

Фото: Getty Images

Публика была уверена в победе Арнольда, однако когда в следующем году история повторилась, и «большой Лу» снова оказался соперником Шварценеггера, титул Арни оказался под угрозой. Тело и формы Фериньо ничуть не уступали конкуренту. Тем не менее в этот этот раз Лу снова остался в стороне от почётного первого места на пьедестале. Именно об этом противостоянии был снят документальный фильм «Качая железо».



Соперничество двух атлетов было довольно дружелюбным. В 1976 году Лу Ферриньо пригласили на главную роль в сериале «Невероятный Халк» по мотивам комиксов «Марвел». Говорят, что произошло это с подачи Арнольда, который отказался от роли, так как уже снимался в «Конане Варваре», но предложил продюсерам кандидатуру Лу. Другая версия гласит о том, что Шварценеггер оказался недостаточно высоким и попросту не прошёл кастинг.

Фото: Joe Scarnici/Yuichi Yamazaki/Getty Image

Сейчас оба спортсмена в отличной форме и даже сохраняют приятельские отношения.

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Здоровая спортивная конкуренция – это именно то, что заставляет нас следить за кумирами, часами сидеть на стадионах и переживать за любимую команду. Однако важно понимать, что такое соперничество не должно превращаться в агрессию, особенно на трибунах. Ведь спорт – это прежде всего удовольствие. И без неприятных последствий. Кстати, посмотреть на борьбу сильнейших можно не только на стадионе, но и в кинотеатре на фильме «Война токов» уже с 5 декабря.