Что делает актриса для того, чтобы её форме завидовал даже Арнольд Шварценеггер?

Терминатор в юбке: Линде Хэмилтон 63, а она всё ещё спасает мир от роботов

В 1984 году режиссёр Джеймс Кэмерон подарил миру легендарный боевик «Терминатор». Спустя 35 лет на экраны кинотеатров выходит новая часть франшизы — «Терминатор: Тёмные судьбы». Большинство фанатов, которые ещё в детстве наслаждались игрой Арнольда Шварценеггера, успели значительно повзрослеть, как и сами актёры. Безусловно, зрители понимают, что невероятному Терминатору летом этого года исполнилось 72 года, а сногсшибательной Саре Коннор – 63. Линда Хэмилтон, исполняющая роль Сары, также поражает зрителей отличной физической формой, несмотря на возраст. Как актрисе удаётся выглядеть на экранах так неотразимо?

Приглашение Джеймса Кэмерона и мотивация к тренировкам

За год до начала съёмок первого фильма Линда Хэмилтон родила ребёнка. Это существенно отразилось на её внешности: во время беременности девушка поправилась на 20 кг. Именно тогда голливудский режиссёр занимался подбором актёров для будущего боевика. На роль главной героини пробовались Сигурни Уивер и Ким Бейсингер, но в итоге шанс выпал малоизвестной Линде.



Это событие стало для Хэмилтон отличной мотивацией. Девушка начала усердно готовиться к старту съёмок. Актриса прилагала титанические усилия, чтобы обрести форму, необходимую для роли. Она соблюдала жёсткий график и по несколько часов в день проводила в тренажёрном зале.

Результат трудов был абсолютно оправдан. Зрители увидели на экранах женщину-воина, хладнокровную, с отличной выдержкой и непростым характером. Её литые мускулы и рельефное тело стали предметом восхищения многих кинолюбителей. Даже сам Арнольд Шварценеггер был в восторге от плодотворной работы Линды.

Когда Арнольд увидел меня на съёмочной площадке, он не поверил своим глазам. Он даже приподнял мне майку, чтобы полюбоваться мускулами моего живота.

Впечатляющие параметры Линды Хэмилтон

Сейчас Линда весит 60 кг при росте 168 см. Её параметры близки к идеальным: 89-65-94 см. Стоит сказать, что из 60 кг большую часть составляют мышцы. Жировая прослойка Линды – всего 10-12%. Это фантастические цифры, если учитывать, что такие же показатели бывают у профессиональных спортсменов на пике карьеры.



Рацион Линды при подготовке к роли становится крайне урезанным и даже скудным. В основном он состоит из овсянки, куриного мяса и сухих салатов. Кроме того, Хэмилтон следит за водно-солевым балансом, поэтому ежедневно выпивает большое количество воды.

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Адская подготовка к «Терминатору»

В период подготовки к первому фильму Линда на протяжении 13 недель занималась спортом в жёстком режиме. В тренировочный план входили силовые и кардио-тренировки, работа с оружием и дзюдо – всё это было её ежедневной рутиной. Хэмилтон пришлось оттачивать военные навыки, ведь на носу были съёмки боевика. Для этого Линда работала со специалистом, проходившим службу в рядах израильских коммандос — элитного подразделения спецназа. Мужчина помог разобраться актрисе в работе с оружием, научил грамотно с ним обходиться, менять и перезаряжать обойму.

Я научилась вставлять обойму с патронами, менять магазины, научилась тактикам боевых операций – в частности, при входе в помещение, а также тому, как военные определяют – жив человек или мертв. Это было ужасно. И это был сущий ад.

Хэмилтон казалось, что её работа становится невыносимой. Но тренер Линды был с этим не согласен. Каждый раз он будто бы оставался недоволен её прогрессом.

Ему бы пришлось по душе, если бы я плавала в океане на рассвете с рюкзаком, весом в 20 килограмм. Но у меня был сын, которому я была нужна.

Всё же стремление и упорство актрисы заслуживают уважения. Она прошла настоящую школу выживания и за три месяца обрела необходимую форму для заветной роли.

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Регулярные тренировки в 63 года

В этом возрасте многие предпочитают спокойную жизнь вдали от суеты. Чего не скажешь о Линде Хэмилтон. Знаменитость не прекращает сниматься в блокбастерах и смело соглашается на новые роли, в том числе в «Терминаторе».

Картины Джеймса Кэмерона не дают актрисе потерять спортивную форму. Хэмилтон до сих пор регулярно ходит в зал и проводит в нём по 3-4 часа четыре раза в неделю. Её рацион остался таким же строгим, исключающим мучные и жареные продукты.

Линда Хэмилтон – отличный пример, доказывающий, что возраст — это всего лишь цифры. Необходимо верить в свой успех и усиленно работать для достижения цели — тогда все преграды останутся позади.

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