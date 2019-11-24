Из спорта в шоу-бизнес. Звёзды со званием кандидата в мастера спорта

Они могли бы блистать на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Спорт так или иначе присутствовал в жизни каждого из нас. Пусть даже на тех далёких уроках физкультуры в начальных классах. Кто-то решает посвятить ему всю жизнь, а кто-то останавливается на уровне юношеского увлечения. Но среди тех, кто пытался связать своё будущее со спортом, есть и известные популярные личности. Рассказываем о российских звёздах, которые добились званий кандидатов в мастера спорта.

Диана Пожарская

Диана – молодая и талантливая актриса, которая прославилась благодаря съёмкам в сериале «Отель Элеон», где ей была отведена одна из главных ролей в сюжете. Безусловно, девушка прекрасно справилась со своей работой и сразу запомнилась зрителям.

В детстве родители отдали Диану на занятия спортивными бальными танцами. В тот момент никто не мог предположить, что простые тренировки перерастут в нечто большее. Однако будущая актриса буквально влюбилась в танцы. Девушка отдавала все силы на занятиях и соревнованиях, и в скором времени это привело к отличным результатам. Диана Пожарская занимала призовые места на чемпионатах, а через несколько лет удостоилась разряда кандидата в мастера спорта. К сожалению, в 19 лет успешная и стремительная карьера подошла к концу. Девушка получила травму колена. Это событие повлекло за собой уход Дианы из спортивных танцев, но дало старт её театральному успеху.

Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев, конечно, известен практически каждому россиянину за свой фантастический стиль комментирования и харизму. Телеведущий – обладатель четырёх премий «ТЭФИ». Он «голос российского биатлона». Однако мало кто знает, что Дмитрий Губерниев не только выдающийся журналист, но и профессиональный спортсмен.

В 1995 году журналист окончил факультет Российской академии физической культуры. Он является обладателем первого взрослого разряда по лыжным гонкам и звания мастера спорта по академической гребле. Дмитрий даже работал фитнес-инструктором.

Эти навыки – прекрасный бэкграунд для спортивного журналиста. Знания и опыт помогают Дмитрию быть настоящим экспертом практически во всех видах спорта. Ведущий и сейчас находится в отличной физической форме и продолжает активно вести здоровый образ жизни.

Кристина Асмус

Уже больше месяца на просторах интернета не утихают споры о последней роли Кристины Асмус. Однако не признавать талант молодой актрисы всё же невозможно. Карьера Кристины началась в 2010 году с российского сериала «Интерны», где она исполнила роль Варвары Черноус. Именно эта работа принесла девушке популярность и приглашения на съёмки в других картинах.

Сегодня на счету Кристины 17 ролей в кино. Но с таким же трепетом актриса относится и к спорту. В детстве Асмус профессионально занималась спортивной гимнасткой и добилась в ней серьёзных успехов, получив разряд кандидата в мастера спорта.

Стоит отметить, что спортивное прошлое помогает Кристине и на съёмочной площадке. В картине «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» актриса исполнила роль гимнастки Светланы Хоркиной. Благодаря своим навыкам Кристина в большинстве случаев отказывалась от помощи каскадёров и выполняла элементы и трюки самостоятельно.

Роман Курцын

Если о спортивном прошлом предыдущих знаменитостей догадаться можно с трудом, то об актёре Романе Курцыне следует говорить без лишних вопросов. Молодой человек находится в прекрасной спортивной форме и больше напоминает бодибилдера.

Актёр известен по таким фильмам, как «Гуляй, Вася!», «Я худею» и сериалу «Меч». Начинал свою карьеру Роман с работы каскадёром. Даже сейчас многие трюки он выполняет самостоятельно, и получается это у него весьма эффектно.

Всё детство Романа было связано со спортом. Список его навыков поражает: конный спорт, фехтование, жонглирование, гимнастика, сценический бой, акробатика. В 16 лет Курцын стал увлекаться армрестлингом. Уже через три года плодотворных тренировок Роман стал чемпионом России. Сейчас он с большой теплотой вспоминает о том времени, когда всего себя отдавал спорту. Видимо, поэтому недавно актёр решил попробовать себя в бодибилдинге, где сумел составить конкуренцию профессионалам.

Земфира

Творчество легендарной российской рок-певицы мало кого оставляет равнодушным. Её музыка вдохновляет и часто заставляет задуматься. Мало кто знает, что Земфира ещё и кандидат в мастера спорта по баскетболу. Да, тяжело преставить, что певица могла бы собирать тысячи фанатов на спортивных площадках, может быть, даже в лиге НБА.

В третьем классе девушка пришла в спортивную секцию, а уже через год её перевели в баскетбольный спецкласс. В начале 1990 года она стала капитаном женской юниорской сборной России по баскетболу, несмотря на то что высоким ростом не отличалась. Земфира могла дорасти до выступлений в основной сборной России, но судьба привела её в Уфимское училище искусств. Перед девушкой тогда стоял сложный выбор: музыка или баскетбол. Результат раздумий – слава и невероятная творческая карьера.

Ольга Серябкина

Ольга – певица, известная своим участием в женской поп-группе «Серебро». Именно Серябкина за последние годы стала визитной карточкой группы. Однако сейчас привычный для всех состав был распущен. Оля не остановилась и решила начать сольную карьеру под псевдонимом MOLLY.

Как и многие знаменитости, Серябкина с детства увлекается спортом. Сейчас она проводит свободное время в спортивном зале, а ещё несколько лет назад профессионально занималась бальными танцами. На её счету было немало побед. Это принесло девушке разряд КМС. Ольга даже выступала в подтанцовке популярного исполнителя Ираклия Пирцхалавы, где её и заметил будущий продюсер Максим Фадеев.