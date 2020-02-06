Неймар в розовом. Как ещё футболисты экспериментировали с волосами

С каждым удачным подкатом, голом или решающей передачей футболисты готовы кричать: «Ну что, как вам такое?». И эта манерность зачастую проявляется не только на поле. Профессиональные спортсмены — это личности, часто склонные к демонстративности и эпатажности. Почти у каждого известного игрока есть личный парикмахер и стилист, а их стрижки являются отличным способом самовыражения.

Несколько дней назад бразильский нападающий Неймар вышел на поле с новой причёской. Футболист далеко не впервые перекрасил волосы, но в этот раз — в розовый цвет. Смелым решением он незамедлительно привлёк внимание журналистов, фотографов и фанатов. А мы, в свою очередь, рассказываем вам о других не менее ярких и необычных причёсках футболистов.

Нелепая стрижка Роналдо на ЧМ-2002

Ещё один бразилец, который не побоялся перемен. На чемпионате мира 2002 года нападающий поразил всех болельщиков яркой и, если честно, несколько нелепой стрижкой.

Причёска Роналдо сразу вызвала множество шуток в его сторону, однако футболист заставил критиков замолчать своей техничной игрой. Он стал лучшим бомбардиром турнира, а сборная Бразилии в пятый раз подняла заветный трофей над головой.

Яркий стиль Поля Погба

Французский футболист Поль Погба всегда славился умением подбирать яркие образы. Он меняет причёски даже чаще, чем создаёт голевые моменты на футбольном поле. Именно такой стиль и харизма позволяют французу оставаться популярным и завоёвывать внимание поклонников.

Погба не только красит волосы во всевозможные цвета, но и нередко выбривает узоры на висках. Несколько раз футболист изображал там собственные инициалы, видимо, чтобы всегда быть в центре внимания.

Сменили вес. Звёзды спорта, которые заметно поправились после завершения карьеры Кто из ветеранов спорта не готов к камбэку из-за лишнего веса.

Больше, чем игра: 5 романтических историй о футболистах и их жёнах Как самые красивые девушки ЧМ-2018 поддерживали любимых на трибунах.

Маруан Феллайни с причёской Микки Мауса

В марте 2018 года футболист Феллайни поразил фанатов экспериментом со своей знаменитой афро-шевелюрой. Когда бельгиец опубликовал фотографию нового образа, стало понятно, что он сменил имидж для съёмок в журнале GQ Style. Стилисты собрали волосы Маруана в два объёмных пучка и покрасили их в бордовый. Новая причёска хавбека делала его похожим на известного мультипликационного персонажа Микки Мауса.

Цветные ирокезы Джибриля Сиссе

Бывший французский нападающий Джибриль Сиссе, некогда выступавший за «Кубань», в 2017 году объявил о завершении карьеры. Он отличался особым подходом к выбору причёски. Паутина, ирокезы, чёрно-белые звезды, африканские узоры — кажется, Сиссе издевался на собственными волосами, как только мог. Отличительной чертой многих причесок спортсмена была цветовая принадлежность клубу.

Играя за «Панатинаикос», Джибриль отрастил зеленый ирокез, побывав в «КПР» — синий. В «Кубани» у француза на голове почему-то был чёрный. Лишь в «Ливерпуле» его голова была похожа на голову нормального человека. Даже сейчас футболист не отошёл от традиций и перекрасил волосы в синий цвет.

Поза Дзюбы и эмоции Роналду: угадываем футболиста по силуэту Пытаемся отличить любимого футболиста по пышной шевелюре или фирменному жесту.

Тату со смыслом. Зачем спортсмены превращают тело в галерею? Некоторые из них подходят к делу с завидным креативом.

Массовая акция сборной Румынии 1998 года

На групповом этапе чемпионата мира 1998 года сборная Румынии в полном составе продемонстрировала, что такое командная работа. Футболисты решили выкрасить волосы в белый цвет, чтобы продлить успех и не отпугнуть фортуну. Однако массовая акция не увенчалась успехом. Сборная Румынии провела последний матч группы с Тунисом, еле-еле добившись ничьей, а в первом же раунде плей-офф вылетела, уступив Хорватии.

Фото: Shaun Botterill /Allsport

Патриотизм Ивана Перишича

Один из лидеров сборной Хорватии Иван Перишич в 2016 году сделал своеобразную причёску перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Португалии. Игрок «Баварии» покрасил свои волосы в знаменитые хорватские красно-белые «шашечки». Возможно, это был один из способов затмить величие Криштиану Роналду.

Панк-рок от Фредрика Юнгберга

Шведский футболист Фредрик Юнгберг, не так давно исполнявший обязанности главного тренера лондонского «Арсенала», не отличался эффектной игрой на поле. Однако его розово-фиолетовая причёска в стиле панк-музыкантов, безусловно, запомнилась многим.

Фото: Phil Cole/Getty Images