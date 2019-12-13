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Приметы и талисманы спортсменов. Овечкин, Джордан, Зидан, Яшин

В какие приметы верят чемпионы?
Александра Пономарёва
Спортивное суеверие. В какие приметы верят чемпионы
Овечкин разговаривает с клюшкой, Блан целовал Бартеза в лысину, а Лобановский не подпускал к клубу женщин.
Lifestyle / Город 0

К сожалению, не всегда результат матча, поединка или проката на льду зависит только от физической и моральной подготовки спортсмена. Порой именно удача решает исход соревнований. Поэтому практически у каждого атлета есть свой талисман или примета, в которую он верит. Чтобы повернуть фортуну к себе лицом и достичь желаемого результата, чемпионы готовы прибегнуть к самым изощрённым и непонятным нам методам. В пятницу 13-го вспоминаем о самых странных спортивных суевериях.

Тайное послание: Елена Исинбаева, Александр Овечкин и Патрик Руа

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева перед каждым прыжком проговаривала одни и те же слова. Однако свой секрет спортсменка так и не раскрыла. Разгадать, что она произносила, пытались даже специалисты по чтению по губам, но их попытки не увенчались успехом.

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Один из лучших хоккейных игроков современности перед каждым матчем беседует с клюшкой. Что же именно капитан «Вашингтон Кэпиталз» говорит ей прежде чем выйти на лёд — неизвестно. Но эти беседы однозначно положительно влияют на игру Овечкина на площадке.

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Знаменитый экс-вратарь НХЛ Патрик Руа перед каждым матчем объезжал свою «калитку» по особой траектории. А во время самой игры хоккеист разговаривал с рамкой и благодарил перекладину за помощь в отражении ударов соперников.

Фото: Brian Bahr/Getty Images/NHLI

Символика чисел: Майкл Джордан и Ирина Слуцкая

Майкл Джордан придавал большое значение своему номеру — 23. Когда спортсмен учился в последних классах школы, его приняли в баскетбольную команду. В ней под номером 45 играл его старший брат Ларри. Будущая звезда мирового спорта решил выступать в майке с числом 23, чтобы хотя бы наполовину быть таким же хорошим игроком, как его брат. Под этим номером Джордан выходил на площадку на протяжении практически всей карьеры.

Фото: Jonathan Daniel/Allsport/Getty Images

Ирина Слуцкая верила в приметы только в детстве. С возрастом знаменитая фигуристка перестала всерьёз воспринимать суеверия и стала больше полагаться на мастерство. Но всё изменили Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Спортсменке выпал 13-й номер: именно с этим числом она сумела завоевать серебро на Играх. После этого, как призналась сама Слуцкая, все самые хорошие новости и события происходили с ней именно 13-го числа.

Фото: РИА Новости

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Музыка им поможет: футбольные сборные Франции и Нидерландов

Талант Зинедина Зидана и ловкость Фабьена Бартеза однозначно помогли Франции стать чемпионом мира по футболу в 1998 году. Однако свой вклад в победу французов также внёс музыкальный ритуал. В раздевалке они слушали одну и ту же песню — «I Will Survive» Глории Гейнор. Хит 1978 года вернулся спустя двадцать лет благодаря защитнику Венсану Кандела, который включал сокомандникам композицию на полную громкость.

Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

Голландская сборная в 1974 году потрясла мир эффектной игрой на чемпионате мира в ФРГ. Несмотря на проигрыш подопечных Ринуса Михелса в финальном матче, на родине команду встречали как победителей. Самые приближенные к сборной знали, что секрет успеха футболистов скрывался не только в гениальной игре на поле. На протяжении всего турнира сборная Голландии слушала в автобусе песни рок-группы «The Cats».

Фото: Allsport UK /Allsport

Сила литературы: Тим Грин, Андре Агасси и Дженнаро Гаттузо

Знаменитый игрок в американский футбол Тим Грин привлекал фортуну, заучивая накануне важных матчей статьи уголовного кодекса. Спортсмен считал, что это придаёт ему уверенности в собственных силах. Соблюдение ритуала оказалось полезным не только на футбольном поле: после завершения профессиональной карьеры Грин окончил юридический факультет.

Фото: George Rose/Getty Images

Теннисист Андре Агасси — победитель четырёх турниров Большого шлема и обладатель олимпийского золота. Перед важными матчами спортсмен перечитывал философские труды. А некоторые изречения даже заучивал и проговаривал шёпотом во время подачи.

Фото: instagram.com/agassi

Дженнаро Гаттузо, экс-футболист сборной Италии и «Милана», перед матчами обращался к классической русской литературе. Он особенно любил романы Фёдора Достоевского.

Фото: Phil Cole /Allsport

Поцелуй на удачу: Лоран Блан

Капитан сборной Франции Лоран Блан перед матчем всегда целовал вратаря Фабьена Бартеза в его лысину. Возможно, именно это и помогло французам выиграть ЧМ-1998 и Евро-2000. Интересно, что после ухода Блана из спорта Бартез никому не разрешал целовать себя в макушку.

Фото: Shaun Botterill /Allsport

Вера в гороскоп: Раймон Доменек

Тренер у сборной Франции тоже был суеверный. Раймон Доменек, определяя состав на игру, руководствовался не только физической и моральной подготовкой спортсменов, но и тем, под каким знаком зодиака родились его подопечные.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Рыжий футболист и табу на женщин: Валерий Лобановский

У тренера «Динамо» Валерия Лобановского было множество примет, в которые он верил. Так много, что можно написать целую книгу. Например, мужчина всегда выходил из автобуса последним, а по пути из раздевалки на поле старался не наступать на трещины на дорогах и разметку на игровой площадке. А ещё Лобановский считал, что команда станет более успешной, если в её составе будет хотя бы один рыжий футболист.

Фото: РИА Новости

Также руководство «Динамо» старалось не подпускать к клубу девушек, потому что считало, что женщина — к беде. База футболистов тоже подверглась изменениям из-за примет. На каждом этаже здания только 12 комнат, помещения под номером 13 там вовсе нет.

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Шаг правой: Роналдо

Роналдо — двукратный чемпион мира по футболу, обладатель множества наград и одна из ярчайших звёзд бразильского футбола. И у него тоже есть свои приметы. Например, один из его ритуалов — всегда выходить на поле с правой ноги.

Фото: Tim De Waele/Getty Images

Головные уборы: Энди Роддик, Лев Яшин и Амадео Каррисо

Американец Энди Роддик всегда выходит на корт в бейсбольной кепке козырьком вперед. Когда он понимает, что дела в матче идут плохо, он переворачивает кепку козырьком назад.

Фото: Matthew Stockman/ALLSPORT

Легенда отечественного спорта Лев Яшин долгие годы выходил на поле в одной и той же счастливой кепке. Футболисту подарили её в Чехословакии во время турне с «Динамо» в 1953 году. Эта кепка стала настоящим талисманом вратаря. Вероятно, Яшин выходил в ней на поле ещё в практических целях. Ведь козырёк отлично защищал от солнечных лучей, а сам головной убор — от дождя, холода и ветра.

Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Знаменитый аргентинский вратарь Амадео Каррисо, защищавший ворота «Ривер Плейта» более 500 раз в промежутке между 1945 и 1968 годами, не снимал бейсбольную кепку день и ночь – даже во время сна! Лишь дважды футболист забывал надевать головной убор и оба раза «Ривер Плейт» проигрывал.

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