Взгляд изнутри: как выглядит дом Леброна Джеймса

Известные спортсмены постоянно приковывают внимание общественности. Причём если говорить о звёздах с мировым именем, то речь идёт не только об их достижениях на поле или паркете, но и о личной жизни, увлечениях и дорогих приобретениях. Недвижимость — как раз то, на что атлеты не скупятся тратить миллионы, чтобы жить в комфорте.

В 2017 году стало известно, что баскетболист Леброн Джеймс купил жильё в пригороде Лос-Анджелеса, в престижном районе Брентвуд. В особняке оказалось предостаточно места для большой семьи: его жены Саванны, двух сыновей и дочери. Рассказываем, как выглядит дом спортсмена и во сколько Леброну обошлась такая покупка.

Десяток ванных и спортзал: что находится внутри дома Леброна?

Особняк баскетболиста расположен в нескольких шагах от пляжа Санта-Моника. И это не первый дом, который Леброн купил в Брентвуде. В 2015-м спортсмен уже приобретал недвижимость за $ 20 млн в этом же районе. Кроме того, во владении Джеймса по-прежнему остаётся поместье в Акроне: оно занимает чуть ли не половину штата Огайо.

В новом доме, кажется, есть всё необходимое и даже больше. Например, 9 спален и 11 ванных комнат — очередей точно не будет. Интересно, что в роскошной главной спальне, предназначенной для хозяев, находятся целых две ванных.

Фото: Truliа

Фото: Truliа

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Полы на главной кухне выполнены из натурального французского дуба. А если игроку «Лейкерс» хочется расслабиться и пропустить пару напитков, в доме есть бар с мраморной стойкой, кожаными сидениями и дизайнерскими полками.

Фото: Truliа

На этом зона развлечений не заканчивается. Семья спортсмена может смотреть фильмы в собственном уютном кинотеатре и проводить время за игрой в бильярд.

Фото: Truliа

Фото: Truliа

В особняке также расположился спортивный комплекс, чтобы Леброн мог поддерживать форму. В персональном зале Джеймс занимается на тренажёрах, с гантелями разного веса, медболами и другим инвентарём. Тренировки проходят с живописным видом на террасу и двор с бассейном и, конечно же, баскетбольным кольцом. К слову, для тех случаев, когда Леброн устаёт после очередной игры или домашнего фитнеса, в доме построили лифт.

Фото: Truliа

Уединённую работу и бизнес-проекты форвард ведёт в личном кабинете, который отличается от других комнат по стилю. Дом почти полностью выполнен в светлых оттенках, а вот деловое пространство — в тёмных. Недостаток света легко восполняется панорамным окном размером практически во всю стену.

Фото: Truliа

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Во сколько Джеймсу обошёлся дом в Лос-Анджелесе?

Согласно информации в американских СМИ, дом на юге Калифорнии обошёлся Леброну в $ 23 млн. По меркам общественности, это целое состояние. Но если учесть суммарную зарплату баскетболиста за прошлый год, которая составила $ 270 млн, то трату можно назвать вполне умеренной и соразмерной величию спортсмена.