Король Джеймс бросил дорогой особняк. Он спас семью от лесных пожаров!

Минувшая ночь стала одной из самых тревожных в жизни Леброна Джеймса. Начиналось всё исключительно хорошо. «Лейкерс» на паркете родного «Стэйплс-центра» без видимых проблем одолели «Шарлотт». Король заработал дабл-дабл, особенно не вспотел и довольный отправился к семье.
Семья Джеймса с 2017 года расположилась в шикарном особняке в престижном районе Лос-Анджелеса Брентвуд. В доме 8 спален, 11 ванных комнат и переполнен всеми возможными удобствами элитного уровня. Там, кроме обслуживающего персонала его ожидали двое сыновей, дочь и любимая супруга Саванна.
Из дома открывается шикарный вид на центр Лос-Анджелеса до самого океана. Великолепная архитектура и потрясающая природа вокруг, что ещё нужно, чтобы отдохнуть после очередной победы? Но минувшим вечером человек, который может на баскетбольном паркете буквально всё, готовит себя к покорению Голливуда, роли главной персоны в НБА и давно носит неофициальный титул Короля, оказался беспомощным.
Да, есть в этом мире силы, с которыми не в состоянии совладать даже самый могущественные и богатейшие люди планеты. Сила эта – Природа. И кто если не американцы знают о всеразрушающей её силе. Но не океан стал причиной, по которой Леброн вынужден был в экстренном порядке собирать семью и спасаться бегством из особняка, за который отдал $23 млн.
Эта страшная сила – лесной пожар. С этой бедой столкнулись и тысячи россиян минувшим летом, когда горели леса Сибири. Столкнулся с этой бедой и благополучный Лос-Анджелес. Уже ближе к ночи стало понятно, что оставаться в доме нельзя. Леброн экстренно собрал семью и рванул на поиски более безопасного места.
«Народ! Эти пожары в Лос-Анджелесе не шутка! Пришлось срочно эвакуироваться. Едук с семьёй в поисках номеров. Пока не везёт!», — написал Джеймс в «Твиттер».
Но как долго семья Короля могла находиться на улице? Конечно же недолго. Не успели поклонники накидать геолокации своих квартир и домиков, где готовы были приютить Джеймсов, как Леброн отрапортовал о том, что приют найден.
«Молюсь за все семьи, оставшиеся в зоне пожаров. Пожалуйста, поскорее перебирайтесь в безопасные места», — тональность сообщений выдавала неподдельное волнение и эмоциональность Джеймса.
Американские СМИ сообщают о том, что из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировано уже более 180 тыс. человек, а само стихийное бедствие локализовать пока не удаётся. Семью Леброна вынудил покинуть родной дом новый пожар, который вспыхнул как раз накануне.
Однако же, среди комментариев под его постами далеко не все комментарии были сочувствующими. Травля Короля на просторах интернета продолжается. Неизвестно, когда люди простят ему осторожную, по чьему-то мнению – продажную позицию в конфликте Китая и НБА.
Вспомнили вообще, что только можно было. Намекнули и на карму.
Это насколько же народ озлоблен, что готов низвергнуть с пьедестала кумира, чей статус ещё вчера казался вечным?! Но отдельные комментарии, нужно признать, были весьма остроумными. В ответ на сообщение Леброна о том, что место для ночлега нашлось, пользователь ответил: «Это китайское посольство?».
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