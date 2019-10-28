Король Джеймс бросил дорогой особняк. Он спас семью от лесных пожаров!

Так почему фанаты упорно предлагают ему переселиться в китайское посольство?

Минувшая ночь стала одной из самых тревожных в жизни Леброна Джеймса. Начиналось всё исключительно хорошо. «Лейкерс» на паркете родного «Стэйплс-центра» без видимых проблем одолели «Шарлотт». Король заработал дабл-дабл, особенно не вспотел и довольный отправился к семье.

У «Лейкерс» появился новый лидер? Супермену платят копейки, а он затмил Леброна В Лос-Анджелесе рисковали, подписывая проблемного игрока, но в итоге могут сорвать джекпот.

Семья Джеймса с 2017 года расположилась в шикарном особняке в престижном районе Лос-Анджелеса Брентвуд. В доме 8 спален, 11 ванных комнат и переполнен всеми возможными удобствами элитного уровня. Там, кроме обслуживающего персонала его ожидали двое сыновей, дочь и любимая супруга Саванна.

Из дома открывается шикарный вид на центр Лос-Анджелеса до самого океана. Великолепная архитектура и потрясающая природа вокруг, что ещё нужно, чтобы отдохнуть после очередной победы? Но минувшим вечером человек, который может на баскетбольном паркете буквально всё, готовит себя к покорению Голливуда, роли главной персоны в НБА и давно носит неофициальный титул Короля, оказался беспомощным.

Да, есть в этом мире силы, с которыми не в состоянии совладать даже самый могущественные и богатейшие люди планеты. Сила эта – Природа. И кто если не американцы знают о всеразрушающей её силе. Но не океан стал причиной, по которой Леброн вынужден был в экстренном порядке собирать семью и спасаться бегством из особняка, за который отдал $23 млн.

Особняк Леброна Джеймса Фото: trulia.com

Эта страшная сила – лесной пожар. С этой бедой столкнулись и тысячи россиян минувшим летом, когда горели леса Сибири. Столкнулся с этой бедой и благополучный Лос-Анджелес. Уже ближе к ночи стало понятно, что оставаться в доме нельзя. Леброн экстренно собрал семью и рванул на поиски более безопасного места.

«Народ! Эти пожары в Лос-Анджелесе не шутка! Пришлось срочно эвакуироваться. Едук с семьёй в поисках номеров. Пока не везёт!», — написал Джеймс в «Твиттер».

Но как долго семья Короля могла находиться на улице? Конечно же недолго. Не успели поклонники накидать геолокации своих квартир и домиков, где готовы были приютить Джеймсов, как Леброн отрапортовал о том, что приют найден.

«Молюсь за все семьи, оставшиеся в зоне пожаров. Пожалуйста, поскорее перебирайтесь в безопасные места», — тональность сообщений выдавала неподдельное волнение и эмоциональность Джеймса.

Американские СМИ сообщают о том, что из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировано уже более 180 тыс. человек, а само стихийное бедствие локализовать пока не удаётся. Семью Леброна вынудил покинуть родной дом новый пожар, который вспыхнул как раз накануне.

Леброна обвинили в том, что он продался

Однако же, среди комментариев под его постами далеко не все комментарии были сочувствующими. Травля Короля на просторах интернета продолжается. Неизвестно, когда люди простят ему осторожную, по чьему-то мнению – продажную позицию в конфликте Китая и НБА.

Вспомнили вообще, что только можно было. Намекнули и на карму.

Это насколько же народ озлоблен, что готов низвергнуть с пьедестала кумира, чей статус ещё вчера казался вечным?! Но отдельные комментарии, нужно признать, были весьма остроумными. В ответ на сообщение Леброна о том, что место для ночлега нашлось, пользователь ответил: «Это китайское посольство?».