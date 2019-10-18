Ван Дамму 59. Кикбоксёр всё ещё садится на шпагат

Как дожить до пенсии и выглядеть как Ван Дамм?

Сегодня Жан-Клоду Ван Дамму исполнилось 59 лет. Знаменитый актёр и боец отнюдь не сдаёт позиции: продолжает сниматься в кино, разрабатывает собственную программу тренировок, а его физической подготовке и фигуре можно только позавидовать. Рассказываем, каким спортом занимался «универсальный солдат» в юности и как ему удаётся поддерживать мышцы в тонусе сегодня.

Большинство знают Жан-Клода Ван Дамма как актёра боевиков, наряду с Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером. Но до того, как попасть в Голливуд и получить всемирную известность, Ван Дамм успел добиться успехов на спортивном поприще. Так, с десяти лет он занимался каратэ, а в 16 лет попал в состав сборной Бельгии, вместе с которой выиграл чемпионат Европы и получил чёрный пояс.

Кроме каратэ актёр увлекался кикбоксингом. В 1979 году он одержал победу над американским спортсменом Шерманом Бергманом, нокаутировав его на 59-й секунде. А в 1980 году он выиграл поединок с чемпионом Великобритании Майклом Дж. Хемингом. Личный рекорд Ван Дамма в кикбоксинге – 20 побед из 22 поединков, в 13 из которых он отправил соперников в нокаут. Также в начале 1980-х Ван Дамм был спарринг-партнёром бессменного Индианы Джонса – Чака Норриса.

За свою кинокарьеру Ван Дамм снялся больше, чем в 50 картинах. Его первой серьёзной работой стала роль советского бойца Ивана Крашинского в «Не отступать и не сдаваться» (1986), посвящённом памяти Брюса Ли. Однако мировую известность бельгийцу принёс фильм «Кровавый спорт», премьера которого состоялась в 1988 году.

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Кроме того, он сыграл и в таких культовых картинах, как «Кикбоксёр», «Универсальный солдат», «Уличный боец», «Неудержимые 2». Хотя спортивную карьеру Ван Дамм завершил давно, в кино он всё ещё продолжает сниматься. В феврале 2019 года вышел новый фильм с его участием – «Мы умираем молодыми».

Атлетичной фигурой Жан-Клод Ван Дамм обязан не только регулярным тренировкам и правильному питанию, но и своему спортивном прошлому. Помимо кикбоксинга и каратэ актёр занимался и другими видами боевых искусств: муай тай, кунг-фу и тхэквондо.

Как тренируется Ван Дамм?

В свои 59 лет актёр сохранил прекрасную физическую форму: не каждый может похвастать таким же полным «набором кубиков» на прессе. Сам Ван Дамм шутит, что его тело выглядит гораздо лучше, чем лицо.

Мое тело выглядит на тридцать, а лицо — на пятьдесят. Но не ходить же мне теперь по улицам голым, чтобы выглядеть моложе».

Чтобы поддерживать мышцы в тонусе, Жан-Клод регулярно занимается спортом, даже в перерывах между съёмками. Тренируется актёр через день: один день занятий, один – восстановление. Кардио он старается выполнять трижды в неделю.

В тренировку Ван Дамма входят:

кардио-упражнения (предпочтительно – сайклинг)

упражнения с весом (один день – две группы мышц)

кикбоксинг

растяжка

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Упражнения на разные группы мышц:



Грудь: жим штанги от груди (4 подхода по 8-10 повторений), жим штанги лёжа под углом (4 подхода по 8-10 повторений), разведение гантелей лёжа (3 подхода по 8-10 повторений), отжимания на брусьях (3 подхода по 10 повторений), пуловер (3 подхода по 12 повторений)

Спина: подтягивания обратным хватом (4 подхода по 8 повторений), обратные шраги (4 подхода по 10 повторений), тяга штанги в наклоне (4 подхода по 10-12 повторений)

Бедра: приседания (5 подходов 15 повторений), фронтальные приседы (4 подхода по 8-10 повторений), приседания на ГАКК-тренажёре (3 подхода по 10 повторений), разгибание ног в упоре (4 подхода по 10 повторений), сгибание ног в тренажёре стоя (4 подхода по 10 повторений), тяга штанги на прямых ногах (3 подхода по 10 повторений)

Икры: подъём на носки стоя (4 подхода по 10-15 повторений), подъём на носки в станке под углом (4 подхода по 10 повторений)

Пресс: скручивания (3 подхода по 25 повторений), «мельница» (10 подходов по 10 повторений), скручивания на тренажёре (3 подхода по 25 повторений), полускручивания (10 подходов по 10 повторений)

Плечи: жим штанги из-за головы сидя (5 подходов по 15 повторений), отведение гантелей через стороны (4 подхода по 8 повторений), разведение гантелей в наклоне (4 подхода по 8 повторений), разведение гантелей в стороны стоя (3 подхода по 10 повторений)

Принципы питания. Почему Ван Дамм ест мясо только раз в месяц?

Чтобы всегда оставаться в идеальной форме, важно прислушиваться к своему организму — подчёркивает Жан-Клод Ван Дамм. Актёр уверен, что основу рациона должны составлять те продукты, в которых ты нуждаешься прямо сейчас. Например, по утрам он ест ягоды — это источник витаминов.

В рационе актёра также много фруктов и овощей. Кстати, он всегда счищает с них кожуру, так как считает, что она накапливает в себе вредные для нашего организма вещества. Ещё Ван Дамм признаётся, что он не фанат мяса и ест его только раз в месяц.

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Актёр считает, что питаться нужно маленькими порциями по 6-8 раз в день. Он утверждает, что при редких приемах пищи организм сохраняет 70 процентов жира. В то время как при частом питании метаболизм улучшается, и организм откладывает только 30 процентов жира.

Фирменный шпагат. Как добиться такой растяжки?

Помимо достижений на спортивной и съёмочной площадке, Жан-Клод Ван Дамм знаменит своей удивительной для мужчины растяжкой. Уже в первом крупном проекте (фильм «Не отступать и не сдаваться») он продемонстрировал свой талант.

Что только не делал бельгиец: садился на шпагат в прыжке, «провисал» на двух стульях, но самым запоминающимся стал «эпичный шпагат». В 2013 году Ван Дамм – на тот момент ему было 53 года – снялся в рекламе грузовиков Volvo: актёр растянулся прямо между разъезжающимися в стороны машинами. По его словам, это был самый эпичный шпагат, который он когда-либо делал. Ролик снимали в Испании, на закрытой части шоссе, с первого дубля и без зелёного экрана: трюк Ван Дамм действительно выполнил лично.

Более того, кинозвезда и сейчас не растерял форму. И даже после нескольких часов в самолёте предпочитает разминаться именно таким способом.

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