Формула-1, Пеле и мюнхенская трагедия: что посмотреть, пока сидишь дома

Пока все мировые соревнования отменили или перенесли на неопределённый срок, самое время посмотреть на истории о великих спортсменах. Составили подборку фильмов и сериалов, чтобы вы смогли восполнить недостаток спортивных событий в вашей жизни и, возможно, узнать для себя что-то новое.

Формула 1: Гонять, чтобы выживать

Оригинальное название: Formula 1: Drive to Survive

Жанр: документальный сериал

Время: 11 часов 24 минуты

Это документальное шоу от Netflix, которое за 11 часов показывает главные события одного сезона «королевских гонок». Всё снято в лучших традициях Голливуда: мир профессионального спорта, интриги с участием менеджеров команд вместе с личными драмами и переживаниями, а также самые зрелищные моменты с трасс. Масштабное реалити-шоу для поклонников главного мирового заезда и всех неравнодушных к автомобилям.

Сила воли

Оригинальное название: Race

Жанр: биографический, драма

Время: 2 часа 14 минут

Спортивная биографическая драма Стивена Хопкинса посвящена легендарному атлету Джесси Оуэнсу по прозвищу «Чёрная пуля». На Олимпийских играх в 1936 году в Берлине этот выдающийся американский спортсмен стал четырёхкратным чемпионом, выиграв дистанции 100 и 200 метров, эстафету 4×100 метров и прыжки в длину. В картине рассказывается о начале спортивной карьеры Оуэнса, через что ему пришлось пройти перед тем, как стать мировой звездой. Его блестящим победам предшествовала борьба с собственными страхами и слабостями, жизненными обстоятельствами и расовыми предрассудками, царившими в преддверии Второй мировой войны. Одарённый темнокожий спортсмен не побоялся бросить вызов гитлеровской теории превосходства арийцев своим триумфальным выступлением в Берлине.

Ford против Ferrari

Оригинальное название: Ford v. Ferrari

Жанр: биографический, драма

Время: 2 часа 32 минуты



Фильм Джеймса Мэнголда – это отличный экскурс в историю конкуренции в автомобильной индустрии. Картина о противостоянии двух титанов автомобильного бизнеса – Ford и Ferrari. В начале 1960-х Генри Форд решает вывести свою компанию на новый уровень и принимается за создание спорткара. Для этого американцы нанимают автоконструктора Кэррола Шэлби и гонщика Кена Майлза. Форд решает бросить вызов итальянской компании на трассе и выиграть престижную гонку «24 часа Ле-Мана». Победителя определят доли секунды, концентрация пилота и слаженная работа механиков.

Тренер Картер

Оригинальное название: Coach Carter

Жанр: драма

Время: 2 часа 16 минут

В основе фильма лежит реальная история, произошедшая в 1999 в Ричмонде, штат Калифорния. Кен Картер, тренер школьной команды по баскетболу, в середине сезона принимает решение не выпускать игроков сборной на площадку из-за плохой успеваемости. Спортсменов поставили перед выбором: взяться за ум и решить проблемы с учёбой или «слить» чемпионат. Такое беспрецедентное решение тренера вызвало неоднозначную реакцию со стороны остальных учителей и родителей ребят. В картине поднимаются важные вопросы, актуальные для США, где все были одержимы командными видами спорта. Молодёжь, вдохновлённая возможностью получить спортивную стипендию, считает не нужным сидеть за учебниками и изучать бесполезные, по их мнению, предметы.

Проклятый Юнайтед

Оригинальное название: The Damned United

Жанр: биографический, драма

Время: 1 час 38 минут

Это пронзительная спортивная драма от оскароносного режиссёра Тома Хупера о талантливом тренере Брайане Клафе. В картине показан путь тренера от заштатного «Дерби Каунти» из второго дивизиона до легендарного «Лидс Юнайтед». Этот фильм о ярком, но совсем недолгом, 44-дневном, противостоянии звёздной команды, которая до последнего сопротивлялась и не шла контакт с молодым и перспективным тренером.

Человек, который изменил все

Оригинальное название: Moneyball

Жанр: биографический, драма

Время: 2 часа 13 минут

В 2012 году лента Беннетта Миллера удостоилась шести номинаций на премию «Оскар», среди которых была и самая главная – «Лучший фильм года».

Эта увлекательная спортивная драма, основанная на реальной истории о руководителе бейсбольной команды, который поставил на рисковую схему подбора игроков. Роль талантливого менеджера малоизвестной команды, который сумел вывести своих подопечных на новый уровень, исполнил Брэд Питт.

Деньги на двоих

Оригинальное название: Two for the Money

Жанр: драма

Время: 2 часа 2 минуты



Форварду успешной футбольной команды пришлось уйти из спорта из-за травмы. За неимением средств к существованию бывший спортсмен вынужден искать другие источники дохода. А куда податься человеку, который только и умеет, что играть в футбол? Герой Мэтью МакКонахи, недолго думая, устраивается в небольшую фирму спортивных прогнозов и начинает заниматься предсказанием итогов матчей. Его знания особенностей игры, профессиональных лиг и игроков помогают ему достичь успеха и привлечь состоятельных клиентов. Через некоторое время Брэндона замечает нью-йоркский бизнесмен Уолтер Абрамс (Аль Пачино), который начинает продвигать его в мире ставок. Однако не всё так просто, как может показаться на первый взгляд: герои оказываются втянуты в опасную игру, где каждый их проигрыш подобен смерти.

Юнайтед. Мюнхенская трагедия

Оригинальное название: United

Жанр: драма

Время: 1 час 34 минуты



Фильм посвящён трагедии 1958 года, в которой погибли члены легендарной футбольной команды «Манчестер Юнайтед», журналисты и персонал клуба. Но несмотря на ужасную авиакатастрофу, молодой помощник тренера Джимми Мёрфи решил продолжить дело великой команды. Ему удалось не просто собрать новый состав, но и сделать «Малышей Басби» чемпионами Футбольной лиги Англии.

Ливерпуль: Плоть и кровь

Оригинальное название: Being: Liverpool

Жанр: драма

Время: 6 часов

Это британский сериал, снятый в жанре реалити-шоу об одной из самых знаменитых футбольных команд мира. «Ливерпуль» стал первым футбольным клубом, который пустил к себе американскую телекомпанию и показал всю внутреннюю кухню. Съёмки начинаются с момента назначения Брендана Роджерса тренером команды, продолжаются во время североамериканского турне и заканчиваются в последний день летнего трансферного окна. Это первое шоу подобного формата, в котором зритель полностью погружается в жизнь футболистов за пределами поля.

Пеле: Рождение легенды

Оригинальное название: Pelé: Birth of a Legend

Жанр: драма

Время: 1 час 42 минуты

Художественный фильм про легендарного Пеле – лучшего футболиста ХХ века по версии ФИФА и рекордсмена по числу выигранных чемпионатов мира. Эдсон Арантис ду Насименту с детства грезил футболом и жаждал получить признание. Он неустанно шёл к своей мечте, преодолевая все препятствия. Именно об этом и расскажет спортивная драма: о нелёгком пути великого спортсмена от клуба «Сантос» до национальной сборной Бразилии.