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Как выглядели спортсмены в детстве. Тест. Роналду, Малкин, Медведева

Угадываем спортсмена по детской фотографии
Полина Иноземцева Анастасия Кравченко
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Как известные спортсмены выглядели в детстве? Тест
Не обещаем, что это будет просто.
Lifestyle / Тренды 0

Даже спортсмены мировым именем когда-то начинали свой путь с малого. Все они в первый раз отправлялись на футбольное поле, вставали на лёд, брали в руки ракетку или клюшку. Тогда они были детьми и, возможно, даже не мечтали о крупных трофеях и громких победах. А сейчас этих чемпионов узнают поклонники в разных точках земного шара.

Мы подобрали для вас восемь детских снимков спортсменов, которые сейчас достигли больших высот в карьере. Сможете ли вы узнать на старых фотографиях будущих футболистов, хоккеистов и фигуристок?

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