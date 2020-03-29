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Чем полезен гранат? Укрепление иммунитета, рекомендации диетолога

Чем полезен гранат? Укрепление иммунитета
Анна Берсенева Полина Иноземцева
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Укрепляем иммунитет. Гранат поможет справиться с вирусом
Оказывается, этот фрукт обладает самыми необходимыми нам веществами.
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В настоящее время укрепление иммунитета становится задачей первостепенной важности. Для этого не всегда нужно прибегать к биодобавкам и витаминам, купленным в аптеке. Зачастую все необходимые полезные вещества мы легко можем получить из обыкновенных продуктов питания, если включим их в свой рацион. Например, множеством положительных и даже целебных свойств обладает гранат. Вместе с нутрициологом и диетологом Анной Берсеневой рассказываем, как этот фрукт поможет улучшить здоровье.

Какие вещества содержатся в гранате?

Гранат ещё с древних времён использовался как лекарственное средство. Сейчас гранатовые деревья растут в странах Средиземноморья, а также на Кавказе, в Крыму и в Краснодарском крае. Целебные свойства граната обусловлены его уникальным составом. Гранат содержит целый ряд полезнейших ингредиентов.

Органические соединения

В нём есть янтарная, лимонная, винная, яблочная, борная и щавелевая кислоты. А также аскорбиновая, фолиевая и пантеиновая. Они способствуют здоровому метаболизму и укреплению иммунитета.

Минералы

Гранат богат калием, магнием, кальцием, железом, натрием, хромом и марганцем.

Фото: istockphoto.com

Дубильные вещества, фитонциды и танин

Они оздаравливают организм. Дубильные вещества помогают справиться с расстройствами кишечника, дисбактериозом и диареей. Они оказывают бактерицидное и противовоспалительное действие на слизистых оболочках и поверхностях ран. Фитонциды убивают бактерии или подавляют их рост. Танин положительно влияет на кровеносную систему, выводит из организма токсины и ускоряет восстановление.

Пектины

Они выводят из организма радионуклиды, которые являются источником внутреннего радиоактивного загрязнения, а также токсины и тяжелые металлы.

При таком богатом составе гранат относится к низкокалорийным продуктам. В 100 г мякоти присутствует всего лишь 56 калорий. При этом углеводов в среднем 20 г, белков — 0,7 г, а жиры практически отсутствуют — их не более 0,6 г.

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Полезные свойства граната и его использование в медицине

Гранат обладает множеством полезных свойств. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает функции щитовидной железы и состав крови, в том числе существенно помогает в повышении гемоглобина. Фрукт оказывает противобактерицидное и противовоспалительное действие, он эффективен при профилактике туберкулеза. И, конечно же, гранат повышает иммунитет и защищает организм от простудных заболеваний и вирусов.

Плод способен понижать давление, поэтому польза граната неоспорима при гипертонии. Он выводит из организма радиоактивные вещества и токсины, устраняет последствия их негативного воздействия и оздоравливает печень.

Хочется отметить пользу граната для женщин, особенно в период климакса. Благодаря тому, что фрукт содержит растительный гормон эстроген, неприятные симптомы течения климакса будут значительно сглаживаться — их проявление станет более мягким. Также витамины и микроэлементы в гранате заботятся о красоте и молодости, улучшают здоровье кожи и волос.

Фото: istockphoto.com

Мужчинам тоже полезен гранат. Наличие витамина В12 стимулирует кровообращение и разрешает проблемы с потенцией.

Помимо полезных свойств мякоти плода, мощными целебными свойствами обладают шкурки. В них содержится в два раза больше дубильных веществ, антиоксидантов и фенолов, чем в мякоти. Из них делают настои, отвары, порошки для снятия признаков простуды, дизентерии, стоматита и ангины. Препараты на основе гранатовой кожуры действуют на окислительные процессы, чистят печень и снижают уровень плохого холестерина. Конечно, средства, изготовленные на основе корок, следует принимать в строгой дозировке.

Из гранатовых косточек готовят отвары, настои и масло. Медицинские препараты на их основе помогают при диабете, нормализуют работу кишечника. Косточки семян граната содержат много клетчатки, поэтому есть их можно, но только если они мягкие. В кишечнике они ведут себя как жёсткая щётка, потому что не перевариваются, а проходят через пищеварительную систему, удаляя токсины и шлаки. В их составе есть эфирные масла, которые питают организм витаминами и кислотами.

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Противопоказания. Кому не стоит есть гранат?

Как и у практически любого сильнодействующего полезного продукта, у граната есть противопоказания. Так как это плод с косточками, его запрещается употреблять людям, страдающим болезнями пищеварительного тракта и низким давлением, потому что эфирные масла ещё больше его снижают. Кроме того, фрукт не рекомендуют давать маленьким детям в возрасте до двух лет.

Также гранат противопоказан тем, у кого:

  • хронические болезни: гастрит, язва, энтерит;
  • геморрой или предрасположенность к запорам;
  • индивидуальная непереносимость граната;
  • аллергические патологии;
  • повышенная кислотность желудка.

Рецепт зелёного салата с гранатом

И в заключение — мой любимый вариант употребления граната. Лучше всего добавлять его в зелёный овощной салат.

Фото: istockphoto.com

Ингредиенты:

  • руккола;
  • шпинат;
  • огурец;
  • авокадо;
  • гранат;
  • лимон.

Способ приготовления

Кладём в большую тарелку листья рукколы и шпината. Измельчаем авокадо, огурец и грецкие орехи и тоже добавляем их в блюдо. Приправляем лимонным соком и насыпаем гранатовые зёрна. Перемешиваем все ингредиенты.

Для меня сочетание этих продуктов идеально. Получается очень вкусно и полезно!

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