ПП-завтраки для похудения. Как есть правильно и вкусно

Одно из главных правил здорового питания — не пропускать завтрак и всегда находить время на этот приём пищи. Вкусная и сытная утренняя трапеза крайне важна с точки зрения диетологии и однозначно способна поднять настроение в начале дня. Мы подобрали для вас десять лёгких рецептов ПП-блюд, которые можно подать на завтрак вместо обыкновенной, уже поднадоевшей овсянки. Спойлер: для её любителей мы тоже нашли полезную альтернативу!

Сырные блины

Ингредиенты:

молоко — 200 мл;

яйца — 2 шт;

мука — 100 г;

сыр — 100 г;

укроп;

соль по вкусу;

разрыхлитель — 1 чайная ложка.

Способ приготовления

Заранее поставьте сковороду на огонь, чтобы её разогреть. В это же время смешайте в миске молоко, яйца, муку, разрыхлитель, тёртый сыр и мелко нарезанный укроп. Добавьте соль по вкусу. Распределите немного теста по всей поверхности сковороды и выпекайте блины с обеих сторон до золотистой корочки.

Ягодный смузи

Ингредиенты:

банан — 1 шт;

горсть замороженной клубники;

горсть вишни без косточек;

молоко — можно использовать растительное;

сахар или подсластитель по вкусу.

Способ приготовления

Порежьте банан кружочками и добавьте в блендер вместе с ягодами, молоком, сахаром или подсластителем. Взбейте всё содержимое, распределите по стаканам и наслаждайтесь свежим вкусом.

Омлет в лаваше

Ингредиенты:

яйца — 2 шт;

сыр — 20 г;

помидор — 1 шт;

зелень;

лаваш;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Взбейте в миске яйца, добавьте к ним нарезанные помидоры, зелень, соль, перец и перемешайте. На сухую разогретую сковороду постелите лаваш и вылейте на него получившуюся смесь. Заверните и обжарьте до хрустящей корочки с обеих сторон.

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Овсяный блин

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 50 г;

яйцо — 1 шт;

молоко 1,5% — 50-70 мл;

вода — если захотите сделать смесь более жидкой.

Способ приготовления

Смешайте все ингредиенты в миске и тщательно взбейте вилкой или венчиком. Аккуратно распределите смесь по сковороде и выпекайте блин до румяной корочки с обеих сторон. В него можно добавить начинку по вкусу. Например, творожный сыр со свежим огурцом и красной рыбой.

Творожная запеканка с карамелизированными яблоками

Ингредиенты:

творог 5% — 700 г;

яйца — 3 шт;

кукурузный крахмал — 50 г;

подсластитель по вкусу;

ванилин;

яблоки;

мёд — 3 столовых ложки.

Способ приготовления

Смешайте в миске творог, яйца, крахмал, подсластитель, ванилин и взбейте блендером. Распределите получившуюся однородную массу по силиконовой форме. Запекайте в разогретой до 170 градусов духовке около 40 минут.

В это время разогрейте сковороду и киньте на неё мелко нарезанные яблоки. Припустите их в течение трёх минут, добавьте мёд и тушите ещё несколько минут.

После того, как запеканка приготовится, выложите на неё массу из карамелизированных яблок.

Сырники с соусом из манго

Ингредиенты:

творог — 2 упаковки по 200 г, 5 и 9%;

яйцо — 1 шт;

рисовая мука — 2 столовых ложки;

обычная мука — понадобится для посылки кухонной поверхности;

подсластитель по вкусу;

пюре манго — 100 г;

кукурузный крахмал — половина чайной ложки.

Способ приготовления

Поместите ингредиенты на тарелку и перемешайте до однородной массы. На присыпанной мукой поверхности слепите из массы «колбаску» и разрежьте на 7-8 равных частей. Придайте кусочкам форму сырников с помощью салатного кольца. Обжарьте их с двух сторон на сковороде с маслом до золотистой корки. Огонь сделайте достаточно сильным.

Затем постелите на противень бумагу для запекания и разложите на неё сырники. Поместите в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 5-7 минут.

В это время разогрейте пюре манго на плите и добавьте подсластитель. Если соус получается жидким, разведите кукурузный крахмал в воде и добавьте в соус, чтобы загустить. Варите до необходимой консистенции.

Ленивая овсянка в банке

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 5 столовых ложек;

молоко или йогрут — 100 -150 мл;

банан — 1 шт;

горсть замороженной земляники;

мёд — 1-2 чайных ложки.

Способ приготовления

Возьмите банку с крышкой и насыпьте в неё овсяные хлопья, нарезанный банан, ягоды и мёд. По желаю можно использовать любой другой фрукт и добавить орехов. Залейте всё молоком. Закройте крышку и хорошо взболтайте. Уберите овсянку в холодильник, оставьте там на ночь и утром насладитесь завтраком.

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Сырные вафли

Ингредиенты:

мука (можно взять рисовую) — 120-130 г;

йогурт, кефир или биолакт — 150 мл;

яйца — 2 шт;

лёгкий сыр — 100 г;

разрыхлитель — 5 г;

соль и специи по вкусу;

подсластитель — 0,5 г.⠀

Способ приготовления

Смешайте все ингредиенты в миске. Разогрейте вафельницу или сковороду и смажьте поверхность маслом. Вылейте тесто и выпекайте 7-10 минут.

Если вы открыли вафельницу и увидели, что вафли не до конца приготовились или разлепились, не беспокойтесь. Просто продолжайте их печь ещё 2-3 минуты.

Овсяная запеканка

Ингредиенты:

груши — 350 г;

овсяные хлопья долгой варки — 400 г;

молоко (растительное или обычное) — 500 мл;

кокосовое масло — 2 столовых ложки;

молотые семена льна — 2 столовых ложки;

кленовый сироп — 2 столовых ложки;

корица — 1 чайная ложка;

гость орехов;

ягоды и семена.⠀

Способ приготовления

Выложите все ингредиенты слоями в форму для запекания и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-40 минут. Запеканку можно полить кленовым сиропом и йогуртом, а также украсить ягодами и семенами.

Банановое мороженое

Ингредиенты:

бананы — 2 шт;

молоко — 3-5 столовых ложек.⠀

Способ приготовления

Порежьте бананы кружочками и поместите в морозилку не менее чем на 4 часа. Потом взбейте в блендере замороженный фрукт, добавьте молоко и снова взбейте. Приятного аппетита!