ПП-завтраки для похудения. Как есть правильно и вкусно

Одно из главных правил здорового питания — не пропускать завтрак и всегда находить время на этот приём пищи. Вкусная и сытная утренняя трапеза крайне важна с точки зрения диетологии и однозначно способна поднять настроение в начале дня. Мы подобрали для вас десять лёгких рецептов ПП-блюд, которые можно подать на завтрак вместо обыкновенной, уже поднадоевшей овсянки. Спойлер: для её любителей мы тоже нашли полезную альтернативу!
Сырные блины
Ингредиенты:
- молоко — 200 мл;
- яйца — 2 шт;
- мука — 100 г;
- сыр — 100 г;
- укроп;
- соль по вкусу;
- разрыхлитель — 1 чайная ложка.
Способ приготовления
Заранее поставьте сковороду на огонь, чтобы её разогреть. В это же время смешайте в миске молоко, яйца, муку, разрыхлитель, тёртый сыр и мелко нарезанный укроп. Добавьте соль по вкусу. Распределите немного теста по всей поверхности сковороды и выпекайте блины с обеих сторон до золотистой корочки.
Ягодный смузи
Ингредиенты:
- банан — 1 шт;
- горсть замороженной клубники;
- горсть вишни без косточек;
- молоко — можно использовать растительное;
- сахар или подсластитель по вкусу.
Способ приготовления
Порежьте банан кружочками и добавьте в блендер вместе с ягодами, молоком, сахаром или подсластителем. Взбейте всё содержимое, распределите по стаканам и наслаждайтесь свежим вкусом.
Омлет в лаваше
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт;
- сыр — 20 г;
- помидор — 1 шт;
- зелень;
- лаваш;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Взбейте в миске яйца, добавьте к ним нарезанные помидоры, зелень, соль, перец и перемешайте. На сухую разогретую сковороду постелите лаваш и вылейте на него получившуюся смесь. Заверните и обжарьте до хрустящей корочки с обеих сторон.
Овсяный блин
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 50 г;
- яйцо — 1 шт;
- молоко 1,5% — 50-70 мл;
- вода — если захотите сделать смесь более жидкой.
Способ приготовления
Смешайте все ингредиенты в миске и тщательно взбейте вилкой или венчиком. Аккуратно распределите смесь по сковороде и выпекайте блин до румяной корочки с обеих сторон. В него можно добавить начинку по вкусу. Например, творожный сыр со свежим огурцом и красной рыбой.
Творожная запеканка с карамелизированными яблоками
Ингредиенты:
- творог 5% — 700 г;
- яйца — 3 шт;
- кукурузный крахмал — 50 г;
- подсластитель по вкусу;
- ванилин;
- яблоки;
- мёд — 3 столовых ложки.
Способ приготовления
Смешайте в миске творог, яйца, крахмал, подсластитель, ванилин и взбейте блендером. Распределите получившуюся однородную массу по силиконовой форме. Запекайте в разогретой до 170 градусов духовке около 40 минут.
В это время разогрейте сковороду и киньте на неё мелко нарезанные яблоки. Припустите их в течение трёх минут, добавьте мёд и тушите ещё несколько минут.
После того, как запеканка приготовится, выложите на неё массу из карамелизированных яблок.
Сырники с соусом из манго
Ингредиенты:
- творог — 2 упаковки по 200 г, 5 и 9%;
- яйцо — 1 шт;
- рисовая мука — 2 столовых ложки;
- обычная мука — понадобится для посылки кухонной поверхности;
- подсластитель по вкусу;
- пюре манго — 100 г;
- кукурузный крахмал — половина чайной ложки.
Способ приготовления
Поместите ингредиенты на тарелку и перемешайте до однородной массы. На присыпанной мукой поверхности слепите из массы «колбаску» и разрежьте на 7-8 равных частей. Придайте кусочкам форму сырников с помощью салатного кольца. Обжарьте их с двух сторон на сковороде с маслом до золотистой корки. Огонь сделайте достаточно сильным.
Затем постелите на противень бумагу для запекания и разложите на неё сырники. Поместите в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 5-7 минут.
В это время разогрейте пюре манго на плите и добавьте подсластитель. Если соус получается жидким, разведите кукурузный крахмал в воде и добавьте в соус, чтобы загустить. Варите до необходимой консистенции.
Ленивая овсянка в банке
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 5 столовых ложек;
- молоко или йогрут — 100 -150 мл;
- банан — 1 шт;
- горсть замороженной земляники;
- мёд — 1-2 чайных ложки.
Способ приготовления
Возьмите банку с крышкой и насыпьте в неё овсяные хлопья, нарезанный банан, ягоды и мёд. По желаю можно использовать любой другой фрукт и добавить орехов. Залейте всё молоком. Закройте крышку и хорошо взболтайте. Уберите овсянку в холодильник, оставьте там на ночь и утром насладитесь завтраком.
Сырные вафли
Ингредиенты:
- мука (можно взять рисовую) — 120-130 г;
- йогурт, кефир или биолакт — 150 мл;
- яйца — 2 шт;
- лёгкий сыр — 100 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- соль и специи по вкусу;
- подсластитель — 0,5 г.⠀
Способ приготовления
Смешайте все ингредиенты в миске. Разогрейте вафельницу или сковороду и смажьте поверхность маслом. Вылейте тесто и выпекайте 7-10 минут.
Овсяная запеканка
Ингредиенты:
- груши — 350 г;
- овсяные хлопья долгой варки — 400 г;
- молоко (растительное или обычное) — 500 мл;
- кокосовое масло — 2 столовых ложки;
- молотые семена льна — 2 столовых ложки;
- кленовый сироп — 2 столовых ложки;
- корица — 1 чайная ложка;
- гость орехов;
- ягоды и семена.⠀
Способ приготовления
Выложите все ингредиенты слоями в форму для запекания и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-40 минут. Запеканку можно полить кленовым сиропом и йогуртом, а также украсить ягодами и семенами.
Банановое мороженое
Ингредиенты:
- бананы — 2 шт;
- молоко — 3-5 столовых ложек.⠀
Способ приготовления
Порежьте бананы кружочками и поместите в морозилку не менее чем на 4 часа. Потом взбейте в блендере замороженный фрукт, добавьте молоко и снова взбейте. Приятного аппетита!