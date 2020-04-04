Вечно молодая мама. Многие не верят, что школьной учительнице Джолин Диас 43 года

Никто не верит, что уроженке Филиппин Джолиан Диас на самом деле 43 года. Глядя на фотографии девушки, вообще не можешь представить себе такое. Подписчики называют её «самой горячей мамой в мире», так как у неё уже есть дочь, речь о которой пойдёт чуть позже.

Неужели всё дело в чистом филиппинском воздухе, который позволяет девушкам всегда выглядеть на 19 лет? Вряд ли, ведь Джолин уже довольно давно проживает в Калифорнии – солнечной, но уж точно не идеально чистой. Диас в своём блоге раскрывает секрет успеха вечной красоты, а также делится забавными историями из семейной жизни и рассказывает о привычках, которые помогают ей всегда быть в форме. Сейчас, во время глобального карантина, это особенно важно.

Как живёт вечно молодая учительница?

Начнём с того, что Джолин преподаёт в начальной школе штата Калифорния. И это её основная и постоянная работа. А свой блог и социальные сети девушка ведёт в свободное от работы в школе время. И остаётся только позавидовать счастливым калифорнийским детям, у которых такая прогрессивная учительница.

Стоит ли говорить, что Диас ведёт исключительно здоровый образ жизни. Она считает, что главный секрет её молодости – тщательный уход за кожей. «Для меня это своего рода религия. Я начала следить за кожей с 12 или 13 лет. Каждый день я долго умываюсь перед сном и после того, как просыпаюсь утром», — признаётся Джолин.

Калифорнийская учительница также всегда наносит на кожу крем для загара. И уверяет, что это надо делать при любой погоде, даже не самой жаркой. А ещё настоятельно советует всем использовать Витамин А.

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Это точно дочка?

На некоторых фотографиях её можно заметить вместе с не менее красивой девушкой. Подписчики были уверены, что это сестра Диас из-за сильного внешнего сходства. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что это дочь Джолин по имени Мейлини Паркс.

Дочери учительницы 19 лет. И как они обе рассказывают, их принимают за сестёр уже давно. Судя по всему, им это даже нравится, ведь они и вправду общаются и ведут себя как подружки-ровесницы.

Я была довольно молодой, когда родилась Мейлини. Так что неудивительно, что нас часто путают как сестёр. Мы постоянно проводим время вместе, но по клубам и барам не ходим. И не думаю, что будем в ближайшем будущем. По крайней мере, я этого не вижу.

При этом от алкоголя Джолин полностью не отказывается и может себе позволить стаканчик другой под хорошее настроение. Гораздо важнее сбалансированная еда, много отдыха и здоровая диета.

Как тренироваться, чтобы выглядеть молодо?

Всего полгода назад у неё было около 30 тысяч подписчиков, а сейчас уже почти 200 тысяч. И для них она регулярно выкладывает видео с тренировок. Сейчас это актуально и главное, что люди могут делать это у себя дома практически без подручных средств.

Подписчики благодарно реагируют на 43-летнюю Диас и оставляют весёлые и порой откровенные комментарии. «Ты самая горячая мама в мире», — написал один из них.

Долго смотрел на твои фотографии и твоей дочери и до сих пор не верю, что вы не сестрички. Это что, прикол?

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