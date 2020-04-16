Нечего скрывать: как выглядят современные арабские девушки без хиджабов

Они занимаются спортом и следят за фигурой, но всё равно предпочитают скромные наряды.

Существует распространённое мнение, что у арабских женщин мало прав и много обязанностей. До недавнего времени представить их без традиционного хиджаба было невозможно. А в красивых и не слишком длинных платьях – вообще нонсенс. Но ситуация начала меняться. Некоторые арабские страны теперь разрешают девушкам посещать футбольные матчи. Конечно, для нас выглядит дико, что им нельзя было позволить себе такое до этого, но поверьте, это существенный прогресс в расширении возможностей для арабских дам.



Смягчение ограничений коснулось также и ношения хиджаба. Популярные блогерши из стран арабского мира показывают, как живут нормальной жизнью, занимаются спортом, едят здоровую пищу, следят за фигурой и даже не стесняются надевать яркие платья.

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Фатима

Специалист по дизайну и архитектуре Фатима Алмомен из Кувейта – одна из популярных арабских блогерш. Её называют инфлюенсером с идеальным гардеробом. Обворожительную Фатиму постоянно включают в различных списки самых стильных знаменитостей.

Девушка тщательно следит за своей фигурой и проводит тренировки везде, где у неё появляется возможность. А на пляже рядом с пальмами делать это особенно приятно.

Несмотря на то, что Фатима уехала из родного Кувейта на обучение в университет Майами, она продолжает активно болеть за свою национальную сборную по футболу. И вообще активно интересуется спортом и знакома, в частности, со звездой ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром.

Фатима доказывает, что современные арабские девушки классно смотрятся без хиджабов, при этом сохраняя неповторимый восточный колорит и не выходя за рамки приличного.

Фауз аль Фахад

Ещё одна популярная арабская девушка Фауз аль Фахад, у которой более 3 миллионов подписчиков, агитирует за здоровую пищу, в которой множество овощей. А запивать всё она советует стаканом воды с долькой апельсина и лимона.

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При этом Фауз не советует девушкам ограничивать себя вообще во всём. Иногда можно позволить себе вкусные и немного вредные десерты, которые могут включать в себя мороженое и бельгийские вафли.

Очевидно, несколько пирожных не мешают Фауз держать себя в прекрасной форме и чувстовать себя элегантно в красивых чёрных платьях на светских мероприятиях.

А ещё это помогает удачно выйти замуж. На свадьбе на Фауз было немало очень-очень дорогих украшений, общая сумма которых превысила 60 миллионов рублей. Современные арабские девушки умеют жить красиво.

Раван бин Хуссейн

Пожалуй, Раван бин Хуссейн – главная восходящая звезда арабского мира среди девушек. У неё 4,5 миллиона подписчиков в «Инстаграме», она снимается у лучших фотографов Европы и США, принимает участие в рекламе и различных ток-шоу.

Зарубежная пресса называет её Брук Шилдз от Кувейта – именно оттуда родом девушка. Правда, сейчас Раван проживает в Лондоне, где успешно завершила юридическое образование.

Эти популярные девушки – отличный пример того, что мир меняется. Мы и так знали, что арабские девушки прекрасны, а с помощью блогеров об этом узнают ещё больше людей. Спорт, здоровье – и вы тоже можете выглядеть так же круто!

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