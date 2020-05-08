Травма положила конец её хоккейной карьере, но девушка нашла себя на новой стезе.

Как тренируется модель и вратарь Микайла Демайтер? Любимые упражнения для тонуса мышц

Знакомьтесь, Микайла Демайтер – 20-летняя канадская хоккеистка, студентка университета и просто красавица. Год назад она перенесла операцию на колене и завершила только начинающуюся карьеру.

«Дорогой хоккей, пришло время прощаться и открыть новую главу моей жизни. Впервые в жизни ты не будешь моим главным приоритетом. Спасибо тебе за всё, что с тобой я добивалась успеха, завела новых друзей. Знаю, мои родные будут скучать по временам, когда мы с тобой были вместе. Я с радостью смотрю в будущее, потому что всё, чему ты меня научил, позволит мне быть успешной. Я по-прежнему буду рано вставать, отправляться на новые приключения и встречать новых друзей, надеюсь, всё это увлечёт меня так же, как когда-то – ты. Спасибо тебе за всё», — написала тогда Микайла в «Инстаграме».

Поклонники могут скучать по Демайтер на льду, но точно радуются её постам в «Инстаграме». Сразу было ясно, что такая девушка и вне хоккея не затеряется. Микайла сосредоточилась на учёбе и карьере модели, а число её подписчиков только растёт – со 100 тысяч год назад до 223 тысяч сегодня. Она постоянно радует фанов новыми фотографиями, демонстрирующими сногсшибательную фигуру.

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«За моё тело спасибо бесподобному режиму тренировок, женским витаминам и, самое главное, «Тако Белл», — шутит Микайла. Бывшая хоккеистка постоянно тренируется, особенное внимание уделяя мышцам ног и ягодиц. Результат, как говорится, налицо. «Чемпионат» собрал для вас комплекс растяжек и упражнений, которые можно выполнять даже дома.

Растяжка

Глубокий выпад

Задействует переднюю поверхность бедра.

Сделайте глубокий выпад вперёд, колено задней ноги опустите на пол. Опускайте таз, растягивая мышцы ног. Через 20-30 секунд поменяйте ноги.

«Лягушка»

Задействует приводящие мышцы бёдер, квадрицепсы, ягодицы, улучшает подвижность тазобедренных суставов.

Лягте на живот, разведите согнутые колени в стороны, голень и бедро должны быть под прямым углом друг к другу. Сделайте упор на ладони, потяните спину назад, старайтесь тазом коснуться пола.

«Голубь»

Задействует ягодицы, бицепсы бёдер.

Опуститесь в глубокий выпад, опустите колено передней ноги на пол, голень должна быть перпендикулярна бедру. Другую ногу выпрямите назад, опираясь на подъём стопы. Держите спину прямо, сохраняя прогиб в пояснице. Через 20-30 секунд поменяйте ноги.

Растяжка бедёр

Задействует квадрицепсы.

Сядьте ягодицами на пятки, затем, отклоняясь назад и слегка раздвинув бёдра, уложите таз между ступнями.

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Махи назад

Задействует заднюю поверхность бедра, ягодицы, мышцы поясницы.

Примите упор на колени и кисти рук (колени располагаются под бёдрами, ладони – под плечами), сохраняйте естественный прогиб в пояснице, голову держим прямо.

Делайте махи поочерёдно одной ногой вверх так высоко, как можете, при этом при выполнении махов прямой ногой идёт дополнительная нагрузка на мышцы задней поверхности бедра и поясницы, при выполнении согнутой ногой – на ягодицы.

Выпрыгивания из приседа

Задействует квадрицепсы, ягодицы, приводящие мышцы бедра, тренирует сердечно-сосудистую систему, развивает координацию.

Ноги на ширине плеч, носки в стороны, спина прямая. Выполните глубокое приседание.

На выдохе начните взрывное движение вверх, стараясь как можно быстрее распрямить ноги. Оторвите ступни от земли и на вдохе опускайтесь вниз, приземлитесь на согнутые ноги.

Махи прямой ногой по дуге

Задействует ягодицы и внутреннюю поверхность бедра.

Примите упор на колени и кисти рук (колени располагаются под бёдрами, ладони – под плечами), сохраняйте естественный прогиб в пояснице. Выпрямите ногу, натяните носок на себя.

Описывайте ногой дугу – заведите одну ногу за другую, коснитесь носком пола, после этого поднимите ногу и опишите дугу в противоположном направлении, направив носок внутрь. Старайтесь держать максимально возможную амплитуду.

Приседания с шагом в сторону с гантелями и резинкой

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Задействует длинные мышцы спины, квадрицепсы, ягодицы, бицепсы бёдер, икры.

Наденьте на ноги резинку, расположив её над коленями, в руки возьмите гантели, расположите их на плечах. Ноги на ширине плеч, спина прямая, корпус чуть наклонён вперёд.

Выполняйте приседания, держа спину прямо, а живот напряжённым, при этом поочерёдно делая шаги в разные стороны.

Приседания «сумо» с гантелей

Задействует мышцы кора, квадрицепсы, икры, мышцы внутренней и задней поверхности бёдер, ягодицы.

Как выполнять: ноги шире плеч, носки в сторону, спину держите прямо, сохраняя естественный прогиб в пояснице. Возьмите в руку гантель подходящего веса.

Выполняйте приседания, отводя таз назад, в нижней точке бёдра должны быть параллельны полу. Вернитесь в исходное положение, не распрямляя ноги полностью.