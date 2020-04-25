Фитнес с Синди Кроуфорд. Почему аэробика 90-х круче современных тренировок

Спросите свою маму или сестёр, были ли у них видео-кассеты с аэробикой от Синди Кроуфорд в 1990-х, и наверняка многие женщины их вспомнят. Чувственная супер-модель с идеальной фигурой показывала на видео несложные упражнения, которые легко можно было повторить дома. Шейпинг, фитнес, аэробика – эти слова вошли в наш обиход лет 30-40 назад. Сегодня нашумевшие когда-то комплексы упражнений переживают новый расцвет.

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С чего началась аэробика?

Джейн Фонда – не только известная американская актриса, но и главный идеолог аэробики. Когда она сломала ногу на съёмках одного из фильмов и больше не могла посещать привычную балетную студию, переключилась на аэробику. В то время тренажёрные залы в США были заточены под бодибилдеров, но в конце 1970-х Фонда начала свою фитнес-революцию. Она стала открывать фитнес-клубы по всей стране, в которых тренировались по методу её имени. В 1981 американка выпустила книгу «Тренировка с Джейн Фонда», а на следующий год – первые видео-уроки по книге.

Актрисе исполнилось 45 лет, когда она стала популяризировать женские тренировки и породила моду на лосины, гетры и спортивные боди. Девушки в ярких боди и лосинах под ритмичную музыку показывали простые упражнения, которые требовали минимального оборудования – коврик, стул и пару гантелей. Упражнения были универсальными и при этом не скучными, заодно прорабатывались все мышцы тела, развивалась гибкость, укреплялась сердечно-сосудистая система, сжигались калории.

В 1990-х идеи Фонда подхватили супер-модели, которые тогда считались идеалом красоты. Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд – эти имена гремели на весь мир. И хотя видеопособия по совершенствованию тела выпускали многие модели, именно уроки Кроуфорд обрели бешеную популярность.

Тренировки с Кроуфорд. В чём секрет популярности?

Упражнения, которые показывала Кроуфорд, были разработаны её личным тренером Раду Теодореску. Дело в том, что модель была склонна к полноте, не любила диеты и бег и другие привычные виды спорта для поддержания формы, и искала другие способы умещаться в пресловутый стандарт «90-60-90».

Благодаря упражнениям Раду Синди легко удавалось поддерживать нужные пропорции – при росте 176 см она весила 56 кг. В 1992 одна из самых популярных моделей выпустила первую кассету с упражнениями, которая оставалась бест-селлером на протяжении 10 лет.

Причин популярности у «Секрета идеальной фигуры Синди Кроуфорд» несколько. Во-первых, сама красавица Синди, которой хочется любоваться без остановки. Её совершенная фигура и женственность, с которой она выполняет упражнения, служат дополнительной мотивацией.

Во-вторых, это довольно легко. Упражнения выполняются в умеренном темпе, с которым справится даже неподготовленный новичок, и разбиты на несколько коротких комплексов. Большая часть упражнений выполняется только с собственным весом, то есть делать их можно где угодно – дома, на даче, на природе или, как сама Синди, на берегу океана.

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Ещё один большой плюс тренировок Синди – сбалансированность кардио и силовых упражнений, которые увеличивают эффективность занятий. Развивается выносливость, улучшается растяжка, задействуются большие группы мышц, тело постепенно становится подтянутее и стройнее.

Наконец, одно из главных преимуществ фитнеса с Синди Кроуфорд, по её же признанию, — то, что спорт предстаёт не как скучные упражнения, которые надо делать из-под палки, а как занятие, которое приносит настоящее удовольствие.

Видео можно посмотреть в YouTube.

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Именно поэтому фитнес с Синди Кроуфорд был так популярен на протяжении 1990-х, и именно из-за этого возрождается и сегодня. Доступные упражнения подойдут всем – и занятым офисным работникам, и мамам в декрете, и спешащим на лекции студенткам, и людям на удалённой работе.

Чтобы оценить простоту и изящество фитнеса с Синди, достаточно каких-то 10 минут – столько длится один комплекс упражнений. А втянувшись, можно и наращивать темп, и выполнять несколько комплексов упражнений за раз, и увеличивать сложность (после «Секрета идеальной фигуры» Кроуфорд выпустила ещё два видео – «Новое измерение» для молодых мам, у которых нет времени на спортзалы, и продвинутый курс «Как достичь совершенства»).

Даже если вы уже следите за своей фигурой и регулярно занимаетесь спортом, фитнес с Кроуфорд может разнообразить занятия во время карантина, когда обычные упражнения уже набили оскомину и хочется чего-то новенького.

Эффективность тренировок Кроуфорд доказана ей самой. В 54 года она по-прежнему выполняет эти комплексы упражнений и находится в потрясающей форме.