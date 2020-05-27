«Предлагаю всем встать с дивана»: Тина Канделаки запустила карантинный челлендж

Звезда российского телевидения Тина Канделаки в своём плотном графике всегда находит время для занятий спортом, это позволяет ей выглядеть на все сто. Она не жалуется на усталость и, более того, жалеет, что в сутках нет дополнительного часа, чтобы успеть выполнить ещё несколько дел. Даже режим самоизоляции, действующий на территории России вот уже два месяца, не помешал тренировкам телеведущей. На днях она запустила интересный челлендж, предложив подписчикам превзойти её в базовом упражнении.

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«Ну что, держим планку?!»

Так Канделаки назвала этот челлендж. Суть его заключается в том, чтобы выполнить динамическую боковую планку. В этот момент одна рука выполняет функцию опоры, а другую нужно то поднимать вверх, то касаться ею пола. Ноги должны быть выпрямлены и сложены вместе. Телеведущая креативно описала процесс и бросила вызов читателям.

«Во мне всегда был силен дух состязаний. Кто бы что про меня ни говорил, это лишь повод делать ещё больше и задирать ту самую планку на максимальную высоту. Так пусть и слова, сказанные в ваш адрес, превращаются в ветер, развевающий ваши паруса! Предлагаю всем встать с дивана, лечь на пол и попробовать обойти меня в планке».

Тине удалось сделать 30 движений за 40 секунд. Подписчикам понравилось упражнение, а кого-то оно заставило даже отказаться от вредных и одновременно приятных привычек. «Сижу, пью кофе с конфеткой. Убрала конфекту», — пишет одна из читательниц блога Канделаки.

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Вакуум живота – что это?

Тина постоянно делится фотографиями и видео тренировок, мотивируя людей на правильное питание и занятия спортом. Особое внимание ведущая уделяет кубикам пресса и рассказывает про вакуум живота. Что же это такое? Объясняет сама Канделаки.

Вакуум живота – наиболее эффективный способ привести пресс в порядок и единственный̆, чтобы накачать поперечную мышцу, которая держит все органы и кишечник.

Упражнение, направленное на работу этих мышц, состоит в следующем. Ноги должны быть на ширине плеч и немного согнуты, руки на бёдрах, а корпус наклонён вперёд. Необходимо сделать медленный, полный выдох и затем максимально втянуть живот. Через 20 секунд можно его расслабить, сделать небольшую паузу и приступить к новому подходу. В идеале упражнение надо выполнять дважды в день, но при этом учитывать и все противопоказания. Уже через месяц появятся приятные изменения.

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«Хочу влюбиться в тренера по фитнесу в 90 лет»

Канделаки уверена, что если соблюдать базовые правила питания и распорядка дня, то можно сохранять молодость очень долго. Отказ от курения, регулярного употребления алкоголя и калорийных продуктов, здоровый сон, постоянные тренировки – вот секрет успеха звезды телевидения. Она уверена, что и в более зрелом возрасте сможет быть активной и даже поделилась интересным желанием в одном из интервью.

Мне бы хотелось, чтобы мой физический возраст продлился как можно дольше, а детская одержимость сохранилась до самой глубокой старости. Чтобы я в своего тренера по фитнесу влюбилась в 90 лет.

Также Тина рассказала, что ей искренне нравится то, чем она занимается. А уж это точно лучшая мотивация, которая только может быть.