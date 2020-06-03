Без зала и строгих диет. Как основательница студий растяжки Анна Канюк похудела на 12 кг

Похудение всегда являлось острой темой для девушек современности. Кто-то сидит на изнуряющих диетах, кто-то проводит в спортивном зале всё свободное время. Способов сбросить вес в настоящее время действительно очень много. Но основательница студий растяжки TOPSTRETCHING Анна Канюк решила не прибегать к жёстким мерам и худеть долго, но разумно — чтобы вес больше не возвращался. Рассказываем, как у девушки это получилось.

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Как добиться качественного результата при похудении?

Для того чтобы похудеть на 12 кг, девушке потребовалось целых три года: впервые о сбросе веса она задумалась в 2014 году и увидела радостный результат в 2017-м. Правда, Анна никогда и не была полной, однако до фигуры мечты ей изначально было далеко.

Девушка сразу же надеялась на долгосрочный результат, не собираясь сбрасывать за месяц десяток килограммов. И прежде чем преступить к действиям, она составила список вредных привычек, пообещав себе каждую неделю избавляться хотя бы от одной. Привычки были следующие: сутулость, курение, постоянное закидывание одной ноги на другую. Анна также стала тщательней пережёвывать пищу, выполнять по две тренировки в неделю и больше ходить пешком.

Подъём в семь утра

Конечно же, важнейшим фактором при похудении является правильный режим сна. Анна призналась, что ложилась в кровать в любое время, но подъём должен был состояться ровно в семь утра. Таким образом организм запоминает определённые часы пробуждения, поэтому нужда в будильнике отпадает. И всё же эксперты в области здоровья считают, что здоровый сон должен длиться не менее шести часов, а лучше — все восемь.

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Смена вкусовых привычек и регулярный спорт

Анна прибегла к системе раздельного питания. Она уверена, что оно может существовать и без фанатизма. Главной задачей Канюк было отделить еду от питья. По её мнению, это способствует хорошей работе желудка и кишечника, помогает телу и коже быть здоровыми. На данный момент девушка питается пять раз в день. Она не исключает из рациона хлеб, но выбирает только качественный, цельнозерновой продукт.

Конечно же, нельзя обойтись и без регулярного спорта. Девушка занимается боксом три раза в неделю и переодически играет в футбол. И, разумеется, не забывает о любимой растяжке!

Спорт во время беременности

В 2018 году Анна родила дочку, поэтому рельефную форму пришлось восстанавливать. Однако это оказалось не так уж сложно, так как спорт девушка не бросила даже в особый жизненный период. Только в первом триместре беременности ей было действительно тяжело: никакой активности, а желание постоянно спать – огромное. Да и врачи строго не рекомендуют тренироваться в первые месяцы.

Зато потом Канюк с удовольствием вернулась к занятиям и сделала это так, что за три дня до родов всё ещё ходила на индивидуальные тренировки. Вероятно, именно поэтому девушка не сильно набрала в весе за весь период беременности.

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Все перечисленные принципы отлично работают в совокупности. Но по словам Анны, главное в достижении желанной цели — не отчаиваться и в любой ситуации оставаться оптимистом.