Лучше не рисковать: 10 опасных упражнений в спортивном зале

В фитнесе существуют упражнения, которые оказывают слишком сильную нагрузку на организм. Если выполнять их неправильно, в лучшем случае вы потратите время впустую, а в худшем — уйдёте из тренажёрного зала покалеченными. Поэтому таких активностей стоит избегать либо же приступать к ним с большой осторожностью. В основном опасные упражнения задействуют свободный вес.

Жим штанги из-за головы

Жим штанги из-за головы – упражнение для тренировки плеч. В нижней точке наши локти находятся в неестественном положении и перегружены. И если мы работаем с большим весом, то мышцы легко травмируются. Это упражнение опасно для плечевых суставов.

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Французский жим штанги лёжа

Французский жим очень популярен среди посетителей зала и хорош для проработки трицепса. Но он опасен, и зачастую у спортсменов происходят воспаления в области локтевых суставов. В этом упражнении не нужно гнаться за большими весами. Лучше сделать его с меньшим утяжелением, но качественно.

Приседания со штангой

Приседания – мощнейшее упражнение для развития мышц ног. Оно положительно влияет на общий набор массы тела и хорошо развивает квадрицепсы. Но многие спортсмены обходят его стороной из-за страха получить повреждение. Приседания в первую очередь требуют правильной техники, в противном случае есть риск травмировать спину или колени.

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Наклоны вперёд со штангой («доброе утро»)

Наклоны вперёд со штангой хорошо укрепляют нижнюю часть спины, задействуют ягодицы и мышцы задней поверхности бедра. Но сейчас это упражнение редко можно увидеть в тренажёрных залах из-за его травматичности. Оно опасно в плане осевой нагрузки. Если делать неправильно, то может пострадать поясничный отдел позвоночника. При болях в спине наклоны с весом лучше вовсе обойти стороной.

Жим ногами в тренажёре

Это упражнение хорошо прорабатывает мышцы ног: оно воздействует на бёдра, квадрицепсы и ягодицы. Но если делать его неправильно, есть риск получить травму коленей или поясницы. Старайтесь плотно прижать таз к тренажёру и не опускать платформу слишком низко, чтобы не нарушалась техника.

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Становая тяга с пола

Возможно, становая тяга с пола – самое эффективное упражнение на спину. Но при этом же одно из самых опасных и неприятных.

Его польза заключается в том, что оно способствует быстрому наращиванию мышечной массы. Тяга выполняется с весом, поэтому подходить к ней следует крайне осторожно. Некачественная разминка, кривая техника и резкие движения во время упражнения могут привести к сорванной пояснице. Часто причиной болей становится округление спины во время поднятия веса. Другой причиной травм в поясничном отделе может стать неправильный хват. Лучше пользоваться классическим или лямками.

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Тяга верхнего блока за голову

Это упражнение направлено на проработку широчайших мышц спины. Травматичность такой тренировки, к сожалению, высока, так как из-за неправильного положения плеч создаётся ломающая нагрузка. Но если подходить к упражнению с правильной техникой, то проблем можно избежать. Соблюдать надо несколько правил: не отпускать рукоятку блока слишком низко, а также не браться за гриф слишком широко.

Тяга штанги к подбородку

Тяга штанги к подбородку – это, с одной стороны, отличное базовое упражнение на плечи, способное придать им объёма и улучшить форму. А с другой – вице-чемпион по созданию травм плечевого пояса, уступающее, пожалуй, лишь жиму штанги из-за головы. Причина этому – давление лопатки на капсулу плечевого сустава при подъёме руки вверх. Избежать неприятную травму помогут два способа:

Надо хорошо прогреть мышцы плеча , что повысит результат во всех жимовых упражнениях.

, что повысит результат во всех жимовых упражнениях. Не нужно использовать в протяжке узким хватом большой вес. Для прокачки дельт можно делать по 12-15 повторений, и упражнение будет давать отдачу.

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Разгибания ног в тренажёре

Это изолированное упражнение, направленное на развитие мышц ног. В основном задействуется передняя часть бедра. Но надо понимать, что разгибание ног в тренажёре является крайне травмоопасным для ваших коленей. Особенно большой риск приходится на крестообразные связки, а это уже серьёзно.

Лишь корректный подход к выполнению поможет не думать о проблемах со здоровьем. Необходимо установить правильный вес, чтобы справляться с нагрузкой без рывковых движений. И важно помнить, что колени не должны при сгибании образовывать острый угол. Так мы только увеличим нагрузку на суставы — возникнет риск заработать травму.

Фото: istockphoto.com

Жим штанги под отрицательным углом

Последнее упражнение в нашем списке не так популярно, а в некоторых залах на скамьях для него лежит слой пыли. Очевидный недостаток – запредельный риск. Вы можете уронить штангу себе на грудь или даже на шею. Если же вы находитесь в спортзале одни, то вам необходимо правильно использовать небольшие веса, а также ни в коем случае не допускать раскачивания штанги. Амплитуда движения здесь более короткая, и некоторые спортсмены чувствуют, что не могут проработать мышцы таким образом. По этой и другим причинам многие предпочитают отжиматься на брусьях, чтобы прокачать нижнюю часть груди.

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По большому счёту, многие травмы в тренажёрном зале происходят от невнимательности и самоуверенности. Если делать упражнения с правильной техникой и адекватно подбирать вес, то можно избежать повреждений. И помните, что всегда есть альтернатива: условную становую тягу с пола можно заменить на румынскую. Если вы решили делать опасные упражнения, лучше выполнять их под присмотром тренера или опытного товарища. Не забывайте разминаться и правильно подбирать рабочий вес.

К тому же, эксперт «Чемпионата», велнес-коуч Андрей Семешов не раз повторяет, что часто к травмам приводит не конкретное упражнение, а нагрузка, в ходе которой вылезают неизвестные старые травмы.

Андрей: В фитнес-центре мы создаём себе такие условия, когда организму приходится в прямом смысле слова начать работать. И тут же всплывают разные неприятные новости. Допустим, была у человека грыжа межпозвоночного диска, но он о ней даже и не знал. А тут вдруг начал делать наклоны со штангой. И спину сразу «прострелило». Но наработал-то он себе эту грыжу отнюдь не штангой, а многолетним «усидчивым» образом жизни.