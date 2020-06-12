Как тренироваться в жаркую погоду? Рекомендации врача

По прогнозам синоптиков в 2020 году Россию ждёт очень жаркое лето. Однако мы так засиделись в самоизоляции, что хочется как можно больше гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Как обезопасить себя от негативных последствий таких нагрузок в жаркое время года? Разбираемся вместе со спортивным врачом Ибраимом Чибичевым.

Как жаркая погода влияет на организм спортсмена?

Во время нахождения под палящим солнцем возрастает температура, а соответственно и механизмы терморегуляции – увеличивается потоотделение, артериальное давление, учащается пульс и сгущается кровь, так как происходит интенсивная потеря жидкости. Это приводит к тому, что организм активно запускает механизмы восстановления, и при высокой нагрузке это может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему в первую очередь.

Как лучше заниматься спортом в жару?

В жаркую погоду тренироваться не рекомендуется. Стоит определить, когда солнце находится в зените (примерно с 11:00 до 16:00), и отложить занятия в это время. Или хотя бы заменить на менее интенсивные – это могут быть йога или стретчинг. И всё же заниматься на улице жарким летом лучше рано утром или во второй половине дня. В любом случае – не забывайте про головной убор.

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Нужно ли пить на тренировках?

Насильно заставлять себя выпивать гораздо больше, чем можете, не стоит. Пить желательно под запрос вашего организма, но обязательно в течение тренировки. Лучше всего пополнять водный баланс хотя бы каждые 15 минут. Стоит в 1,5 — 2 раза увеличить питьевой объём, оптимальный для вас в холодное время года, так как за счёт этого происходит компенсация потоотделения и сгущения крови. Можно добавить солевые таблетки или изотоники, чтобы восполнить ещё и потерю водно-электролитного баланса.

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Как восстановиться после занятий спортом в жаркую погоду?

В первую очередь – это компенсировать тот самый водный баланс, о котором мы говорим выше. Во вторую – восполнить потерю микроэлементов с помощью питания и добавок. Ещё после таких нагрузок рекомендуется холодный душ или ледяные ванны.

Главная ошибка, которую допускают спортсмены – пить холодную воду. Это может нанести вред организму и стать причиной воспаления лимфоузлов, формирования таких болезней, как фарингит и ларингит. Не стоит также находиться на сквозняках и садиться под кондиционер. Не смотря на рекомендацию ледяных ванн, их тоже следует вводить постепенно и всего на 1-2 минуты.