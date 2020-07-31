Тейпы используют не только для лечения мышц, но и для похудения.

Что такое тейпирование и как оно может помочь организму?

Тейп – эластичная лента по типу лейкопластыря. Изначально её использовали для уменьшения боли в мышцах, снятия спазмов и отёков. Сейчас тейпирование популярно среди худеющих. Разноцветные ленты плотно прилегают к телу и запускают процессы жиросжигания. В комплексе с тренировками тейпирование становится здоровым похудением и имеет долгосрочный результат.

Как придумали тейпирование?

Кинезотейпинг основал американский доктор японского происхождения Кензо Касе. Первым его пациентом стала мама. Касе использовал атлетический тейп (жёсткий пластырь), чтобы облегчить ей боль в суставах кисти. Однако процедура только ухудшила состояние пациентки. Кензо Касе понял, что нужно разработать пластырь, который будет не сдавливать повреждённый участок, а, наоборот, стимулировать движение подкожных жидкостей.



После шести лет клинических испытаний Касе представил оригинальный кинезиотейп на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. Тогда японская женская волейбольная команда вышла играть со специальными лентами на теле. Методика Кензо Касе сразу заинтересовала мировое сообщество, и его кинезотейпы разлетелись сначала по США, затем по Европе и России.

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Почему это работает?

Невролог и спортивный врач Антон Епифанов на своём YouTube-канале рассказал, что в 2019 году было опубликовано огромное исследование о тейпировании. Клинические испытания доказали, что такая лента работает при болях в шее, спине и пояснице, однако в краткосрочной перспективе, как многие препараты. Лента даёт эффект только при правильном использовании, на здоровую мышцу кинезиотейп не окажет действия.

Кожа состоит из множества рецепторов, которые передают информацию нервной системе о том, где находится наше тело, какая вокруг температура, какие мышцы нужно напрячь и прочее. Из-за травм кожный покров не может качественно выполнять работу, значит нервная система получает искажённые данные. В результате нам тяжело двигаться.



Клеевой слой на тейпе распределён в виде волн, чтобы давление на кожу было неравномерным. Это регулирует поток нервных импульсов и нормализует работу мышц.

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Для чего нужны тейпы?

Тейпы снимают отёк и избавляют от боли после травм. Их также можно использовать, чтобы контролировать осанку. Качественно наклеенный тейп не позволит вам сесть в удобную, но неправильную для позвоночника позу. Ещё одна функция методики – снятие спазма. Вы можете повышать или понижать тонус мышц. А во время беременности тейпирование заменяет нежелательные медикаменты.



Спортсменам накладывают кинезотейпы после разрыва связок и операций, чтобы они лучше проходили реабилитацию. Однако такой инструмент не ставит на место позвонки, не помогает при воспалении и не выравнивает сколиоз (искривление позвоночника).

Фото: istockphoto.com

Как похудеть с помощью тейпирования?

Тейпирование улучшает обменные процессы и лимфоток (лимфа очищает организм от шлаков и токсинов, способствует жиросжиганию). Если у вас рыхлый живот, растяжки после быстрого похудения или родов, то разноцветные пластыри могут вам помочь. Кожа от такой процедуры подтягивается и приобретает здоровый вид.

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Тейпы усиливают эффект антицеллюлитного массажа за счёт дополнительного воздействия на кожу. Она приподнимается и образуется пространство, где свободно может перемещаться жидкость. Лишняя вода уходит и избавляет тело от продуктов застоя и распада. Кроме того, тейпы усиливают эффект сжатия и растяжения кожи, когда вы двигаетесь. Вы занимаетесь привычными вещами, а ленты работают.

Фото: istockphoto.com

Как правильно наклеивать тейпы?

Тейпирование может быть несимметричным или ровным до миллиметра. Грамотное нанесение вам посоветует специалист, поэтому не нужно ориентироваться на красивые фото в сети. Если вы решили наклеить тейп самостоятельно, то внимательно прочтите инструкцию на упаковке. Вот несколько универсальных советов по использованию.