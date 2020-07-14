Ответ на этот вопрос дать почти невозможно, но мы всё же попробовали разобраться.

Итальянская паста или японские роллы: в какой стране мира самая полезная кухня?

Как понять, в какой стране мира наиболее полезная для здоровья кухня? Универсального метода нет. Можно лишь учесть мнение диетологов и учёных, посмотреть на официальную статистику ВОЗ по средней продолжительности жизни и проценту людей, страдающих ожирением, и рассмотреть ещё несколько критериев. Скажем сразу, что русская кухня в список самых полезных не попадает.

Суши, лапша и мороженое из риса. Почему японки такие худые? Японские девушки умудряются получать удовольствие от еды и не полнеть.

Маленькие порции — Япония

Самой полезной кухней в мире считается японская. Только не стоит думать, что это исключительно суши и роллы. Основа кухни – рыба, морепродукты, рис, разноцветные овощи, фасоль, гречневая лапша, зелень, лёгкие заправки. Мясо – свинина. И обязательно зелёный чай, в котором много антиоксидантов. К тому же помогает культура сервировки: в Японии приготовленная еда подаётся в небольших количествах в отдельной посуде.

Средняя продолжительность жизни в Японии – 84,5 года.

Количество людей, страдающих ожирением – 4,3%.

Фото: istockphoto.com

Защита от рака — Индия

В индийской кухне всегда много клетчатки, активно используются цельные злаки, а не рис. Основу многих блюд составляют бобовые. И очень много пряностей и трав: куркума, имбирь, чили, тмин, гвоздика, кардамон. Они защищают организм от воспалений, снижают кровяное давление и препятствуют развитию раковых заболеваний. Мясо – птица. Правда, на среднюю продолжительность жизни полезная кухня не сильно влияет, но в данном случае довольно низкий показатель объясняется не связанными с едой причинами.

Средняя продолжительность жизни в Индии – 68,8 лет.

Количество людей, страдающих ожирением – 3,9%.

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Нематериальное культурное наследие — Средиземноморье

Средиземноморская кухня считается нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО из-за сбалансированности и разнообразия. Не всё вкусное вредно. Рыба, птица, морепродукты, овощи, фрукты, бобы, крупы из цельного зерна, орехи, оливковое масло, которое не содержит холестерин, специи и травы вместо соли… Тут есть место и пицце с сыром, и пасте с соусом, и всему остальному, и обязательно хорошему вину.

Средняя продолжительность жизни в Италии – 82,8, Испании – 83,1, Греции – 81,2 года.

Количество людей, страдающих ожирением в Италии – 19,9%, Испании – 23,8%, Греции – 24,9%.

Фото: istockphoto.com

Быстрая обжарка, тушение и готовка на пару — Китай

Особенностью китайской кухни является быстрая обжарка продуктов, благодаря которой вредные компоненты масла не успевают впитаться в пищу. Но обжарка применяется редко, значительно чаще – тушение и готовка на пару. В основу блюд входят самые разнообразные овощи, рис, цельнозерновые продукты, рыба, бобовые и фрукты. В рационе много жидких блюд, помогающих сохранить водный баланс организма.

Средняя продолжительность жизни в Китае – 76,4 года.

Количество людей, страдающих ожирением – 6,2%.

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Минимум насыщенных жиров — Франция

Наверное, у многих французская еда ассоциируется с самой разнообразной выпечкой и десертами. Всё это, безусловно, во Франции есть. Как и привычка обходиться без лёгких перекусов, предпочитая вместо этого главные блюда. Это позволяет сократить количество калорий в дневном рационе примерно на 500. Повара стараются использовать такой метод термообработки, как запекание. Этим они выводят из пищи насыщенные жиры. А разнообразие морепродуктов и овощей приятно дополняет рацион.

Средняя продолжительность жизни во Франции – 82,9 лет.

Количество людей, страдающих ожирением – 21,6%.

Фото: istockphoto.com

Самое вкусное – своё!

А русскую кухню, пожалуй, можно назвать самой разнообразной. Не всегда полезной, зачастую даже просто вредной, но зато очень вкусной. В конце концов диетологи говорят, что самой полезной является кухня на основе продуктов, характерных для конкретного региона. И однозначного вывода о том, что японцы едят правильно, а мы нет, сделать невозможно.

Средняя продолжительность жизни в России – 71,9 лет.

Количество людей, страдающих ожирением – 23,1%.

Многое в плане здоровья зависит не столько от кухни, сколько от образа жизни. В таком случае советы одинаковы и традиционны для всех без исключения — ешьте в меру и больше двигайтесь.