Тест. Угадываем популярных российских спортсменов по фото

Надеемся на то, что угадывать не придётся. Вы знаете их наверняка.

Зачастую тем, кто не часто включает спортивные телеканалы, многие популярные спортсмены знакомы только по громким именам. В таком случае задача узнать их в лицо становится не из простых. Мы решили проверить ваши знания, а может и интуицию. Ведь кто, как не посетители спортивного сайта, пройдёт этот тест на раз-два?

Собрали в тесте самых, по нашей версии, известных российских спортсменов и запутали их имена. Уверены, вы справитесь, но всё же желаем удачи!

Как и обещали, старались не сильно вас запутать. Все эти популярные личности заслужили внимание к себе упорным трудом и достижениями. Так что, если вы вдруг кого-то из них не знали, советуем познакомиться и почитать о подробнее о спортсменах на «Чемпионате».