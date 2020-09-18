Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Главная / Lifestyle / Статьи /

Узнай спортсмена по фото. Тест

Тест: узнай спортсмена по фото
Валерия Баринова
Тест. Угадываем популярных российских спортсменов по фото
Надеемся на то, что угадывать не придётся. Вы знаете их наверняка.
Lifestyle / Тренды 0

Зачастую тем, кто не часто включает спортивные телеканалы, многие популярные спортсмены знакомы только по громким именам. В таком случае задача узнать их в лицо становится не из простых. Мы решили проверить ваши знания, а может и интуицию. Ведь кто, как не посетители спортивного сайта, пройдёт этот тест на раз-два?

Собрали в тесте самых, по нашей версии, известных российских спортсменов и запутали их имена. Уверены, вы справитесь, но всё же желаем удачи!

Как и обещали, старались не сильно вас запутать. Все эти популярные личности заслужили внимание к себе упорным трудом и достижениями. Так что, если вы вдруг кого-то из них не знали, советуем познакомиться и почитать о подробнее о спортсменах на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Популярные материалы
«Я села на диету в 10 лет»: как американка похудела на 56 кг и стала фитнес-тренером
«Я села на диету в 10 лет»: как американка похудела на 56 кг и стала фитнес-тренером
Как ускорить метаболизм, чтобы похудеть быстрее?
Как ускорить метаболизм, чтобы похудеть быстрее?
TOP 3
Обратный эффект: «вредные» упражнения для женской фигуры
Обратный эффект: «вредные» упражнения для женской фигуры
Фитнес
На цыпочках: как можно похудеть, ходя на носочках?
На цыпочках: как можно похудеть, ходя на носочках?
Здоровье
Бесплатный фитнес и праздник йоги: чего ждать в сентябре?
Бесплатный фитнес и праздник йоги: чего ждать в сентябре?
Тренды
© championat.com 2000–2020