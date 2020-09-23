Граждане мира: как бы выглядели российские атлеты, если бы выступали за другие страны?

Россия – многонациональная страна, и среди наших спортсменов встречаются представители разных народов. Мы поэкспериментировали с мобильным приложением и представили, как бы выглядели знаменитые российские атлеты, если бы родились с другой национальностью.
Мария Шарапова
Фото: instagram.com/mariasharapova/
В одной из версий Мария очень уж походит на свою принципиальную соперницу Серену Уильямс. Однако с какой бы национальностью ни родилась теннисистка, она осталась бы всё такой же красавицей.
Артём Дзюба
Фото: instagram.com/artem.dzyuba/
Узнать капитана российской сборной после «трансформации» не так уж легко. Однако харизматичная улыбка, которой он покорил сердца футбольных фанатов, угадывается на всех фото.
Елена Исинбаева
Фото: instagram.com/isinbaevayelena/
Знаменитая прыгунья с шестом и здесь оказалась на высоте. Черты лица Елены можно угадать даже после применения фильтра.
Алексей Ягудин
Фото: instagram.com/alexei.yagudin/
Харизма российского фигуриста остаётся неизменной и вполне угадывается, в какую бы национальность не определило его приложение.
Алина Загитова
Фото: instagram.com/azagitova/
Не секрет, что у Алины много поклонников в Японии. К тому же, девушка нередко сотрудничает с японскими брендами и интересуется культурой страны восходящего солнца. Даже её питомец, шиба-ину по имени Масару – японских «кровей». Неудивительно, что особенно удачной получилась трансформация спортсменки в азиатку.
Антон Шипулин
Фото: instagram.com/anton_shipulin/
В некоторых вариациях у знаменитого биатлониста прямо-таки модельная внешность. Возможно, родись Антон в другой стране, спортивный мир не увидел бы такого талантливого атлета?
Евгения Медведева
Фото: instagram.com/jmedvedevaj/
Аккуратные черты лица делают Евгению похожей на живую Барби – девушка выглядит одинаково утончённо с любой национальностью.
Александр Овечкин
Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial/
Может быть, дело в строгом костюме, который нечасто увидишь на хоккеисте, или в непривычно строгом взгляде, но в некоторых вариациях Александр особенно похож на политика или общественного деятеля.
Татьяна Навка
Фото: instagram.com/tatiana_navka/
Татьяна выглядит одинаково хорошо на всех фото, но особенно здорово вышла её азиатская версия. Может, всё дело в фигурном катании?
Евгений Малкин
Фото: instagram.com/e.malkin71geno/
А вот узнать российского хоккеиста после использования фильтров не так уж и легко. Возможно, если бы Евгений родился в другой стране, его выбор пал бы на другой вид спорта, например, баскетбол? С ростом 1,91 метра у него были бы все шансы на успех.
Эксперименты экспериментами, но всё-таки хорошо, что такие талантливые спортсмены выступали и выступают под российским флагом. А кого вам напоминают атлеты с изменёнными национальностями и чьё «преображение» понравилось вам больше?