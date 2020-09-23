Граждане мира: как бы выглядели российские атлеты, если бы выступали за другие страны?

Россия – многонациональная страна, и среди наших спортсменов встречаются представители разных народов. Мы поэкспериментировали с мобильным приложением и представили, как бы выглядели знаменитые российские атлеты, если бы родились с другой национальностью.

Тест. Угадываем популярных российских спортсменов по фото Надеемся на то, что угадывать не придётся. Вы знаете их наверняка.

Мария Шарапова

Фото: instagram.com/mariasharapova/

В одной из версий Мария очень уж походит на свою принципиальную соперницу Серену Уильямс. Однако с какой бы национальностью ни родилась теннисистка, она осталась бы всё такой же красавицей.

Артём Дзюба

Фото: instagram.com/artem.dzyuba/

Узнать капитана российской сборной после «трансформации» не так уж легко. Однако харизматичная улыбка, которой он покорил сердца футбольных фанатов, угадывается на всех фото.

Елена Исинбаева

Фото: instagram.com/isinbaevayelena/

Знаменитая прыгунья с шестом и здесь оказалась на высоте. Черты лица Елены можно угадать даже после применения фильтра.

Алексей Ягудин

Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

Харизма российского фигуриста остаётся неизменной и вполне угадывается, в какую бы национальность не определило его приложение.

Алина Загитова

Фото: instagram.com/azagitova/

Не секрет, что у Алины много поклонников в Японии. К тому же, девушка нередко сотрудничает с японскими брендами и интересуется культурой страны восходящего солнца. Даже её питомец, шиба-ину по имени Масару – японских «кровей». Неудивительно, что особенно удачной получилась трансформация спортсменки в азиатку.

Гадаем: как бы выглядели совместные дети известных спортсменов? Побаловались с мобильным приложением и узнали, на кого были бы похожи чада российских атлетов в неожиданных парах.

Антон Шипулин

Фото: instagram.com/anton_shipulin/

В некоторых вариациях у знаменитого биатлониста прямо-таки модельная внешность. Возможно, родись Антон в другой стране, спортивный мир не увидел бы такого талантливого атлета?

Евгения Медведева

Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

Аккуратные черты лица делают Евгению похожей на живую Барби – девушка выглядит одинаково утончённо с любой национальностью.

Александр Овечкин

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial/

Может быть, дело в строгом костюме, который нечасто увидишь на хоккеисте, или в непривычно строгом взгляде, но в некоторых вариациях Александр особенно похож на политика или общественного деятеля.

Татьяна Навка

Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Татьяна выглядит одинаково хорошо на всех фото, но особенно здорово вышла её азиатская версия. Может, всё дело в фигурном катании?

Евгений Малкин

Фото: instagram.com/e.malkin71geno/

А вот узнать российского хоккеиста после использования фильтров не так уж и легко. Возможно, если бы Евгений родился в другой стране, его выбор пал бы на другой вид спорта, например, баскетбол? С ростом 1,91 метра у него были бы все шансы на успех.

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Эксперименты экспериментами, но всё-таки хорошо, что такие талантливые спортсмены выступали и выступают под российским флагом. А кого вам напоминают атлеты с изменёнными национальностями и чьё «преображение» понравилось вам больше?